Telefon vzamemo v roke, ko nam je dolgčas, ko želimo za trenutek odmisliti skrbi ali preveriti, kaj se dogaja v življenju drugih. Za tem pogosto ni nič nenavadnega. Toda pri nekaterih se uporaba digitalnih vsebin postopoma spremeni v vedenje, ki ga vse težje nadzorujejo. Ko začne vplivati na odnose, šolske ali delovne obveznosti in duševno počutje, je čas za vprašanje, ali je navada prerasla v problem. "Vse zasvojenosti kratkoročno prinašajo določene prijetne občutke – pomirjenost, ugodje, srečo, občutek vključenosti ali navdušenje. Na dolgi rok pa lahko vodijo v začaran krog neugodnih odzivov, ki sami povzročajo dodatno stisko," pojasnjuje prof. dr. Vita Poštuvan.

Vita Poštuvan FOTO: Arhiv ponudnika

Problem ni samo čas pred zaslonom

Pri presoji, ali je uporaba digitalnih vsebin problematična, ni dovolj pogledati zgolj števila ur, ki jih posameznik preživi pred zaslonom. Pomembnejše je, kaj se zaradi te uporabe dogaja v njegovem življenju. Med opozorilnimi znaki so čustveni izbruhi ob prekinitvi uporabe, opuščanje drugih dejavnosti, umikanje iz družbe in zanemarjanje obveznosti. Posameznik lahko začne opuščati hobije, ki so ga prej veselili, se manj druži s prijatelji ali težje opravlja šolske naloge. Kljub negativnim posledicam pa vedno znova posega po telefonu ali drugi digitalni vsebini. "Če nekdo kljub slabim posledicam vztraja pri vedenju in vedno znova posega po njem, je to lahko znak, da je izgubil nadzor nad uporabo," opozarja Vita Poštuvan. Pri tem je pomembno ugotoviti tudi, katere potrebe posameznik z uporabo zaslona zadovoljuje.

Navidezna povezanost lahko vodi v osamljenost

Družbena omrežja nam omogočajo, da spremljamo druge, komentiramo njihove objave in ostajamo v stiku. Vendar takšna povezanost ni nujno enaka odnosom v živo. Vita Poštuvan opozarja, da lahko zasvojenosti vodijo v socialno in čustveno osamljenost. Posameznik je lahko navidezno ves čas v stiku z drugimi, hkrati pa zanemarja osebne odnose in ne razvija socialnih spretnosti. Sčasoma lahko dobi občutek, da ga nihče zares ne pozna ali razume. Zasvojenosti so povezane tudi z več težavami na področju duševnega zdravja, med drugim z depresijo in tesnobo. Pri tem ni vedno preprosto določiti, kaj je vzrok in kaj posledica. Duševna stiska lahko posameznika vodi v umik v digitalni svet, pretirana uporaba pa lahko njegovo počutje še poslabša.

Zakaj so mladostniki posebej ranljivi?

Mladostništvo je obdobje velikih sprememb, oblikovanja samopodobe in iskanja pripadnosti. Na razvoj problematičnih vedenj lahko vplivajo različni dejavniki: nizko samospoštovanje, težave pri uravnavanju čustev, duševne stiske, šolske obveznosti in odnosi z vrstniki. Pomembno vlogo ima tudi okolje. Mladi se učijo z opazovanjem, zato je pomembno, kakšne navade imajo starši in drugi odrasli. Če je pretirana uporaba digitalnih vsebin del vsakdana družine, se poveča možnost, da jo bodo kot običajno sprejeli tudi otroci. Po drugi strani lahko tveganje zmanjšujejo dejavnosti, ki mladostnikom omogočajo zdravo soočanje s stresom in prinašajo zadovoljstvo: šport, glasba, druženje s prijatelji in drugi interesi. Pomembni so tudi kakovostni odnosi z družino in vrstniki ter občutek vključenosti.

Prepovedi niso dovolj

Ko starši opazijo, da otrok veliko časa preživi pred zaslonom, je prva reakcija pogosto omejevanje ali prepoved. Toda preventiva po mnenju Vite Poštuvan ne sme temeljiti samo na restrikcijah. Pomembnejše je zgodnje razvijanje življenjskih spretnosti, zdrave samopodobe in zanimanja za različne dejavnosti. Pri tem imajo starši pomembno vlogo. Strokovnjakinja izpostavlja tudi pomen vsakodnevnega kakovostnega časa z otrokom – vsaj 20 minut odprtega, sočutnega pogovora in skupnega časa, ki ni namenjen preverjanju šolskih obveznosti ali kritiziranju, temveč temu, da otroka zares poslušamo in spodbujamo. Takšna pozornost se morda zdi majhna, vendar pomaga graditi odnos, v katerem otrok lažje spregovori o svojih težavah. In prav to je lahko pomembno, ko se začnejo pojavljati prvi znaki problematičnega vedenja.

O tem, kako naše navade vplivajo na duševno zdravje in kdaj vedenje preraste v problem, bo govora tudi na konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Na panelu Možgani, vedenje in zdravje: kdaj navada postane problem? bo sodelovala tudi prof. dr. Vita Poštuvan. Konferenca bo 7. decembra 2026 v ljubljanski Cukrarni. Več informacij in vstopnice: https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.