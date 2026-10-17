Kaj premika svetovne finančne trge in kje so največja tveganja?

Nadpovprečne cene nafte, grozeča inflacija, ugodnejše obrestne mere in rekordne vrednosti zlata ter nekaterih delnic na borzah. Svetovni trgi so turbulentni, glede na nemire v svetu. Kaj trese svetovne finance in kje se kopičijo tveganja? V Ljubljani bo potekala konferenca naše medijske hiše Platforma, namenjena ne le vlagateljem, analitikom, bankirjem in zavarovalničarjem, ampak tudi širši zainteresirani javnosti. Z domačimi in mednarodno priznanimi finančniki se bo pogovarjal Adi Omerović.