Ko šport premika turizem: destinacije prihodnosti se gradijo vse leto

Prav temu bo na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani, namenjen pogovor Športne destinacije prihodnosti. Panel bo potekal med 11.55 in 12.40, vodil pa ga bo Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A. V razpravi bodo sodelovali mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pri Slovenski turistični organizaciji, Dubravko Šimenc, vodja razvoja produktov za outdoor, športni in kolesarski turizem pri Hrvaški turistični skupnosti, Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, in Samo Logar, podžupan Mestne občine Ljubljana. Skupaj bodo odprli vprašanje, kako šport prispeva k razvoju destinacij, kako privablja obiskovalce, kako podaljšuje sezono in kako lahko ustvarja dolgoročno vrednost za lokalna okolja.

Karmen Novarlič FOTO: POP TV

Od dogodkov do celoletne ponudbe

Šport vse bolj vpliva na to, kako ljudje izbirajo destinacije za potovanja in preživljanje prostega časa. Od mednarodnih tekmovanj do rekreativnih izzivov in športnih priprav ustvarja nove priložnosti za obisk krajev skozi vse leto. Ob tem spodbuja razvoj infrastrukture, bogati turistično ponudbo ter povezuje obiskovalce z lokalnim okoljem na drugačen, bolj aktiven način. "Športni turizem postaja pomemben del razvoja sodobnih destinacij, saj šport danes ni več zgolj spremljevalec turizma, temveč eden ključnih razlogov za obisk. Povezuje športne dogodke, priprave športnikov, kakovostno infrastrukturo, aktivna doživetja in lokalno turistično ponudbo," poudarja mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pri Slovenski turistični organizaciji. Kot dodaja, STO v tem segmentu prepoznava pomemben potencial za krepitev ugleda Slovenije kot zelene, aktivne in odgovorne destinacije ter za utrjevanje znamke I feel Slovenia. Podobno tudi Dubravko Šimenc iz Hrvaške turistične skupnosti opozarja, da največja vrednost športa za turizem ni več le v posameznih dogodkih, temveč v sposobnosti destinacije, da šport poveže z naravnimi danostmi, gastronomijo, infrastrukturo in avtentičnimi doživetji.

Dubravko Šimenc FOTO: POP TV

"Takšen pristop ne podaljšuje le glavne turistične sezone, temveč ustvarja tudi trajnostni model razvoja destinacije. Slovenija in Hrvaška imata kot sosednji in prijateljski državi zaradi geografske lege, ugodnega podnebja in visoke ravni varnosti izjemen potencial, da se še močneje umestita na turistični zemljevid Evrope kot vodilni destinaciji za aktivni oddih, športne priprave in celoletni turizem," pravi Dubravko Šimenc, vodja razvoja produktov za outdoor, športni in kolesarski turizem pri Hrvaški turistični skupnosti.

Mesta, ki šport povezujejo z življenjem

Panel bo športne destinacije prihodnosti osvetlil tudi skozi izkušnje dveh slovenskih mest. Nova Gorica ima zaradi športne infrastrukture, ugodne klime, kulturne ponudbe in čezmejne lege poseben potencial za razvoj športnega turizma. "Nova Gorica profesionalnim športnikom in rekreativcem ponuja izjemne pogoje za športno udejstvovanje in priprave. S kakovostnimi športnimi objekti in ugodno klimo, ki pogosto omogoča treninge skozi vse leto, ima mesto velik potencial kot športna destinacija," poudarja Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica. Pri tem izpostavlja tudi pomen povezovanja športa s kulturo, turizmom in čezmejnim sodelovanjem, ki obiskovalcem ponuja širše doživetje prostora.

Samo Turel FOTO: POP TV

Ljubljana šport razume kot pomemben del urbanega življenja in kot priložnost za povezovanje zdravja, turizma, gospodarstva in kakovosti bivanja. "Ljubljana želi tudi skozi športne dogodke graditi podobo odprte, aktivne in dostopne destinacije, ki ni zanimiva le za tekmovalce, temveč za vse, ki mesto doživijo skozi gibanje, prostor in ljudi," je dejal Samo Logar, podžupan Mestne občine Ljubljana.

Samo Logar FOTO: POP TV