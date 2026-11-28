Energijo proizvajamo tudi takrat, ko je poraba nizka, potrebujemo pa jo nekaj ur pozneje. Prav ta časovni razkorak postaja ob rasti obnovljivih virov vse pomembnejši izziv. Nove proizvodne zmogljivosti zato odpirajo tudi vprašanja razvoja omrežja, shranjevanja presežkov in prilagajanja porabe.

Na panelu "Ko proizvodnja prehiti sistem: obnovljivi viri, omrežje, hranilniki in baterije" bodo o tem razpravljali Tomaž Orešič, podpredsednik in prokurist Resalte, Nejc Jamšek, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja investicij HSE, Vasko Krapež, direktor podjetja Opus Solis, in Jan Bohinec, direktor trgovanja v družbi GEN-I, pogovor pa bo vodil Marko Gregorc, novinar 24UR.

Tomaž Orešič FOTO: Arhiv ponudnika

Učinkovitejša raba energije kot prednost za podjetja

Energetski prehod mora povezati cilje razogljičenja, zanesljivo oskrbo in konkurenčnost gospodarstva. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi podjetja: z odločitvami o porabi, shranjevanju in upravljanju energije lahko vplivajo tako na lastne stroške kot na delovanje sistema. "Prihodnost energetike ni odvisna le od tega, koliko energije proizvedemo, temveč tudi od tega, kako učinkovito jo uporabljamo, shranjujemo in z njo upravljamo. Podjetja imajo pri tem pomembno vlogo, saj lahko s premišljenimi energetskimi rešitvami prispevajo k stabilnosti sistema in hkrati izboljšajo lastno konkurenčnost. Energetski prehod mora biti tako tehnološko kot ekonomsko vzdržen," poudarja Tomaž Orešič, podpredsednik in prokurist družbe Resalta.

Ob novih proizvodnih virih tudi baterijski hranilniki

Za energetska podjetja postaja vse pomembnejša prožnost – sposobnost, da se odzovejo na spremembe v proizvodnji, porabi in na trgu. V skupini HSE zato ob novih proizvodnih virih razvijajo tudi možnosti shranjevanja energije. "Energetika se z rastjo obnovljivih virov, digitalizacijo in vse bolj dinamičnimi trgi hitro spreminja. Uspešni bodo predvsem tisti, ki bodo znali učinkovito upravljati fleksibilnost, napovedovati tržne razmere ter se hitro odzivati na spremembe v elektroenergetskem sistemu. V skupini HSE smo ta razvoj pravočasno prepoznali, zato ob novih proizvodnih virih intenzivno razvijamo tudi vire prožnosti, predvsem baterijske hranilnike energije. S tem gradimo bolj prilagodljiv in odziven portfelj, ki bo sposoben učinkovito delovati v energetskem sistemu prihodnosti," pojasnjuje Nejc Jamšek, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja investicij HSE.

Nejc Jamšek FOTO: Arhiv ponudnika

Proizvodnjo, shranjevanje in porabo je treba načrtovati skupaj

Kako premostiti čas med presežkom proizvodnje in potrebo po energiji? Baterijski hranilniki so ena od rešitev, vendar je njihova vloga tesno povezana tudi z načrtovanjem novih virov, omrežja in porabe. "Z naraščajočimi potrebami po energiji in vse večjo proizvodnjo iz obnovljivih virov postaja vse pomembnejše, kako s proizvedeno energijo upravljamo in kdaj jo porabimo. Baterijski hranilniki omogočajo premostitev časovnega razkoraka med visoko proizvodnjo in nizko porabo ter pomagajo razbremenjevati elektroenergetsko omrežje. Zato je ključno, da nove proizvodne vire, hranilnike energije in porabo načrtujemo celostno," poudarja Vasko Krapež, direktor podjetja Opus Solis.

Kaj bo rast hranilnikov prinesla odjemalcem?

Ob novih naložbah bo pomembno tudi, kako učinkovito bomo hranilnike uporabljali. Jan Bohinec pričakuje izrazito rast baterijskih hranilnikov, pri tem pa izpostavlja pomen njihovega upravljanja za odjemalce. "Ko proizvodnja iz obnovljivih virov prehiteva sistem, nam baterije kot nova tehnologija ves čas pomagajo ohranjati njegovo ravnovesje. V Sloveniji in širše v Evropi v prihodnjih letih pričakujemo izrazito rast novih baterijskih hranilnikov. Za odjemalce bo ključno, da energijo iz fleksibilnih virov upravljamo učinkovito in kakovostno, saj je od tega neposredno odvisna njihova blaginja," pravi Bohinec, direktor trgovanja v družbi GEN-I.

Vasko Krapež FOTO: Arhiv ponudnika

Konferenca Platforme Business bo v sredo, 2. decembra 2026, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike, gospodarstva, države in stroke. Celoten program in vstopnice: https://platforma.si/energetska-prihodnost/