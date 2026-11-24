Nove elektrarne in omrežja načrtujemo za desetletja, razmere na trgih pa se lahko spremenijo v nekaj dneh. Zato je pri odločitvah o prihodnji oskrbi pomembno, kako uskladiti dolgoročne naložbe s potrebami odjemalcev in negotovostjo v mednarodnem okolju. Konferenco bo z uvodnim nagovorom odprla Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plusa, nato bo udeležence nagovoril Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko.

Jernej Vrtovec FOTO: Arhiv ponudnika

Dolgoročne odločitve v negotovih razmerah

Prva razprava z naslovom "Energetski prehod brez iluzij v svetu negotovosti" bo odprla vprašanje, kako ob zmanjševanju izpustov ohraniti zanesljivo oskrbo po cenah, ki si jih lahko privoščijo gospodinjstva in gospodarstvo. V pogovoru, ki bo potekal v sodelovanju z GEN energijo, bodo sodelovali mag. Andrej Vizjak, generalni direktor GEN energije, Uroš Podobnik, generalni direktor HSE, in dr. Tomaž Žagar, državni sekretar za energetiko. Vodil ga bo Uroš Slak, voditelj oddaje 24UR zvečer. Od teh odločitev je odvisno tudi, kako predvidljive bodo razmere za podjetja, ki načrtujejo širitev proizvodnje, in za gospodinjstva, ki razmišljajo o spremembi načina ogrevanja. Pomembno bo, katere projekte lahko izvedemo v prihodnjih letih in za katere potrebujemo daljšo pripravo.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Andrej Vizjak Arhiv ponudnika

Uroš Podobnik Arhiv ponudnika

Tomaž Žagar Arhiv ponudnika





Kaj načrtujejo energetska podjetja

Elektrifikacija spreminja tudi potrebe odjemalcev. Koliko energije bodo potrebovali, kdaj jo bodo porabljali in kako se bo temu prilagodila ponudba? Svoje načrte bodo v razpravi "Energetska prihodnost: kaj načrtujejo energetska podjetja" predstavili Jure Soklič, predsednik uprave GEN-I, Sašo Berger, predsednik uprave Skupine Petrol, in Peter Žmak, direktor družbe Borzen. Razpravo bo vodil novinar 24UR Marko Gregorc. Od naložbenih odločitev energetskih podjetij bo odvisno, katere proizvodne zmogljivosti bodo na voljo in kako se bo ponudba prilagajala novim potrebam. Za odjemalce bo pomembno predvsem, kaj bodo ti načrti pomenili za dostopnost energije in možnost dolgoročnega načrtovanja stroškov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Jure Soklič Arhiv ponudnika

Sašo Berger Arhiv ponudnika

Peter Žmak Arhiv ponudnika





Energetska prihodnost: globalni izzivi in lokalne rešitve Konferenca Platforme Business bo v sredo, 2. decembra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike, gospodarstva, države in stroke v razpravi o zanesljivi in cenovno dostopni oskrbi ter naložbah, ki jih zahteva energetski prehod. Registracija in jutranja kava se začneta ob 8.45, vsebinski program pa ob 9.30. Celoten program in vstopnice