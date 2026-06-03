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Nova ekonomija športa: od sponzorstev do podatkov

Ljubljana, 03. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Nogometno igrišče

Šport je danes mnogo več kot rezultat, tekma ali lestvica. V ozadju sodobnega športnega ekosistema se vse bolj prepletajo financiranje, podatki, digitalni poslovni modeli in regulacija, ki odločajo o tem, kako stabilno in dolgoročno se lahko razvijajo klubi, zveze, tekmovanja in celoten športni sistem.

Prav temu bo na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani, namenjen pogovor Nova ekonomija športa: financiranje, podatki in regulacija, ki ga bo moderiral Miha Drozg, novinar 24UR.

V razpravi bodo sodelovali Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije, Dejan Zadnikar iz Sofascore in Matevž Mazij, izvršni direktor družbe Bragg. Skupaj bodo odprli vprašanje, kako se spreminja finančni okvir športa, kateri novi viri prihodkov nastajajo v digitalnem okolju, kako podatki spreminjajo odločanje in navijaško izkušnjo ter kakšno vlogo ima pri tem pregledno in odgovorno regulirano okolje.

Matevž Mazij, izvršni direktor družbe Bragg
Matevž Mazij, izvršni direktor družbe Bragg
FOTO: POP TV

Finančni model športa se spreminja. Tradicionalni viri, kot so javna sredstva, sponzorstva, članarine, vstopnice in medijske pravice, se dopolnjujejo z novimi oblikami prihodkov, ki nastajajo na presečišču tehnologije, podatkov, digitalnih platform in navijaških skupnosti. Za klube, zveze in organizatorje športnih dogodkov to odpira nove priložnosti, hkrati pa tudi vprašanja stabilnosti, transparentnosti in dolgoročne vzdržnosti.

"Prihodnost slovenskega športa bo pomembno odvisna od poslovnega okolja, ki bo naklonjeno športu. Del tega je tudi zavedanje o vseh gradnikih športno uspešne države. Sodelovanje države in lokalnih skupnosti mora podpreti klube, omogočati zdrav način življenja ter s kakovostnimi podatki podpreti razvoj vrhunskosti," poudarja Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije.

Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije
Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije
FOTO: POP TV

Pomemben del nove športne ekonomije predstavljajo tudi podatki. Ti niso več samo statistika, temveč postajajo orodje za razvoj športnikov, analizo tekem, upravljanje klubov, oblikovanje medijskih vsebin in ustvarjanje boljše navijaške izkušnje. "Podatki v športu niso več le statistika po koncu tekme. Postajajo jezik odločanja, razvoja in tudi navijaške izkušnje. Ključno vprašanje prihodnosti ni več, ali jih uporabljamo, temveč kako odgovorno in pametno jih znamo pretvoriti v vrednost," pravi Dejan Zadnikar iz Sofascore.

Po besedah Matevža Mazija, izvršnega direktorja družbe Bragg, se nova športna ekonomija vse bolj opira na raznolike digitalne prihodkovne tokove, pri katerih imajo pomembno vlogo tudi regulirani ponudniki iGaminga in športnih stav. Ti lahko v urejenih okoljih prispevajo k razvoju športa prek davčnih prihodkov, medijskih pravic in komercialnih partnerstev. "Slovenija stoji na ključnem razpotju, kjer bi lahko preglednejši model lokalno licenciranih ponudnikov omogočil, da se del izgubljenih prihodkov usmeri nazaj v domačo športno infrastrukturo in športne organizacije," poudarja Mazij. Ob tem dodaja, da lahko tehnološki ponudniki z močnimi lokalnimi koreninami, kot je Bragg, tak prehod podprejo "z varnimi platformami, zaščitnimi mehanizmi za odgovorno igranje in naprednimi orodji za regulatorno poročanje".

Konferenca Platforme Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo 8. junija v Cukrarni odprla razpravo o športu kot eni najhitreje rastočih globalnih industrij, katere vpliv danes sega daleč onkraj igrišč in stadionov. 

Vstopnice za konferenco so na voljo na platforma.si/sport.

Več kot igra
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