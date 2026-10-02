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Platforma

Kako se spreminja svet financ in komu bomo zaupali svoj denar?

Ljubljana, 02. 10. 2026 12.19 pred 27 minutami 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Finance

Naslednja poslovno-medijska konferenca Platforme bo posvečena financam, zavarovalništvu in kibernetski varnosti. Pod naslovom "Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno" bo 19. oktobra v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani odprla vprašanja, pomembna tako za razvoj gospodarstva kot za vsakogar, ki najema kredit, varčuje ali načrtuje svojo finančno prihodnost.

Varčevanje
Varčevanje
FOTO: Shutterstock

Ko podjetje načrtuje novo naložbo ali družina razmišlja o nakupu stanovanja, so možnosti financiranja pomemben del odločitve. Podobno velja za varčevanje in vlaganje, pri katerih je treba razumeti priložnosti in tveganja ter presoditi, kaj lahko današnje odločitve pomenijo čez nekaj let. Naslednja konferenca Platforme bo ta vprašanja povezala s širšim pogledom na finančni sistem, ki ga spreminjajo digitalizacija, gospodarska negotovost in pričakovanja uporabnikov.

V središču razprav bo tudi zaupanje. Uporabniki od finančnih institucij pričakujejo razumljive storitve in zanesljivo podporo, ob vse večjem deležu digitalnega poslovanja pa tudi varnost svojih podatkov in denarja. Za banke in zavarovalnice to odpira vprašanje, kako razvijati nove storitve ter hkrati zagotavljati njihovo dostopnost in odpornost.

Kako financirati razvoj in načrtovati naložbe?

Ena osrednjih tem konference bo dostopnost financiranja za podjetja in prebivalstvo. Razprava bo odprla vprašanja, kaj vpliva na pripravljenost podjetij za investiranje, kako se spreminjajo pogoji kreditiranja in kakšno vlogo imajo razvojni instrumenti pri projektih, ki potrebujejo dolgoročnejšo podporo.

Pogled se bo nato razširil na globalne kapitalske trge in odločitve vlagateljev. V ospredju bodo spremembe investicijskih strategij v obdobju negotovosti, pomen razpršitve tveganj in možnosti dostopa do mednarodnih trgov. Razprava bo zajela tudi vlogo skladov in strokovnega upravljanja premoženja pri dolgoročnem vlaganju.

Te teme bo dopolnil pogovor o makroekonomskem okolju, ki vpliva na poslovne in finančne odločitve. Od obrestnih mer in inflacije do geopolitične negotovosti bo konferenca iskala odgovore na vprašanje, kako v takšnih razmerah načrtovati prihodnost in kaj lahko pričakujejo podjetja, finančne institucije ter posamezniki.

Digitalne finance in varnost uporabnikov

Pomemben del programa bo namenjen spremembam finančnih storitev. Razprava bo obravnavala razvoj plačilnih sistemov in digitalnega bančništva ter vprašanje, kako uporaba podatkov in povezovanje s tehnološkimi podjetji spreminjata ponudbo in uporabniško izkušnjo.

Z digitalnim poslovanjem je tesno povezana kibernetska varnost, ki bo na konferenci obravnavana kot del poslovne strategije. Pogovor bo namenjen zaščiti podatkov, zagotavljanju neprekinjenega delovanja storitev in odzivanju na incidente, pa tudi regulativnim zahtevam ter odgovornosti institucij do njihovih uporabnikov.

Ob tem bo konferenca odprla vprašanje, kako ljudi bolje pripraviti na finančne odločitve, s katerimi se srečujejo v različnih življenjskih obdobjih. Razprava o finančni pismenosti bo povezala osebne finance, varčevanje in zavarovanja s širšim vprašanjem, kako boljše razumevanje teh področij prispeva k finančni varnosti gospodinjstev in stabilnosti družbe.

Konferenca Platforme na temo financ, zavarovalništva in kibernetske varnosti bo potekala 19. oktobra 2026 v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Več informacij, program in prijave so na voljo na platforma.si/finance-in-zavarovalnistvo/.

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