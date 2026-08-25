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Kako pripravljena je slovenska logistika na nove krize?

Ljubljana, 25. 08. 2026 09.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Logistika

Kako odporne so slovenske dobavne verige, kakšno vlogo lahko Slovenija odigra kot logistično vozlišče ter kako bodo digitalizacija, novi načini dostave in razvoj infrastrukture spreminjali panogo? O teh vprašanjih bodo 28. septembra v Ljubljani razpravljali predstavniki gospodarstva, stroke in institucij na poslovno-medijski konferenci Platforme.

Logistika postaja eno ključnih vprašanj konkurenčnosti gospodarstva, saj so geopolitične napetosti, motnje na pomembnih transportnih poteh, rast spletnega nakupovanja in hiter tehnološki razvoj v zadnjih letih močno spremenili način, kako podjetja načrtujejo dobavo, proizvodnjo in transport.

Prav tem izzivom bo namenjena poslovno-medijska konferenca Platforma logistika: Hrbtenica gospodarstva v času sprememb, ki bo 28. septembra v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani povezala ključne predstavnike gospodarstva, logistike, infrastrukture, stroke in institucij.

V ospredju razprave bodo odpornost dobavnih verig, razvoj prometne infrastrukture, položaj Slovenije na evropskem logističnem zemljevidu, dostava zadnjega kilometra ter tehnološke spremembe, ki že danes vplivajo na delovanje logističnih podjetij.

Dogajanje v zadnjih letih je pokazalo, kako hitro lahko zaplet v oddaljenem pristanišču, prekinitev transportne poti ali pomanjkanje posamezne komponente vplivajo tudi na slovensko proizvodnjo. Podjetja zato svojih dobavnih verig ne načrtujejo več zgolj z vidika čim nižjih stroškov, temveč vse več pozornosti namenjajo njihovi odpornosti, alternativnim dobaviteljem in možnostim hitrega odziva ob nepredvidenih dogodkih.

Pomembno vprašanje za Slovenijo ostaja tudi njena geografska lega med Jadranom, Srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom. Potencial za pomembno logistično vozlišče obstaja, vendar bo njegov izkoristek odvisen od kakovosti cestnih in železniških povezav, razvoja logističnih centrov, pretočnosti transportnih koridorjev ter povezovanja različnih oblik prometa.

Spreminja se tudi dostava do končnega kupca. Rast spletne trgovine je povečala pričakovanja glede hitrosti in prilagodljivosti dostav, medtem ko mesta hkrati iščejo načine za zmanjševanje prometnih obremenitev. Paketomati, prevzemne točke, električna dostavna vozila in pametnejše načrtovanje poti zato postajajo vse pomembnejši del tako imenovane logistike zadnjega kilometra.

Ob tem panogo hitro spreminjajo avtomatizacija, umetna inteligenca, podatkovna analitika in povezani informacijski sistemi, ki omogočajo učinkovitejše načrtovanje transporta in skladiščenja, hkrati pa povečujejo tudi pomen kibernetske varnosti in odpornosti ključnih logističnih sistemov.

Na konferenci Platforme bodo zato v ospredju vprašanja, kako slovensko logistiko pripraviti na prihodnje spremembe, katere naložbe in rešitve bodo ključne za njeno konkurenčnost ter kako povezati interese gospodarstva, države in lokalnih skupnosti v učinkovitejši logistični sistem.

Več informacij o programu in vstopnice za konferenco so na voljo na platforma.si/logistika.

platforma logistika gospodarstvo

Tri konference, ki bodo zaznamovale poslovno jesen

24ur.com Kako bodo slovenska podjetja osvajala tujino?
24ur.com Slovenska podjetja poslujejo normalno, višji so le transportni stroški
24ur.com Bi uvedba pokrajin omogočila razcvet slovenskega gospodarstva?
24ur.com Slovenija, periferija Hrvaške?
24ur.com Se obeta proizvodnja oborožitvenih sistemov v Sloveniji?
Cekin.si Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
24ur.com Pri Drnovšku o zunanji politiki
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