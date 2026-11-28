Nove proizvodne vire in omrežja načrtujemo za desetletja, razmere na energetskih trgih pa se lahko spremenijo v nekaj mesecih. Slovenija mora pri dolgoročnem načrtovanju upoštevati geopolitična tveganja, potrebe po energiji in cilje razogljičenja. Izbira virov, obseg naložb in hitrost njihove izvedbe bodo vplivali na odpornost energetskega sistema ter razvoj gospodarstva.

Več domače proizvodnje za večjo energetsko neodvisnost

Minister za infrastrukturo in energetiko v ospredje postavlja povezavo med domačimi proizvodnimi zmogljivostmi, varnostjo države in pogoji za razvoj gospodarstva. "Energetska neodvisnost je temelj gospodarske konkurenčnosti in nacionalne varnosti. Slovenija potrebuje premišljeno in dolgoročno energetsko politiko, ki bo krepila domače proizvodne zmogljivosti ter zagotavljala zanesljivo in cenovno dostopno energijo za gospodinjstva in gospodarstvo," poudarja Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko.

Nagovoru bo sledil panel "Energetski prehod brez iluzij v svetu negotovosti", ki bo potekal v sodelovanju z GEN energijo. Na njem bodo sodelovali mag. Andrej Vizjak, generalni direktor GEN energije, Uroš Podobnik, generalni direktor HSE, in dr. Tomaž Žagar, državni sekretar za energetiko. Pogovor bo vodil Uroš Slak, voditelj oddaje 24UR zvečer.

mag. Andrej Vizjak FOTO: Arhiv ponudnika

Kakšno kombinacijo virov potrebuje Slovenija?

Pri izbiri prihodnje kombinacije virov je treba upoštevati tako potrebe po energiji kot razmere, v katerih bodo novi projekti nastajali. V GEN energiji poudarjajo povezovanje jedrske energije in obnovljivih virov ter pravočasno izvedbo naložb. "Energetski prehod mora temeljiti na dejstvih, strokovnih argumentih in razumevanju širših okoliščin, v katerih se razvija energetika – od geopolitičnih tveganj in cenovnih nestabilnosti do hitro rastočih potreb po električni energiji. V Sloveniji si lahko dolgoročno zagotovimo zanesljivo, konkurenčno in nizkoogljično oskrbo le z uravnoteženo kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov ter s pravočasnim uresničevanjem ključnih energetskih projektov. Naša odgovornost je, da danes sprejemamo premišljene odločitve, ki bodo zagotavljale energetsko varnost in razvojne možnosti tudi prihodnjim generacijam," poudarja mag. Andrej Vizjak, generalni direktor GEN energije.

Uroš Podobnik FOTO: Arhiv ponudnika

Nove zmogljivosti za zanesljivo oskrbo

Za skupino HSE je krepitev energetske neodvisnosti povezana z razvojem novih proizvodnih zmogljivosti. Njen generalni direktor ob tem izpostavlja znanje in izkušnje, s katerimi skupina sodeluje pri oblikovanju prihodnjega energetskega sistema. "Energetska prihodnost Slovenije se odloča danes. Naša naloga je jasna: Sloveniji zagotoviti dovolj lastne, zanesljive in konkurenčne električne energije ter z novimi proizvodnimi zmogljivostmi krepiti njeno energetsko neodvisnost. Skupina HSE pri tem povezuje 25 let znanja in izkušenj s ključnimi razvojnimi projekti, s katerimi soustvarjamo odporen, prožen in zanesljiv energetski sistem prihodnosti," pravi Uroš Podobnik, generalni direktor HSE.

Pravočasne naložbe v vire in omrežja

Načrtovanje novih virov je tesno povezano z razvojem omrežij in večjo prožnostjo sistema. Pri tem je po besedah državnega sekretarja za energetiko treba izhajati iz realnih potreb in tehnoloških možnosti. "Energetske prihodnosti ne moremo graditi na željah, temveč na strokovnih dejstvih, realnih potrebah in tehnoloških možnostih. Ključ do odpornega in trajnostnega energetskega sistema je premišljena kombinacija čistih virov energije, vključno z jedrsko, ter pravočasnih naložb v proizvodne zmogljivosti, omrežja in večjo fleksibilnost energetskega sistema," poudarja dr. Tomaž Žagar, državni sekretar za energetiko.

dr. Tomaž Žagar FOTO: Arhiv ponudnika

Konferenca Platforme Business bo v sredo, 2. decembra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike, gospodarstva, države in stroke. Celoten program in vstopnice: https://platforma.si/energetska-prihodnost/