Kdaj navada postane zasvojenost? Štirje strokovnjaki o pasteh sveta, v katerem smo ves čas povezani

O nekemičnih zasvojenostih bodo na konferenci Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje spregovorili štirje strokovnjaki z različnih področij. November je v Sloveniji posvečen preprečevanju zasvojenosti, ki je vse pomembnejša tema tudi v svetu, zaznamovanem z nenehno digitalno povezanostjo. Zasvojenost namreč ni povezana zgolj z uporabo psihoaktivnih snovi. Tudi določena vedenja, kot so igranje iger na srečo, videoigre ali pretirana uporaba digitalnih vsebin, lahko postanejo problematična in začnejo posegati v vsakdanje življenje.

Od zdravljenja zasvojenosti do vpliva digitalnega okolja

Na panelu Možgani, vedenje in zdravje: kdaj navada postane problem?, ki bo potekal pod pokroviteljstvom Loterije Slovenija, bodo sodelovali štirje strokovnjaki, ki se z vprašanjem zasvojenosti, duševnega zdravja in vpliva sodobnega okolja ukvarjajo z različnih strokovnih vidikov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Miha Kramli POP TV

Prim. asist. dr. Karin Sernec, dr. med. Janez Marolt

Prof. dr. Dan Podjed POP TV





Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, se pri svojem delu srečuje z različnimi oblikami zasvojenosti in njihovimi posledicami. Njegove izkušnje bodo pomemben prispevek k razumevanju tega, kako se problematični vedenjski vzorci razvijajo in kdaj je potreben strokovni pristop. Prim. asist. dr. Karin Sernec, dr. med., specialistka psihiatrije, deluje v Centru za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Njeno klinično delo in strokovno znanje bosta osvetlila povezave med vedenjskimi vzorci, duševnim zdravjem in kakovostjo življenja. Prof. dr. Dan Podjed, antropolog z ZRC SAZU in profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskuje odnose med ljudmi in tehnologijo ter vpliv sodobnega digitalnega okolja na naše vsakdanje življenje. Njegov pogled bo ponudil širši družbeni in kulturni kontekst vse večje povezanosti z digitalnimi napravami. Prof. dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih., je strokovnjakinja na področju duševnega zdravja, zlasti duševnega zdravja mladih. Na panelu bo pomemben tudi vidik prepoznavanja tveganj, preventive in zgodnjega ukrepanja.

Pridružite se konferenci Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje Panel Možgani, vedenje in zdravje: kdaj navada postane problem? bo na sporedu 7. decembra 2026 v Cukrarni v Ljubljani, v okviru konference Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Konferenca bo odprla vprašanja, kako lahko ohranjamo zdravje, vitalnost in kakovost življenja skozi različna življenjska obdobja. Ne zamudite priložnosti za srečanje s strokovnjaki in pogovore o temah, ki zadevajo naše vsakdanje življenje. Zagotovite si svoje mesto na konferenci – kupite vstopnico že danes na https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.

Kdaj navada začne vplivati na kakovost življenja?

Pogovor bo namenjen vprašanju, kje je meja med običajno navado, tveganim vedenjem in zasvojenostjo. Pogosto namreč ni odločilno samo, koliko časa namenjamo določeni dejavnosti, temveč predvsem to, ali jo še obvladujemo in kakšne posledice ima za naše življenje. Strokovnjaki bodo spregovorili o delovanju možganov in sistemu nagrajevanja, nekemičnih oblikah zasvojenosti ter tveganjih, povezanih z igrami na srečo, videoigrami in digitalnimi navadami. Posebna pozornost bo namenjena tudi vplivu takšnih vedenj na spanje, telesno dejavnost, odnose, delo in duševno zdravje. Pomemben del razprave bo namenjen prepoznavanju zgodnjih opozorilnih znakov, dejavnikom tveganja ter možnostim preventive. Kako lahko pravočasno prepoznamo, da določeno vedenje postaja problem? Kako lahko posamezniki, družine in širše okolje prispevajo k bolj zdravim navadam?

Alenka Arko FOTO: POP TV