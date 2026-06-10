Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma
Oglas

Ko šport postane skupnost: zakaj se ljudje vračajo na rekreativne dogodke

Ljubljana, 10. 06. 2026 00.15 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Platforma šport 2026

Če je bil šport nekoč predvsem prostor rezultatov in tekmovanja, danes vse bolj postaja prostor povezovanja, druženja in skupnih doživetij.

Prav ta sprememba je bila ena osrednjih tem panela Rekreacija kot nova družbena energija na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi.

Sogovorniki so se strinjali, da ljudje danes na rekreativnih dogodkih ne iščejo zgolj športnega izziva. Vse bolj iščejo občutek pripadnosti, skupnosti in pozitivnih izkušenj.

Platforma šport 2026

Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR v dm Slovenija, je ob tem izpostavil, da so prav skupnosti tiste, ki rekreativnim dogodkom dajejo dolgoročno vrednost.

Dober primer je dm tek za ženske, ki je v dveh desetletjih prerasel okvirje športne prireditve in postal ena največjih ženskih skupnosti v Sloveniji. Dogodek danes povezuje tisoče žensk različnih generacij, življenjskih zgodb in športnih izkušenj.

Njegova moč ni zgolj v številu udeleženk, temveč v dejstvu, da se mnoge vračajo leto za letom.

To kaže tudi širši trend sodobne rekreacije. Ljudje ne iščejo več le aktivnosti, ampak tudi prostor, kjer se lahko povezujejo z drugimi. Množični rekreativni dogodki zato postajajo pomemben družbeni prostor, kjer nastajajo nova poznanstva, prijateljstva in skupne zgodbe.

Panelisti so poudarili, da je prav občutek skupnosti eden ključnih razlogov za rast priljubljenosti rekreativnih dogodkov v Sloveniji. Ti dogodki niso več namenjeni zgolj športnikom, temveč vsem, ki želijo aktivno preživeti čas in biti del pozitivne zgodbe.

Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR v dm Slovenija, je izpostavil, da so prav skupnosti tiste, ki rekreativnim dogodkom dajejo dolgoročno vrednost.
Kristjan Jerončič, vodja tržnega komuniciranja in OCR v dm Slovenija, je izpostavil, da so prav skupnosti tiste, ki rekreativnim dogodkom dajejo dolgoročno vrednost.
FOTO: Žiga Intihar

V dm Slovenija verjamejo, da je dolgoročna vrednost takšnih projektov prav v njihovi sposobnosti povezovanja ljudi. Zato dm tek za ženske že vrsto let ni zgolj športni dogodek, temveč prostor, kjer se srečujejo prijateljice, sodelavke, mame in hčerke ter skupaj ustvarjajo izkušnjo, ki presega šport.

Prav zato rekreativni dogodki danes niso več le športni dogodki. Postajajo skupnosti.

Naročnik oglasnega sporočila je DM

24ur.com Ko šport premika turizem: destinacije prihodnosti se gradijo vse leto
24ur.com Šport kot industrija prihodnosti: kdo ustvarja vrednost in kam se razvija?
24ur.com Šport, ki piše izjemne poslovne zgodbe
24ur.com Ko gibanje postane skupnost: rekreacija kot nova družbena energija
Vizita.si Zakaj je pomembno, da se že v mladosti začneš ukvarjati s športom?
24ur.com Nova ekonomija športa: od sponzorstev do podatkov
24ur.com Več kot igra: šport kot sila, ki povezuje družbo, gospodarstvo in prihodnost
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763