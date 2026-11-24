Ko razmišljamo o zdravem staranju, pogosto najprej pomislimo na prehrano, telesno težo in redne zdravstvene preglede. A eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko odločajo o tem, kako samostojni bomo v poznejših letih, je mišična masa. Ta z leti naravno upada, posledice pa se ne pokažejo le pri športnih dejavnostih, temveč tudi pri povsem običajnih opravilih: vstajanju s stola, hoji po stopnicah ali ohranjanju ravnotežja. "Mišice niso samo gibalni aparat, temveč predstavljajo tudi pomembno rezervo za organizem," poudarja izr. prof. dr. Bojan Knap, dr. med. Njihova vloga je širša od samega gibanja. Med drugim sodelujejo pri presnovnih procesih, telesna vadba pa vpliva tudi na delovanje celotnega organizma in centralnega živčnega sistema.

Po 50. letu ni najpomembnejša številka na tehtnici

S staranjem se mišična masa postopoma zmanjšuje. Po besedah dr. Knapa lahko brez ustrezne prehrane in vadbe med 30. in 60. letom izgubimo precej mišičnega tkiva. Zato je pomembno, da o ohranjanju mišic ne začnemo razmišljati šele v starosti, temveč že precej prej. "V srednjih letih se ne bi smeli toliko ukvarjati s številkami na tehtnici kot z ustrezno telesno sestavo. Pomembno je, da ohranjamo mišično maso, ki jo sicer z leti fiziološko izgubljamo," pojasnjuje. To je še posebej pomembno pri starejših in kroničnih bolnikih. Dr. Knap opozarja, da lahko pretirano omejevanje hrane in hujšanje pri ljudeh s slabšim presnovnim zdravjem povzročita dodatno izgubo mišic. Namesto da bi se osredotočali zgolj na nižjo telesno težo, je zato treba poskrbeti za uravnoteženo prehrano in ohranjanje telesne moči.

izr. prof. dr. Bojan Knap, dr. med. FOTO: Arhiv ponudnika

Beljakovine so pomembne, vendar prehranska dopolnila niso rešitev za vse

Pri ohranjanju mišične mase ima pomembno vlogo tudi prehrana. Beljakovine so nujne za vzdrževanje mišičnega tkiva, njihove potrebe pa se lahko z leti povečajo. Po 65. letu je zaradi sprememb v delovanju prebavil priporočljivo nameniti še več pozornosti ustreznemu vnosu beljakovin, tako živalskega kot rastlinskega izvora. Dr. Knap kot primer navaja redne, pestre obroke z ustreznim deležem beljakovin. Pri nekaterih posameznikih, zlasti tistih, ki so zaradi bolezni ali drugih okoliščin prehransko ogroženi, so lahko koristni tudi medicinski prehranski pripravki. Pri prehranskih dopolnilih pa velja previdnost. Njihovo uživanje brez jasnega razloga ni potrebno. "Če so kakovostna in indicirana zaradi strokovnih razlogov, so lahko koristna. Uživanje prehranskih dopolnil vsevprek pa je nepotrebno," opozarja. Tudi pri prehrani ni enotnega recepta za vse. Mediteranska prehrana je po njegovih besedah najbolje raziskana glede pozitivnih vplivov na zdravje, vendar se posamezniki razlikujemo po starosti, spolu, zdravstvenem stanju, telesni pripravljenosti in presnovnih značilnostih. Zato bodo priporočila v prihodnosti vse bolj individualno prilagojena.

Hoja je dobra osnova, a ne pozabimo na vadbo za moč

Redna telesna dejavnost je eden ključnih pogojev za ohranjanje mišic. Hitra hoja je za mnoge primerna oblika aerobne vadbe, vendar sama po sebi ne nadomesti vaj za moč. Te so pomembne za ohranjanje mišične mase, gibljivosti in telesne stabilnosti. Dr. Knap zato priporoča kombinacijo aerobne vadbe in vaj za moč, ob tem pa poudarja tudi pomen rednega spanja in ustrezne prehrane. Gibanje ni koristno le za telo, ampak ima pomembno vlogo tudi pri ohranjanju duševnega zdravja. Spremembe življenjskega sloga so koristne tudi v poznejših letih. Za začetek ni treba postavljati velikih športnih ciljev. Vadba mora biti prilagojena posameznikovim sposobnostim in zdravstvenemu stanju, pomembno pa je, da jo izvajamo redno.

Zdravo staranje se začne veliko prej, kot si mislimo

Po mnenju dr. Knapa se dobro presnovno zdravje začne že pred rojstvom, pomembno vlogo pa ima tudi zgodnje otroštvo. Zdrave prehranske navade, gibanje in skrb za telesno težo skozi življenje ustvarjajo temelje, na katerih gradimo tudi v zrelejših letih. A dolgoživost ni samo vprašanje prehrane in mišic. Knap opozarja na povezanost telesa in možganov ter pomen ravnovesja, dobrih odnosov, radovednosti in veselja do življenja. Pomembno je ohraniti motivacijo, sprejemati spremembe, ki jih prinašajo leta, in najti dejavnosti, ki nas izpolnjujejo.

O tem, kako ohraniti zdravje telesa in možganov ter ostati čim dlje vitalni, bo govor tudi na konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje Na panelu "Telo in možgani: kako ostati zdrav čim dlje?" bo sodeloval tudi izr. prof. dr. Bojan Knap, dr. med. Konferenca bo 7. decembra 2026 v ljubljanski Cukrarni. Več informacij in vstopnice: https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/. Med sponzorji konference je tudi BYD, globalno tehnološko podjetje, ki razvija rešitve na področju električne mobilnosti, baterijskih tehnologij in obnovljivih virov energije. S svojimi električnimi in priključnohibridnimi vozili ter razvojem naprednih tehnologij soustvarja spremembe v prihodnosti mobilnosti.