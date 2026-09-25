Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Elektrifikacija logistike: zakaj zgolj menjava vozil ne bo dovolj

Ljubljana, 25. 09. 2026 07.00 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Proizvodnja električnih vozil na Kitajskem

Električna vozila so najbolj viden del prehoda v čistejšo logistiko, vendar se njegovi ključni izzivi začnejo že pri dostopu do energije. Z elektrifikacijo voznih parkov, skladišč in logističnih centrov postajajo zmogljivost omrežja, hranilniki ter pametno upravljanje porabe pomemben del poslovnih odločitev.

Za logistična podjetja ni več pomembno le, koliko energije porabijo, temveč tudi, kdaj jo potrebujejo, kako jo pridobijo in ali jo lahko shranijo. Sočasno polnjenje večjega števila vozil lahko poveča konične obremenitve, lastna proizvodnja iz obnovljivih virov pa brez ustreznega upravljanja in hranilnikov ne more biti v celoti izkoriščena.

O tem bo tekla razprava na panelu Od omrežja do hranilnika: nova energetska infrastruktura logistike, ki bo v ponedeljek, 28. septembra, potekal v okviru konference Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb v Grand Plaza Hotelu Ljubljana.

Pogovor bo vodil novinar 24UR Miha Drozg, sodelovali pa bodo prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy, dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet, in prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Ko podjetje postane tudi upravljavec energije

Elektrifikacija spreminja način načrtovanja logističnih procesov. Čas polnjenja vozil je treba uskladiti z voznimi redi in obremenitvami omrežja, baterijski hranilniki pa omogočajo, da podjetje energijo shrani takrat, ko je je dovolj, in jo uporabi v času večje porabe.

"Elektrifikacija logistike ne pomeni le zamenjave vozil, temveč zahteva nov način upravljanja energije. Baterijski hranilniki podjetjem omogočajo optimizacijo koničnih obremenitev in stroškov omrežnine, boljši izkoristek lastne proizvodnje iz obnovljivih virov ter učinkovitejše vključevanje polnilne infrastrukture za električna vozila. S tem povečujejo energetsko prilagodljivost in odpornost podjetja, ki postajata pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobne logistike," poudarja prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy.

"Elektrifikacija logistike ne pomeni le zamenjave vozil, temveč zahteva nov način upravljanja energije," izpostavlja prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy.
"Elektrifikacija logistike ne pomeni le zamenjave vozil, temveč zahteva nov način upravljanja energije," izpostavlja prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy.
FOTO: POP TV

Industrijska območja in večji logistični centri lahko tako postopoma postanejo tudi energetska vozlišča, ki povezujejo lastno proizvodnjo, hranilnike in porabo. Naložbe v energetsko odpornost zato niso pomembne le zaradi okoljskih ciljev, temveč tudi zaradi zanesljivejšega poslovanja in boljšega nadzora nad stroški.

Različne tehnologije za različne potrebe

Pri prenovi voznih parkov ni ene rešitve za vse načine prevoza. Izbira pogona je odvisna od dolžine poti, urnika, časa za polnjenje oziroma oskrbo z gorivom in razpoložljive infrastrukture. Baterijska električna vozila in vozila na vodik so zato lahko del istega sistema.

"V Ljubljani smo izbrali komplementarni pristop k prenovi voznega parka, ki izkorišča prednosti obeh pogonskih tehnologij, tako baterijskih električnih avtobusov kot avtobusov s pogonom na vodik. Verjamemo, da se tehnologiji ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Prav v njunem povezovanju vidimo prihodnost trajnostne mobilnosti," pravi dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet.

