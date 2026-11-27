Odločitve, ki jih energetska podjetja sprejemajo danes, bodo oblikovale oskrbo v prihodnjih letih. Katere proizvodne zmogljivosti bodo razvijala, katere storitve ponudila trgu in kako bodo povezala različne dele svojega poslovanja? Za odjemalce imajo ti načrti konkretne posledice: vplivajo na dostopnost energije, zanesljivost oskrbe in možnosti obvladovanja stroškov.

O svojih načrtih bodo na panelu "Energetska prihodnost: kaj načrtujejo energetska podjetja" razpravljali Jure Soklič, predsednik uprave GEN-I, Sašo Berger, predsednik uprave Skupine Petrol, in Peter Žmak, direktor družbe Borzen. Pogovor bo vodil Marko Gregorc, novinar 24UR.

Jure Soklič FOTO: Arhiv ponudnika

Razvojne priložnosti pri upravljanju energije

Pri GEN-I med pomembne razvojne priložnosti uvrščajo upravljanje energije, svoje ambicije pa postavljajo v evropski prostor. "Prihodnost energetike ne bo odvisna le od tega, koliko energije bomo proizvedli, temveč predvsem od tega, kako učinkovito jo bomo znali upravljati," poudarja Jure Soklič, predsednik uprave GEN-I. "V GEN-I vidimo eno največjih razvojnih priložnosti v upravljanju baterijskih hranilnikov in drugih virov prožnosti. Naša mednarodna prisotnost na 27 trgih nam daje dobro izhodišče za uresničitev ambicije, da postanemo eden največjih upravljavcev baterijskih hranilnikov v Evropi."

Kam vlagati in kako načrte uresničiti?

Načrti Petrola segajo od razvoja energetskih virov do mobilnosti in rešitev za učinkovitejšo rabo energije. Sašo Berger, predsednik uprave Skupine Petrol, pri tem poudarja povezovanje dejavnosti: "Energetske prihodnosti ne bodo določale le naložbe v nove proizvodne zmogljivosti, ampak tudi to, kako učinkovito bomo znali povezovati proizvodnjo, porabo, shranjevanje in dobavo energije. V Petrolu zato vlagamo v obnovljive vire, baterijske hranilnike in e-mobilnost, hkrati pa razvijamo celovite energetske rešitve, ki odjemalcem omogočajo učinkovitejšo rabo energije in boljši nadzor nad stroški."

Sašo Berger FOTO: Arhiv ponudnika

Pomembno vprašanje ostaja tudi, v kakšnih razmerah bodo podjetja te naložbe lahko izvedla. "Za uspešen energetski prehod pa potrebujemo tudi predvidljivo poslovno okolje in ustrezno infrastrukturo, ki bosta omogočala pravočasno izvedbo naložb," dodaja Berger.

Odjemalci kot del energetskega prehoda

Prihodnja ponudba energetskih podjetij bo povezana tudi s tem, kako jo bodo odjemalci uporabljali. Ob novih virih in storitvah bo zato pomembno, kakšne možnosti bodo imeli za učinkovitejšo rabo energije ter sodelovanje na energetskem trgu. "Poraba električne energije se povečuje, zato postaja poleg količine energije vedno bolj pomemben tudi čas in način uporabe električnih naprav. Z vključitvijo v sistem prožnosti bodo odjemalci postali aktivni udeleženci energetskega trga. S tem bodo prispevali k hitrejšemu energetskemu prehodu, nižjim stroškom razvoja omrežja in stabilnejšemu delovanju sistema, ne da bi pri tem občutili izgubo udobja," pojasnjuje Peter Žmak, direktor družbe Borzen.

Peter Žmak FOTO: Arhiv ponudnika

Konferenca Platforme Business bo v sredo, 2. decembra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike, gospodarstva, države in stroke. Celoten program in vstopnice: platforma.si/energetska-prihodnost/