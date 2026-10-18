Nova doba financ: kje so največje priložnosti in tveganja?

O finančnem sistemu pogosto razmišljamo šele, ko potrebujemo stanovanjski kredit ali se odločamo, kam vložiti del svojih prihrankov. Takrat postane jasno, kako pomembna sta dostop do razumljivih informacij in zaupanje v institucije, ki jim prepuščamo svoj denar. Z razvojem digitalnih storitev se tem vprašanjem pridružuje še skrb, kako varni so naši podatki in kaj se zgodi, ko storitev, na katero se zanašamo, nenadoma ni več na voljo. Tem vprašanjem bo namenjena poslovno-medijska konferenca Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno, ki jo bo odprl Aleš Muhič, direktor trženja in sodirektor PRO PLUS.

Aleš Muhič FOTO: POP TV

Od financiranja podjetij do plačevanja s telefonom

Dostop do kapitala pomembno vpliva na to, ali podjetje razvojno zamisel tudi uresniči, za gospodinjstva pa pogoji financiranja pogosto odločajo o možnosti nakupa doma. O kreditiranju in podpori naložbam bodo razpravljali dr. Arjana Brezigar iz Banke Slovenije, Tadej Jurca iz UniCredit Bank, Borut Jamnik iz SID banke in Barbara Žibret Kralj iz Deloitte Slovenija. Pogovor, ki ga bo vodil voditelj oddaje Svet na kanalu A Adi Omerović, bo odprl tudi vprašanje, kako lahko finančne institucije podprejo rast v zahtevnejšem poslovnem okolju.

Adi Omerović FOTO: PRO PLUS

Pri vsakodnevnem poslovanju z bankami se medtem v ospredje postavljata preprostost in hitrost uporabe. Toda kako zagotoviti, da bodo storitve dostopne tudi ljudem, ki digitalnih rešitev ne uporabljajo? Stanislava Zadravec Caprirolo iz Združenja bank Slovenije, Luka Gabrovšek iz Mastercarda in Janko Medja iz Leanpayja bodo skupaj z moderatorjem, novinarjem 24UR Miho Drozgom, govorili o prihodnosti plačevanja.

Miha Drozg FOTO: POP TV

Pogled globalnih upravljavcev na prihranke in naložbe

Poseben poudarek konference bo mednarodna razprava o vlaganju, pripravljena v sodelovanju z UniCredit Bank. Na njej bodo sodelovali Istvan Al Hilal iz Fidelityja, Markus Sevcik iz J.P. Morgan, Claudia Vacanti iz skupine UniCredit in Omid R. Alimohammadi iz BlackRocka. Govorili bodo o tem, kako negotovost vpliva na naložbene strategije in pričakovanja vlagateljev ter kakšno vlogo imata pri dolgoročnih odločitvah razpršitev tveganj in strokovno upravljanje premoženja. Razprava bo zanimiva tudi za posameznike, ki želijo bolje razumeti možnosti vlaganja na mednarodnih trgih.

Ko kibernetski napad postane poslovni problem

Varnost finančnih storitev presega zaščito posameznega računa. Ob incidentu je ključno tudi, kako hitro lahko institucija ponovno zagotovi delovanje in kako o dogajanju obvesti uporabnike. Kibernetska odpornost zato postaja vprašanje vodstev podjetij in njihove poslovne strategije. O zaščiti podatkov in pripravljenosti na incidente bodo skupaj z moderatorjem Markom Gregorcem, novinarjem 24UR, razpravljali Steve Brown, podpredsednik za kibernetsko varnost in spremljanje groženj pri Mastercard Europe, Smail Jušić iz T-2, Katja Grošelj Ziherl iz Agencije za zavarovalni nadzor in Gregor Pajek iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Pogovor bo povezal tehnološki pogled z odgovornostjo institucij in zahtevami regulacije.

Marko Gregorc FOTO: POP TV

Boljše razumevanje denarja za bolj premišljene odločitve

Kako dobro razumemo obveznosti, ki jih prevzamemo ob sklenitvi finančnega produkta, in koliko razmišljamo o svoji dolgoročni finančni varnosti? Panel v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav bo finančno pismenost obravnaval kot pomemben del odpornosti celotne družbe. Sodelovali bodo Dino Šterpin iz Triglav Pokojnin, Matej Krumberger iz Združenja bank Slovenije, Mira Koporčić Veljić iz Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov in dr. Aleš Berk, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Razprava, ki jo bo vodila novinarka 24UR Maja Sodja, bo odprla vprašanje, kako ljudem približati finančno znanje, da ga bodo znali uporabiti pri svojih odločitvah.

Maja Sodja FOTO: POP TV

Program bo sklenil pogovor Adija Omerovića z Maurom Giorgiem Marranom iz skupine UniCredit o makroekonomskem okolju in njegovem vplivu na finančni sistem. V ospredju bo povezava med gibanjem obrestnih mer in inflacije ter odločitvami podjetij in vlagateljev v času geopolitične negotovosti.