"V Ljubljani smo izbrali komplementarni pristop k prenovi voznega parka, ki izkorišča prednosti obeh pogonskih tehnologij, tako baterijskih električnih avtobusov kot avtobusov s pogonom na vodik. Verjamemo, da se tehnologiji ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Prav v njunem povezovanju vidimo prihodnost trajnostne mobilnosti," pravi dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet.
"V Ljubljani smo izbrali komplementarni pristop k prenovi voznega parka, ki izkorišča prednosti obeh pogonskih tehnologij, tako baterijskih električnih avtobusov kot avtobusov s pogonom na vodik. Verjamemo, da se tehnologiji ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Prav v njunem povezovanju vidimo prihodnost trajnostne mobilnosti," pravi dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet.
FOTO: POP TV

Prehod bo poleg novih vozil zahteval tudi širši sistem proizvodnje, pretvorbe in shranjevanja energije. "Uspeh transformacije logistike s ciljem doseganja okoljske in podnebne nevtralnosti bo poleg uvedbe elektrificiranih pogonskih sistemov vozil ključno odvisen od vzpostavitve zmogljivih in pametnih ekosistemskih rešitev na področju pretvorbe in shranjevanja ciljnih energijskih vektorjev in njihove ustrezne rabe," poudarja prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

"Uspeh transformacije logistike s ciljem doseganja okoljske in podnebne nevtralnosti bo zraven uvedbe elektrificiranih pogonskih sistemov vozil ključno odvisen od vzpostavitve zmogljivih in pametnih ekosistemskih rešitev na področju pretvorne in shranjevanja ciljnih energijskih vektorjev in njihove ustrezne rabe," poudarja prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
"Uspeh transformacije logistike s ciljem doseganja okoljske in podnebne nevtralnosti bo zraven uvedbe elektrificiranih pogonskih sistemov vozil ključno odvisen od vzpostavitve zmogljivih in pametnih ekosistemskih rešitev na področju pretvorne in shranjevanja ciljnih energijskih vektorjev in njihove ustrezne rabe," poudarja prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
FOTO: POP TV

Pametno povezovanje omrežja, lastne proizvodnje, hranilnikov in različnih pogonskih tehnologij lahko gospodarstvu omogoči zanesljivejšo oskrbo ter večji nadzor nad porabo. Energetska preobrazba logistike tako prinaša zahtevne naložbe, hkrati pa odpira možnosti za učinkovitejše in odpornejše poslovanje.

Konferenca Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb bo potekala v ponedeljek, 28. septembra 2026, v Grand Plaza Hotelu Ljubljana. Celoten program in vstopnice so na voljo na spletni strani platforma.si/logistika/.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
platforma logistika

Od Jadrana do srednje Evrope: kako lahko Slovenija svojo lego spremeni v prednost?

Moskisvet.com Kateri električni skiro izbrati?
Caszazemljo Kitajska pomanjkanje vtičnic za e-vozila rešuje z robotskimi polnilnicami
Cekin.si Na kaj paziti pri nakupu električnega skiroja?
24ur.com Svoj električni avto lahko po novem napolnite tukaj
24ur.com Preizkus električne mobilnosti na Norveškem: realnost za volanom
24ur.com Prva električna cesta na svetu
24ur.com Energetska revolucija v podjetjih: zakaj baterije niso več le za telefone in avtomobile?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča
"Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala
"Še danes ne morem verjeti": Tamara iskreno o zaroki, ki je ni pričakovala
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Zakaj so vaje za gležnje pomembnejše, kot si mislite, posebej po 50. letu
Suh zrak v domu: kako vpliva na nos, grlo in spanec
Suh zrak v domu: kako vpliva na nos, grlo in spanec
Najboljši prigrizek za lakoto ni nujno sadje: ta kombinacija vas lahko nasiti za dlje časa
Najboljši prigrizek za lakoto ni nujno sadje: ta kombinacija vas lahko nasiti za dlje časa
cekin
Portal
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Koliko časa so lahko gobe v hladilniku? Ta znak pomeni, da jih morate takoj zavreči
Jeseni orhideji pomagajte do novih cvetov: dovolj je nekaj preprostih korakov
Jeseni orhideji pomagajte do novih cvetov: dovolj je nekaj preprostih korakov
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Hrustljave perutničke prepričale sodnike, za eno tekmovalko pa je bil izziv zadnji
Hrustljave perutničke prepričale sodnike, za eno tekmovalko pa je bil izziv zadnji
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961