Kako sodobna medicina razume zdravljenje debelosti

Ljubljana, 01. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Debelost

Debelost danes sodi med največje zdravstvene izzive sodobnega časa, a jo še vedno prepogosto razumemo preveč poenostavljeno. V resnici gre za kompleksno kronično bolezen, pri kateri pomembno vlogo igrajo hormoni, presnova, možgani, genetika, življenjske navade in širše okolje. Zato zdravljenje debelosti ni enoznačno in ne temelji več le na univerzalnih nasvetih ali kratkotrajnih dietah. Vse bolj jasno postaja, da pri obravnavi debelosti potrebujemo dolgoročen, individualen in celosten pristop.

Prav o tem bo na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov spregovorila tudi izr. prof. dr. Tadeja Pintar Kaliterna, dr. med., specialistka splošne in abdominalne kirurgije, gostja panela Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije.

Zakaj pri debelosti ni dovolj samo manj jesti in več gibanja?

Čeprav sta uravnotežena prehrana in gibanje pomembna temelja zdravja, pri klinični debelosti pogosto nista edina dejavnika. Telesna teža ni odvisna le od vnosa kalorij. Na njeno uravnavanje vplivajo zapleteni biološki mehanizmi: od hormonov lakote in sitosti do delovanja možganov, presnove, spanja, stresa in genetske predispozicije.

Zato se ljudje z debelostjo pogosto srečujejo z občutkom, da njihovo telo ne sledi pričakovanim rezultatom, čeprav vlagajo trud v spremembo navad. To ni vedno vprašanje volje, temveč pogosto tudi vprašanje biologije.

Kaj se v telesu zgodi, ko začnemo hujšati?

Ko človek začne izgubljati težo, telo lahko vedno sproži obrambne fiziološke mehanizme, katerih namen je zaščita energijskih zalog.

Pri hujšanju se lahko spremenijo hormonski signali, povezani z lakoto in sitostjo. Poveča se lahko občutek lakote, hkrati pa telo energijo začne porabljati bolj varčno. Presnova se lahko upočasni, mišice za enako aktivnost porabijo manj energije, telo pa postane učinkovitejše pri shranjevanju maščobnih zalog.

To pomeni, da dolgoročno vzdrževanje nižje telesne teže za številne osebe z debelostjo ljudi pogosto postane večji izziv kot samo začetno hujšanje.

Zakaj se teža po hujšanju pogosto vrača?

Vračanje telesne teže po hujšanju je eden najpogostejših in tudi najbolj frustrirajočih izzivov pri debelosti.

Po izgubi kilogramov telo pogosto aktivira mehanizme, ki skušajo povrniti ravnovesje, ki ga je poznalo prej. Gre za kombinacijo hormonskih sprememb, presnovne prilagoditve, povečanega apetita, zmanjšane porabe energije ter večje učinkovitosti pri shranjevanju energije.

"Pri debelosti telo po izgubi telesne teže pogosto sproži kompleksne obrambne mehanizme, katerih cilj je ohranjanje energijskih zalog. Zato vračanje telesne teže ni vedno vprašanje pomanjkanja discipline, temveč pogosto biološki odziv telesa, ki skuša ponovno vzpostaviti ravnovesje," pojasnjuje izr. prof. dr. Tadeja Pintar Kaliterna.

Prav zato vračanje kilogramov ni vedno znak osebnega neuspeha. Pogosto gre za naraven biološki odziv telesa, ki skuša zaščititi energijsko ravnovesje.

Zdravljenje debelosti ni enako za vse

Debelost ni bolezen, ki bi jo lahko obravnavali z enim samim pristopom. Pri nekaterih so v ospredju presnovni dejavniki, pri drugih hormonske spremembe, pridružene bolezni, psihološki vzorci, čustveno prehranjevanje, kronični stres ali posledice dolgotrajnih neuspešnih diet.

Zato sodobna obravnava temelji na individualnem, dolgoročnem in celostnem pristopu. To lahko mora vključevati prehransko podporo, redno gibanje, urejanje spanja, obvladovanje stresa, vedenjske spremembe, psihološko podporo in ter, kadar je to strokovno utemeljeno, tudi druge oblike zdravljenja, kar narekujejo bolnikove okoliščine.

Cilj ni hitra rešitev, ampak dolgoročno zdravje

Pri debelosti cilj ni le nižja številka na tehtnici. Poudarek sodobnega zdravljenja je na izboljšanju zdravja, presnovnega ravnovesja, zmanjševanju tveganja za pridružene bolezni in njihove zaplete, ohranjanju mišične mase in gibalne zmožnosti, boljši kakovosti življenja in dolgoročni vzdržnosti.

Strokovnjaki zato poudarjajo kakovostno prehrano, zadosten vnos beljakovin in vlaknin, hidracijo, redno gibanje, predvsem vaje za moč, kakovosten spanec ter postopne, realne spremembe, ki jih je mogoče dolgoročno vzdrževati.

Debelosti danes ne razumemo več kot kratkoročnega izziva ali zgolj estetskega vprašanja. Vse bolj jo prepoznavamo kot kompleksno kronično bolezen, ki zahteva strokovno, individualno in dolgoročno obravnavo.

In morda je prav to največji premik: cilj ni le izguba kilogramov, ampak izboljšanje zdravja, kakovosti življenja in dolgoročna stabilnost.

O tem tudi na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov 

Na panelu Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije bodo strokovnjaki odprli vprašanja sodobnega zdravljenja debelosti, individualnih pristopov, bioloških mehanizmov, ki vplivajo na vračanje teže, ter pomena dolgoročne in celostne obravnave te kompleksne kronične bolezni.

