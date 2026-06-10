Ko šport postane skupnost: zakaj se ljudje vračajo na rekreativne dogodke

Če je bil šport nekoč predvsem prostor rezultatov in tekmovanja, danes vse bolj postaja prostor povezovanja, druženja in skupnih doživetij. Prav ta sprememba je bila ena osrednjih tem panela Rekreacija kot nova družbena energija na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi. Sogovorniki so se strinjali, da ljudje danes na rekreativnih dogodkih ne iščejo zgolj športnega izziva. Vse bolj iščejo občutek pripadnosti, skupnosti in pozitivnih izkušenj.

Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR v dm Slovenija , je ob tem izpostavil, da so prav skupnosti tiste, ki rekreativnim dogodkom dajejo dolgoročno vrednost. Dober primer je dm tek za ženske , ki je v dveh desetletjih prerasel okvirje športne prireditve in postal ena največjih ženskih skupnosti v Sloveniji. Dogodek danes povezuje tisoče žensk različnih generacij, življenjskih zgodb in športnih izkušenj. Njegova moč ni zgolj v številu udeleženk, temveč v dejstvu, da se mnoge vračajo leto za letom. To kaže tudi širši trend sodobne rekreacije. Ljudje ne iščejo več le aktivnosti, ampak tudi prostor, kjer se lahko povezujejo z drugimi. Množični rekreativni dogodki zato postajajo pomemben družbeni prostor, kjer nastajajo nova poznanstva, prijateljstva in skupne zgodbe. Panelisti so poudarili, da je prav občutek skupnosti eden ključnih razlogov za rast priljubljenosti rekreativnih dogodkov v Sloveniji. Ti dogodki niso več namenjeni zgolj športnikom, temveč vsem, ki želijo aktivno preživeti čas in biti del pozitivne zgodbe.

Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR v dm Slovenija, je izpostavil, da so prav skupnosti tiste, ki rekreativnim dogodkom dajejo dolgoročno vrednost. FOTO: Žiga Intihar