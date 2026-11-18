Maja Martina Merljak je bila dolgo prepričana, da zmore vse. Kot igralka, mama, partnerka in ustvarjalka je prevzemala odgovornost, izpolnjevala obveznosti in skrbela, da so stvari tekle. Toda za učinkovitostjo in nenehnim hitenjem so se kopičili izčrpanost, nespečnost in tesnoba. Opozorilne znake je zaznala že veliko pred izgorelostjo, vendar jih ni vzela dovolj resno. "Da vozim absolutno prehitro, na avtopilotu nezavednih kod iz podzavesti in da tirnice ne vodijo v pravo smer, sem začutila pravzaprav že kar dolgo nazaj," se spominja. Prve težave so se pojavile približno petnajst let pred tem, ko jo je izgorelost zares ustavila. Takrat je že poiskala strokovno pomoč, a je terapijo opustila, ko se je počutila bolje, in se vrnila k starim vzorcem.

"Bodi močna. Bodi popolna. In pohiti!"

Ko danes govori o življenju na avtopilotu, Maja opisuje predvsem nezavedna prepričanja, ki usmerjajo naše vedenje. Njena so bila zelo jasna: "Bodi močna. Bodi popolna. In pohiti!" Vse je moralo biti narejeno takoj, brez napak in brez izgubljanja časa. Takšen način razmišljanja ji je prinesel tudi številne dobre lastnosti: bila je učinkovita, dosledna, zanesljiva in odgovorna. Teh se ni želela odpovedati niti med terapijo. Sčasoma pa je razumela, da težava ni v njih samih, temveč v tem, da jih je gnala v skrajnosti. "Dokler nisem dojela, da ni problem v samih kodah, pač pa v tem, da sem jih gnala čez vse meje, v ekstreme, predvsem pa brezglavo," pravi. Težko je tudi priznavala, da ji je kaj težko, in nerada je prosila za pomoč. Vse je želela narediti sama, tudi takrat, ko bi bilo lažje odgovornost deliti z drugimi. Danes razume, da lahko takšna samostojnost postane breme, ne le zanjo, temveč tudi za njene bližnje.

Pridružite se konferenci Platforma Zdravje – Dolgoživost O teh izkušnjah bo Maja Martina Merljak spregovorila tudi na konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje, ki bo 7. decembra 2026 v ljubljanski Cukrarni. Sodelovala bo na panelu o duševni kondiciji, stresu, spanju, izgorelosti in odnosih – temah, ki so pomemben del zdravja in kakovosti življenja skozi vsa življenjska obdobja. Zagotovite si svoje mesto na konferenci – kupite vstopnico že danes na https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.

Ko tudi počitek postane naloga

Eden prvih in najvztrajnejših opozorilnih znakov je bila nespečnost. Pojavljala se je že med študijem na akademiji, predvsem v obdobjih večjih psihičnih pritiskov, pozneje pa se je vračala, ko se je nabralo preveč obveznosti. Čez dan je delovala z visokimi obrati, zvečer pa od sebe pričakovala, da bo zaspala takoj, ko bo legla v posteljo. "Ko sem legla v posteljo, pa je bila v glavi spet prisotna tista priganjajoča misel: 'Zaspi, zdaj, takoj! Ker moram čez šest, sedem ur že vstati. Zdaj, takoj, dajmo, dajmo!'" Podobno je bilo tudi na dopustu. Po napornem obdobju si je želela izkoristiti vsak trenutek, zato si je vnaprej ustvarila načrt, kako bo počitek čim bolj poln in prijeten. Toda njen živčni sistem se ni znal preprosto umiriti. Ko jo je začelo skrbeti, da spet ne bo mogla zaspati, je strah pred novo neprespano nočjo težave še poglabljal. Danes se ji nespečnost občasno še pojavi, vendar se je spremenil njen odnos do nje. Če ne more zaspati, si včasih v dnevni sobi prižge risanko, denimo Pujsa Pepo ali Pekarno Mišmaš. Ne sili se več v meditacijo ali v to, da mora nujno zaspati. "Danes, ko gledam nazaj, je bilo v mojem odnosu do spanja nekaj, bi rekla, celo nasilnega. Zaspi! Zdaj, takoj!'"pravi. Ugotovila je, da ji bolj kot dodatna prizadevanja za umirjanje pomaga lahkotnost, da si dovoli biti igriva in se ne obremenjuje s tem, ali bo takoj zaspala.

Telo jo je ustavilo, okrevanje pa je trajalo več let

Najhujše obdobje je prišlo približno pet mesecev po rojstvu drugega otroka. Maja se je že vrnila na delo, hkrati pa je še vedno dojila podnevi in ponoči. V družini so se zgodili smrt in bolezen, njen partner Jure je bil zaradi dela pogosto odsoten, težave so se pojavile tudi pri starejšem sinu. Kljub vsemu je skušala izpolnjevati svoje obveznosti. Pet dni pred premiero je ponoči doživela hudo telesno stisko. Težko je dihala, vrtelo se ji je in čutila je mravljince. Odšla je na urgenco, kjer so ugotovili, da vzrok ni telesne narave in da potrebuje predvsem počitek. To ji je bilo težko sprejeti. Kljub temu je izpeljala predstavo in druge dogovorjene obveznosti, nato pa znova poiskala pomoč. Okrevanje je bilo dolgotrajno. Skoraj leto dni je potrebovala, da je izplavala iz najhujšega obdobja, polno energijo pa je začutila šele po približno štirih letih. Pomembno vlogo pri tem so imeli strokovna pomoč psihiatrinje in psihoterapevtke ter psihoterapevta, pa tudi podpora moža in družine. Maja poudarja, da ji je veliko pomenilo, da je svoje stanje lahko razumela tudi z medicinskega vidika. Ko se izboljšanje dolgo ni pokazalo, so bili prisotni obup, negotovost in strah, da se stvari nikoli ne bodo obrnile na bolje. Postopoma pa je skozi terapijo začela drugače gledati na svoje misli, občutke in življenjske vzorce.

Pomoč bližnjih ni v tem, da imajo vse odgovore

Izgorelost ni vplivala samo nanjo, temveč tudi na njeno družino. Najbližji so videli, da se z njo nekaj dogaja, vendar pogosto niso vedeli, kako ji pomagati. Maja se spominja, da je bila zanje posebej težka prav nemoč – želja pomagati, ne da bi vedeli, kaj bi bilo v danem trenutku najbolj prav. "Če ima nekdo zlomljeno nogo, dobi mavec in ljudje vedo, kako se postopa od tu naprej. Če pa imaš zlomljeno dušo, lahko morda teoretično razumeš, kaj se človeku dogaja, vendar je neznank preprosto preveč," pravi. Danes poudarja, da bližnji kljub temu lahko naredijo veliko. Ni nujno, da imajo odgovore ali znajo rešiti težavo. Pomembno je, da človeka ne obsojajo, mu prisluhnejo in mu po možnosti odvzamejo del vsakodnevnih bremen. Ko je bilo najhuje, je možu Juretu rekla: "Prosim, prevzemi." To je bil njun dogovor, da prevzame skrb za otroka in opravila, ki so bila sicer na njej. Meni tudi, da bi morali kot družba o duševnih stiskah govoriti bolj odprto in jih nehati povezovati z idejo, da je z nekom nekaj narobe. Iskanje strokovne pomoči po njenem ni priznanje poraza, temveč način, kako poiskati podporo in drugačen pogled na težave.

Danes si dovoli živeti drugače