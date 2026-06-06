Kje se odloča prihodnost športa: od strategij do igrišč

O teh vprašanjih bo tekla razprava na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani. Pogovor Šport med nacionalnimi in evropskimi politikami bo sledil uvodnemu pogovoru z Aleksandrom Čeferinom, vodila pa ga bo Sanja Modrić, športna novinarka 24UR in voditeljica. Pogovor bo z video nagovorom odprl Glenn Micallef, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport, v razpravi pa bodo sodelovali Branko Zorman, predsednik sveta Fundacije za šport, Miran Kos, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, in dr. Maja Zalaznik, redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Glenn Micallef FOTO: POP TV

Šport potrebuje jasen sistem

Razprava bo odprla vprašanje, kako se šport umešča med nacionalne prioritete in evropske usmeritve. Financiranje, upravljanje, zakonodaja, dostopnost gibanja in športna infrastruktura niso le strokovna vprašanja, temveč temelji, od katerih je odvisno delovanje klubov, zvez, društev in celotnega športnega okolja. "Razvoj športa potrebuje jasno vizijo, stabilno financiranje in dobro sodelovanje med državo, športnimi organizacijami ter širšim družbenim okoljem. Šport ni samo vprašanje rezultatov, temveč tudi dostopnosti, infrastrukture, mladih, zdravja in kakovosti življenja, zato mora imeti pomembno mesto v javnih politikah," poudarja Branko Zorman, predsednik sveta Fundacije za šport.

Branko Zorman FOTO: POP TV

Pomemben izziv prihodnjih let bo, kako šport približati vsem generacijam in ga še bolj vključiti v vsakdanje življenje ljudi. "Šport ni pomemben le zaradi vrhunskih rezultatov, temveč predvsem takrat, ko postane del vsakdanjega življenja. Če želimo zdravo, povezano in aktivno družbo, ga moramo razumeti kot javni interes, ki povezuje šole, lokalne skupnosti, društva, športne organizacije in državo. Zato je pomembno, da se o športu pogovarjamo tudi na nacionalni in evropski ravni, kjer nastajajo pogoji za dostopno gibanje za vse," izpostavlja Miran Kos, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Miran Kos FOTO: POP TV

Evropske priložnosti za slovenski šport

Šport se vse bolj povezuje z vprašanji zdravja, mladih in razvoja skupnosti. Evropske politike pri tem pomembno vplivajo na financiranje, programe in sodelovanje med državami.

Maja Zalaznik FOTO: POP TV

Pomemben del razprave bo zato namenjen tudi vprašanju, kako lahko Slovenija šport bolj strateško poveže z evropskimi priložnostmi, poslovnim okoljem in razvojnimi politikami. Pogled dr. Maje Zalaznik bo panel dopolnil z vidikom mednarodnega poslovanja ter družbenih in ekonomskih učinkov športa. Športne prireditve lahko pomembno prispevajo k razvoju lokalnega okolja, prepoznavnosti destinacij, gospodarski aktivnosti in povezovanju skupnosti.