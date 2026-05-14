Na Platformi v Ljubljani o geopolitiki športa: Aleksander Čeferin o povezovanju v času delitev

Ljubljana, 14. 05. 2026 14.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Aleksander Čeferin

Eden najvplivnejših ljudi svetovnega športa, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, prihaja v Ljubljano. Na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo 8. junija odprl razpravo o geopolitiki, moči športa in njegovem vplivu na družbo v času globalnih delitev, političnih napetosti in velikih sprememb. Ekskluzivni pogovor z enim najvidnejših obrazov evropskega nogometa bo vodila priznana športna novinarka in voditeljica Sanja Modrić.

Šport je danes veliko več kot rezultat na igrišču. Postal je prostor, kjer se srečujejo politika, kapital, identiteta, mediji in množice. Veliki športni dogodki niso več samo tekmovanja, temveč tudi prizorišča vpliva, prestiža, diplomacije in družbenih sporočil.

Zato bo konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija 2026 potekala v Cukrarni v Ljubljani, že v uvodnem pogovoru odprla eno ključnih vprašanj sodobnega športa: kako se v njem prepletajo politika, globalni interesi in moč povezovanja. Gost panela Geopolitika in šport bo Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, pogovor pa bo moderirala Sanja Modrić, športna novinarka in voditeljica.

Čeferin, pravnik in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije, od leta 2016 vodi Uefo, eno najvplivnejših športnih organizacij na svetu. V tem času je evropski nogomet postal eno ključnih prizorišč razprav o razmerju med športom, politiko, kapitalom, identiteto in družbeno odgovornostjo.

"V svetu, ki razpada, nogomet še vedno povezuje. Na celini, ki se prepira, nogomet še vedno združuje. V družbah, ki so razdeljene, nogomet še vedno ponuja skupen jezik," poudarja Čeferin.

Nogomet in šport širše sta danes med najmočnejšimi globalnimi jeziki. Spremljajo ju milijoni ljudi, v njiju se zrcalijo družbene napetosti, tudi politični in kapitalski interesi ter vprašanja identitete. Hkrati pa šport ostaja eden redkih prostorov, kjer lahko različni svetovi še vedno najdejo skupno točko.

Panel bo odprl vprašanja, kako politika vpliva na šport, kakšno odgovornost imajo športne organizacije v času mednarodnih napetosti in zakaj šport tudi v razdeljenih družbah ostaja ena najmočnejših povezovalnih sil.

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo tako že z uvodnim pogovorom odprla širšo razpravo o tem, kaj šport pomeni danes in kakšno vlogo bo imel v prihodnosti.

Ne zamudite enega najbolj aktualnih pogovorov tega leta. Zagotovite si pravočasno svojo vstopnico.

