Ko gibanje postane skupnost: rekreacija kot nova družbena energija

S panelom Rekreacija kot nova družbena energija se bo na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani, začel popoldanski del programa. Pogovor bo potekal med 15.45 in 16.30, vodil pa ga bo Marko Gregorc, novinar 24UR. V razpravi bodo sodelovali Aleš Hostnik iz Sport Media Focus, Niko Zadnik, direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana ter odgovorna oseba Malega kraškega maratona, Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR pri dm drogerie markt, ter Sara Vehovec, direktorica Službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov v Zavarovalnici Triglav. Skupaj bodo odprli vprašanje, zakaj rekreativni šport privablja vse več ljudi, kako se razvija kultura množičnih športnih dogodkov in kakšno vlogo imajo pri tem organizatorji, partnerji, blagovne znamke in mediji.

Aleš Hostnik FOTO: POP TV

Od dogodka do izkušnje

Množični rekreativni dogodki danes niso več le športna preizkušnja z začetkom, ciljem in rezultatom. Udeleženci vse bolj pričakujejo celovito izkušnjo: dobro organizacijo, pristno vzdušje, občutek varnosti, lokalno zgodbo in razlog, da se naslednje leto vrnejo. "Pri rekreativnem športu se danes ne profesionalizira tekač, ampak izkušnja, ki jo dobi udeleženec. Mali kraški maraton ni le športni dogodek, temveč zgodba ljudi, kraja in skupnosti. Naša naloga je, da ob vedno višjih pričakovanjih ohranimo tisto, zaradi česar se ljudje vračajo: kakovostno organizacijo, pristnost in občutek domačnosti," poudarja Niko Zadnik, organizator Malega kraškega maratona.

Niko Zadnik FOTO: POP TV

Rekreacija kot medij zgodb

Rekreativni šport ima vse večjo moč tudi zato, ker ljudi ne nagovarja le kot gledalce, temveč kot aktivne udeležence. Posameznik v takšnem dogodku ni le del občinstva, ampak del zgodbe. Prav zato postajajo rekreativni dogodki zanimivi tudi za partnerje, blagovne znamke in medije. "Rekreativni šport je več kot igra. Na eni strani postaja platforma za združevanje, motiviranje in premikanje množic, na drugi strani pa medij za pripovedovanje zgodb, izpostavitev, pridobivanje kontaktov in srečevanje tržne ponudbe s potencialnimi kupci," pravi Aleš Hostnik iz Sport Media Focus. Po njegovih besedah lahko organizatorji velikih športnih prireditev tej usmeritvi sledijo predvsem s profesionalizacijo, raziskovanjem, personalizacijo, inovativnostjo in širino, ki ustvarja kakovostno doživetje tako za udeležence kot za poslovne partnerje.

Ljudje iščejo občutek pripadnosti

Pomemben del uspeha rekreativnih dogodkov je tudi občutek skupnosti. Ljudje se na takšne dogodke ne vračajo samo zaradi trase, rezultata ali izziva, temveč zaradi energije, odnosov in občutka, da so del nečesa večjega. "Danes ljudje ne iščejo več samo vsebine. Iščejo občutek, da nekam pripadajo. Prav zato rekreativni dogodki niso več samo športni dogodki, postajajo skupnosti, kjer nastajajo resnični odnosi, izkušnje in občutek povezanosti," poudarja Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR pri dm drogerie markt.

Kristjan Jerončič FOTO: POP TV

Rekreacija pa ima tudi širšo družbeno dimenzijo. Spodbuja zdrav življenjski slog, preventivo, odgovornost in povezovanje med ljudmi. Zato jo vse pogosteje prepoznavajo tudi podjetja, ki želijo svojo družbeno odgovornost povezati z vsebinami, ki imajo dolgoročen vpliv na posameznike in skupnosti. "V Zavarovalnici Triglav si prizadevamo ustvarjati varnejšo, bolj zdravo in trajnostno prihodnost. Verjamemo, da preventiva in aktiven življenjski slog pomembno prispevata k zdravju, dobremu počutju ter dolgoročni kakovosti življenja," pravi Sara Vehovec, direktorica Službe za upravljanje družbene odgovornosti in dogodkov v Zavarovalnici Triglav. Kot dodaja, s podporo pobudam, ki spodbujajo gibanje, odgovornost in povezovanje ljudi, prispevajo k pozitivnim učinkom za posameznike, skupnosti in širše družbeno okolje.

Sara Vehovec FOTO: POP TV

Pogovor bo tako odprl vprašanje, zakaj rekreativni šport postaja ena najmočnejših oblik sodobnega povezovanja ljudi. Ne gre več le za tek, kolo, oviro ali cilj, temveč za skupnosti, izkušnje, vrednote in zgodbe, ki nastajajo okoli gibanja.