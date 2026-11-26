Nafta, plin in druga goriva ostajajo pomemben del energetske oskrbe. Od njihove dostopnosti in cen so odvisni ogrevanje, promet in številne industrijske dejavnosti. Ob iskanju nadomestnih virov se zato odpira tudi vprašanje, kako povezati proizvodnjo, shranjevanje in porabo energije, da bo sistem zanesljiv tudi v negotovih razmerah. Temu bo namenjena razprava "Goriva in vodik: kako zavarovati oskrbo v svetu negotovosti", ki jo bo na konferenci vodil Miha Drozg, novinar 24UR.

Srečko Trunkelj FOTO: Arhiv ponudnika

Več energije iz lokalnih virov

Razpršitev virov oskrbe zmanjšuje odvisnost od posameznega dobavitelja. Za večjo energetsko neodvisnost pa je pomembno tudi, koliko energije lahko proizvedemo v svojem okolju in kako jo nato uporabimo. Srečko Trunkelj, namestnik direktorja Energetike Ljubljana, pri tem poudarja pomen povezovanja celotne oskrbne verige: "Če diverzifikacija energetskih virov zagotavlja večjo zanesljivost oskrbe, je temelj energetske neodvisnosti predvsem lokalna proizvodnja energentov iz razpoložljivih virov. Ko v lokalnem okolju povežemo njihovo proizvodnjo, shranjevanje, distribucijo in končno uporabo, vzpostavimo celovit in povezan oskrbni sistem. Energetika Ljubljana za potrebe trajnostne mobilnosti in razogljičenja distribucije zemeljskega plina postopoma vzpostavlja vodikov ekosistem, ki zajema celotno verigo vrednosti zelenega vodika – od njegove proizvodnje in shranjevanja do distribucije in končne uporabe."

Marta Svoljšak Jerman FOTO: Arhiv ponudnika

Kako uporabiti obstoječo infrastrukturo?

Pri uvajanju novih goriv bo pomembno tudi, koliko obstoječih omrežij in naprav bo mogoče uporabljati še naprej. To lahko vpliva na obseg potrebnih naložb in stroške prehoda za odjemalce. Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja službe za trajnostne projekte v družbi Plinovodi, med možnostmi izpostavlja e-metan: "Med e-gorivi je e-metan posebej zanimiv, ker združuje skoraj ničelni ogljični odtis z možnostjo uporabe obstoječih plinovodov, skladišč in končnih naprav, kar bistveno zmanjša sistemske stroške energetskega prehoda." Povezovanje elektroenergetskega in plinskega sistema je tudi ena od priložnosti, ki jih odpira vodik. Marko Bahor, vodja službe za strateško inovacijske programe in koncepte v družbi ELES, njegovo vlogo vidi tako pri shranjevanju energije kot pri odpornosti infrastrukture. "Vloga vodika v energetskih sistemih postaja eno od osrednjih razvojnih vprašanj evropske in svetovne energetske politike. Vodik namreč omogoča dolgoročno shranjevanje energije iz obnovljivih virov, okrepi lahko odpornost kritične infrastrukture ter postane ključni gradnik, ki bo povezal elektroenergetski in plinski sistem. Družba ELES na tem področju v Sloveniji orje ledino in skupaj s partnerji uvaja prve vodikove projekte, ki bodo pripomogli k varnejšemu in odpornejšemu energetskemu sistemu," poudarja Bahor.

Marko Bahor FOTO: Arhiv ponudnika

Prostor za spremembe tudi pri porabi

Ob novih virih in gorivih bo razprava odprla še vprašanje učinkovitejše rabe energije. S prilagajanjem proizvodnje in odjema je mogoče zmanjševati konične obremenitve, pri tem pa imajo svojo vlogo tudi uporabniki. Jure Petkovšek, vodja razvojnih projektov v Službi za trgovanje Energetike Ljubljana, ob projektu Senergy NETS poudarja možnosti povezovanja proizvodnje in odjema toplote: "Energija prihodnosti ni le v novih virih, temveč tudi v pametnejši rabi tiste, ki jo že imamo. S projektom Senergy NETS povezujemo proizvodnjo in odjem toplote v inteligenten, prilagodljiv sistem, ki zmanjšuje konične obremenitve, povečuje učinkovitost in postavlja uporabnika v aktivno vlogo pri oblikovanju trajnostne energetske prihodnosti."

Jure Petkovšek FOTO: Arhiv ponudnika

Panel bo tako povezal vprašanja oskrbe z gorivi, razvoja vodikovih projektov in prilagajanja porabe.

Energetska prihodnost: globalni izzivi in lokalne rešitve Konferenca Platforme Business bo v sredo, 2. decembra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike, gospodarstva, države in stroke. Vsebinski program se začne ob 9.30. Celoten program in vstopnice