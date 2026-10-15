Kibernetski napad lahko v sekundah zamaje leta zaupanja

Digitalne storitve so postale del vsakodnevnega upravljanja denarja in zavarovanj, zato lahko njihov izpad hitro poseže v življenje uporabnikov ter poslovanje podjetij. Ob kibernetskem incidentu je poleg odpravljanja težav ključno tudi, kako institucija komunicira s strankami in jim zagotovi, da obvladuje razmere. Tem vprašanjem bo namenjen panel Kibernetska odpornost: ko varnost postane del poslovne strategije, ki ga bo na konferenci Platforme Business Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno vodil Marko Gregorc, novinar 24UR. Konferenca bo potekala prihodnji ponedeljek, 19. oktobra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani.

Od zaznavanja groženj do učinkovitega odziva

Mednarodni pogled bo prispeval Steve Brown, podpredsednik za kibernetsko varnost in spremljanje groženj pri Mastercard Europe. V Mastercardu vodi evropske aktivnosti na področju kibernetske varnosti in odpornosti ter sodeluje z vodstvi podjetij pri obvladovanju tveganj. Pred tem je vodil področje obveščevalnih podatkov o kibernetskih grožnjah v britanski Nacionalni agenciji za boj proti kriminalu, kot britanski kibernetski ataše v ZDA pa je sodeloval tudi z oddelkom FBI za kibernetski kriminal.

Steve Brown, Mastercard Europe, v razpravo prinaša mednarodne izkušnje s področja kibernetske varnosti finančnih storitev ter preiskovanja kibernetskega kriminala. FOTO: POP TV

Praktične izkušnje bo v pogovor prinesel Smail Jušič, strokovnjak za kibernetsko varnost in mentor v varnostno-operativnem centru T-2, ki je imel ključno vlogo pri vzpostavitvi in razvoju centra. Danes koordinira njegovo delovanje in vodi odzivanje na varnostne incidente, veliko pozornosti pa namenja tudi usposabljanju sodelavcev. Za svoj prispevek je letos prejel priznanje Varnostni inženir leta.

Smail Jušič, T-2, letošnji prejemnik priznanja Varnostni inženir leta, bo prispeval praktični pogled na zaznavanje groženj in odzivanje na varnostne incidente. FOTO: POP TV

Pripravljenost, ki jo je treba dokazati

V finančnem sektorju je odpornost sistemov tesno povezana z zaupanjem uporabnikov. Katja Grošelj Ziherl, vodja Sektorja za pravne zadeve in regulativo na Agenciji za zavarovalni nadzor, poudarja: "Kibernetska varnost v zavarovalništvu izpostavlja vprašanje zaupanja v finančni sistem. Digitalna odpornost pomeni, da incidente hitro zaznamo, se nanje učinkovito odzovemo, ustrezno poročamo ter zagotovimo neprekinjeno poslovanje. Regulativa je pomemben okvir, cilj pa ostaja ohranjanje zaupanja strank, partnerjev in finančnega sistema."

"Regulativa je pomemben okvir, cilj pa ostaja ohranjanje zaupanja strank, partnerjev in finančnega sistema," poudarja Katja Grošelj Ziherl, Agencija za zavarovalni nadzor. FOTO: POP TV

Evropska uredba DORA in direktiva NIS2 povečujeta pomen pripravljenosti na incidente, vsaka na svojem področju uporabe. Za podjetja je zato pomembno, kako zahteve iz predpisov prenesejo v postopke, ki bodo delovali tudi ob resničnih težavah. "DORA in NIS2 ne zahtevata popolne zaščite, temveč dokazljivo pripravljenost. Prav v tej razliki pravo postane del poslovne strategije," izpostavlja Gregor Pajek, senior partner v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, o.p.

"DORA in NIS2 ne zahtevata popolne zaščite, temveč dokazljivo pripravljenost. Prav v tej razliki pravo postane del poslovne strategije," izpostavlja Gregor Pajek, Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. FOTO: POP TV