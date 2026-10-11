Elektrifikacija logistike se ne začne pri vozilu, ampak pri omrežju

Ko govorimo o elektrifikaciji prometa, se pogosto osredotočimo na vozilo. Toda nakup električnega avtobusa ali tovornjaka je šele začetek. Več o tem so na konferenci Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb spregovorili zanimivi sogovorniki. Prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je opozoril, da je treba pri izbiri tehnologije upoštevati razdaljo, tovor, možnosti polnjenja, infrastrukturo in razpoložljive vire energije.

Ena rešitev ne bo dovolj

Električni pogon je pri uporabi obnovljive električne energije energetsko zelo učinkovit. Pri vodiku so zaradi dodatnih pretvorb izgube večje, pri sintetičnih oziroma e-gorivih pa je za enak transportni učinek potrebne bistveno več zelene električne energije. To pomeni, da vprašanje prihodnosti ni preprosto: elektrika ali vodik? Odgovor bo odvisen od konkretne uporabe.

LPP že preizkuša različne poti

Kako kompleksen je prehod, kaže primer Ljubljanskega potniškega prometa. Direktor LPP Rok Vihar je povedal, da imajo trenutno 38 brezemisijskih avtobusov, 10 na vodik in 28 baterijskih električnih. Do konca leta 2028 naj bi jih bilo več kot 100, cilj Ljubljane in LPP pa je do konca leta 2030 iz mestnega prometa izločiti vse dizelske avtobuse. Toda pri tem se zgodba ne konča pri vozilih. "Kupiti avtobus, če imaš dovolj sredstev, je zelo enostavno. Veliko težje je kasneje z njim delati," je opozoril Vihar. Pri električnih vozilih je treba namreč uskladiti doseg, razporejanje vozil, delovne naloge in predvsem razpoložljivost energije.

Avtobusi na vodikov pogon FOTO: Bobo

Ko elektrika postane logistični problem

Če želi podjetje elektrificirati večji vozni park, mora vedeti, koliko energije potrebuje, kdaj jo potrebuje in kako jo bo zagotovilo. Tu pridejo v ospredje hranilniki. Dr. Aleš Ahčan, direktor družbe PowerUp Energy, je opozoril na možnost, da podjetja z baterijskimi hranilniki prilagajajo svojo porabo, zmanjšujejo izpostavljenost cenovnim nihanjem in bolje upravljajo lastno energijo. S tem se logistika približuje energetiki. Vozilo ni več samo prevozno sredstvo, ampak del sistema, ki ga je treba energetsko načrtovati.

Z eno odvisnostjo zmanjšujemo drugo

Energetski prehod odpira tudi novo vprašanje: kritične surovine. Katrašnik je opozoril, da prehod z nafte in plina pomeni tudi večjo odvisnost od materialov, potrebnih za baterije, elektromotorje in druge tehnologije. Pri nekaterih od teh surovin je geografska koncentracija proizvodnje zelo velika. Zato postaja lokalna proizvodnja energije pomemben element odpornosti. Če lahko podjetje del energije proizvede samo in jo del tudi shrani, je manj izpostavljeno zunanjim šokom.

Energetika postaja del konkurenčnosti