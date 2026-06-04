Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Ko šport premika turizem: destinacije prihodnosti se gradijo vse leto

Ljubljana, 04. 06. 2026 06.00 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Kolesarjenje

Šport postaja eden najpomembnejših dejavnikov pri oblikovanju sodobnih turističnih destinacij. Ne gre več zgolj za tekmovanja in vrhunske športne dosežke, temveč za širšo zgodbo, ki povezuje infrastrukturo, naravo, aktivna doživetja, lokalno ponudbo, gospodarstvo in kakovost bivanja. Uspešne destinacije prihodnosti zato ne bodo tiste, ki bodo šport razumele kot enkratno priložnost ali zgolj organizacijo športnih prireditev, temveč kot pomemben del celovite izkušnje skozi vse leto.

Prav temu bo na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani, namenjen pogovor Športne destinacije prihodnosti. Panel bo potekal med 11.55 in 12.40, vodil pa ga bo Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A.

V razpravi bodo sodelovali mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pri Slovenski turistični organizaciji, Dubravko Šimenc, vodja razvoja produktov za outdoor, športni in kolesarski turizem pri Hrvaški turistični skupnosti, Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, in Samo Logar, podžupan Mestne občine Ljubljana. Skupaj bodo odprli vprašanje, kako šport prispeva k razvoju destinacij, kako privablja obiskovalce, kako podaljšuje sezono in kako lahko ustvarja dolgoročno vrednost za lokalna okolja.

Karmen Novarlič
Karmen Novarlič
FOTO: POP TV

Od dogodkov do celoletne ponudbe

Šport vse bolj vpliva na to, kako ljudje izbirajo destinacije za potovanja in preživljanje prostega časa. Od mednarodnih tekmovanj do rekreativnih izzivov in športnih priprav ustvarja nove priložnosti za obisk krajev skozi vse leto. Ob tem spodbuja razvoj infrastrukture, bogati turistično ponudbo ter povezuje obiskovalce z lokalnim okoljem na drugačen, bolj aktiven način.

"Športni turizem postaja pomemben del razvoja sodobnih destinacij, saj šport danes ni več zgolj spremljevalec turizma, temveč eden ključnih razlogov za obisk. Povezuje športne dogodke, priprave športnikov, kakovostno infrastrukturo, aktivna doživetja in lokalno turistično ponudbo," poudarja mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pri Slovenski turistični organizaciji. Kot dodaja, STO v tem segmentu prepoznava pomemben potencial za krepitev ugleda Slovenije kot zelene, aktivne in odgovorne destinacije ter za utrjevanje znamke I feel Slovenia.

Podobno tudi Dubravko Šimenc iz Hrvaške turistične skupnosti opozarja, da največja vrednost športa za turizem ni več le v posameznih dogodkih, temveč v sposobnosti destinacije, da šport poveže z naravnimi danostmi, gastronomijo, infrastrukturo in avtentičnimi doživetji.

Dubravko Šimenc
Dubravko Šimenc
FOTO: POP TV

"Takšen pristop ne podaljšuje le glavne turistične sezone, temveč ustvarja tudi trajnostni model razvoja destinacije. Slovenija in Hrvaška imata kot sosednji in prijateljski državi zaradi geografske lege, ugodnega podnebja in visoke ravni varnosti izjemen potencial, da se še močneje umestita na turistični zemljevid Evrope kot vodilni destinaciji za aktivni oddih, športne priprave in celoletni turizem," pravi Dubravko Šimenc, vodja razvoja produktov za outdoor, športni in kolesarski turizem pri Hrvaški turistični skupnosti.

Mesta, ki šport povezujejo z življenjem

Panel bo športne destinacije prihodnosti osvetlil tudi skozi izkušnje dveh slovenskih mest. Nova Gorica ima zaradi športne infrastrukture, ugodne klime, kulturne ponudbe in čezmejne lege poseben potencial za razvoj športnega turizma. "Nova Gorica profesionalnim športnikom in rekreativcem ponuja izjemne pogoje za športno udejstvovanje in priprave. S kakovostnimi športnimi objekti in ugodno klimo, ki pogosto omogoča treninge skozi vse leto, ima mesto velik potencial kot športna destinacija," poudarja Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica. Pri tem izpostavlja tudi pomen povezovanja športa s kulturo, turizmom in čezmejnim sodelovanjem, ki obiskovalcem ponuja širše doživetje prostora.

Samo Turel
Samo Turel
FOTO: POP TV

Ljubljana šport razume kot pomemben del urbanega življenja in kot priložnost za povezovanje zdravja, turizma, gospodarstva in kakovosti bivanja. "Ljubljana želi tudi skozi športne dogodke graditi podobo odprte, aktivne in dostopne destinacije, ki ni zanimiva le za tekmovalce, temveč za vse, ki mesto doživijo skozi gibanje, prostor in ljudi," je dejal Samo Logar, podžupan Mestne občine Ljubljana.

Samo Logar
Samo Logar
FOTO: POP TV

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo 8. junija v Cukrarni odprla razpravo o športu kot eni najhitreje rastočih globalnih industrij, katere vpliv danes sega daleč onkraj igrišč in stadionov. V ospredju bodo vprašanja, kako tehnologija, podatki, mediji, kapital, turizem, sponzorstva in skupnosti spreminjajo šport ter ustvarjajo nove oblike gospodarske in družbene vrednosti. Vstopnice za konferenco so na voljo na platforma.si/sport.

Več kot igra
platforma šport

Nova ekonomija športa: od sponzorstev do podatkov

Moskisvet.com Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
24ur.com Šport kot industrija prihodnosti: kdo ustvarja vrednost in kam se razvija?
24ur.com Nova ekonomija športa: od sponzorstev do podatkov
24ur.com Šport, ki piše izjemne poslovne zgodbe
24ur.com Slovenija – športna velesila: kako izkoristiti naš globalni potencial?
24ur.com Šport postaja zapleten ekosistem
Vizita.si Zakaj je pomembno, da se že v mladosti začneš ukvarjati s športom?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Učitelj iz Podgorice otroke uči likanja in peke palačink
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Tri oblike osamljenosti, ki jih doživljajo novopečene mamice
Tri oblike osamljenosti, ki jih doživljajo novopečene mamice
Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami
Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami
zadovoljna
Portal
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni
Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni
To se zgodi z vašim telesom, če jeste robide vsak dan
To se zgodi z vašim telesom, če jeste robide vsak dan
Espadrile, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Espadrile, ki jih bomo nosile letošnje poletje
vizita
Portal
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor
Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
cekin
Portal
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Prebujanje sredi noči: najpogostejši vzroki in rešitve
Prebujanje sredi noči: najpogostejši vzroki in rešitve
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
voyo
Portal
Ja, Chef!
V nevarni modrini 2
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744