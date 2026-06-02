Od 254,5 metra do naslednjega skoka: Domen Prevc o poti, vztrajnosti in prihodnosti

Prav o tem bo govoril zaključni pogovor z Domnom Prevcem na konferenci Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo 8. junija potekala v Cukrarni v Ljubljani. Pogovor z naslovom Pot do vrha in naprej bo vodila Maja Sodja, novinarka 24UR in voditeljica. Domen Prevc je v zadnjem obdobju postal eden osrednjih obrazov slovenskega športa. Svetovni rekord v Planici, veliki kristalni globus, mali kristalni globus v poletih, zlati orel za zmago na novoletni turneji, naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih ter dve olimpijski zlati medalji so dosežki, ki njegovo zgodbo postavljajo med največje v slovenskem športu. Toda za temi rezultati niso le daljave, točke in lovorike. Za njimi so leta treningov, odrekanj, nihanj, iskanja prave forme, notranjih pritiskov in trenutkov, ko mora športnik tudi sam sebi znova dokazati, da zmore.

"Vrh v športu nikoli ni samo en skok," poudarja Domen Prevc. FOTO: Damjan Žibert

Zato zaključni pogovor na Platformi ne bo le pogovor o rekordih. V ospredju bo zgodba za rezultatom. Športnik, ki je že zelo mlad vstopil v svet najvišjih pričakovanj, zorel pred očmi javnosti, se soočal z vzponi in padci ter se po obdobjih iskanja vrnil na najvišjo raven. Njegova zgodba je zanimiva prav zato, ker ni bila ravna črta do uspeha, temveč pot, na kateri talent sam po sebi nikoli ni bil dovolj. "Vrh v športu nikoli ni samo en skok. So treningi, dvomi, padci in ljudje, ki ti stojijo ob strani tudi takrat, ko rezultatov še ni. Ko pride trenutek, ki si ga želiš najbolj, ga moraš znati ceniti, a športnik hitro začne gledati naprej. Prav v tem je čar vrhunskega športa," poudarja Domen Prevc.

Njegova zgodba presega okvir smučarskih skokov. FOTO: Damjan Žibert

V pogovoru z Majo Sodja bo odprl vprašanja, ki jih javnost ob velikih športnih uspehih pogosto ne vidi: kako je odraščati z imenom, od katerega se pričakuje rezultat, kako ostati miren pod očmi športne javnosti in kako po največjem uspehu najti motivacijo za naslednji skok. Domen Prevc je športnik z izjemnim občutkom za polet, tekmovalno drznostjo in zrelostjo, ki jo prinesejo tudi manj prijetna obdobja kariere. Zato njegova zgodba presega okvir smučarskih skokov in govori o tem, kako se vrhunski športnik oblikuje skozi uspehe, dvome, vztrajnost in vsakodnevno delo, ki ga gledalci običajno ne vidijo.

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo 8. junija v Cukrarni odprla razpravo o športu kot eni najhitreje rastočih globalnih industrij, katere vpliv danes sega daleč onkraj igrišč in stadionov. V ospredju bodo vprašanja, kako tehnologija, podatki, mediji, kapital, turizem, sponzorstva in skupnosti spreminjajo šport ter ustvarjajo nove oblike gospodarske in družbene vrednosti. Dogodek bo povezal predstavnike športnih organizacij, gospodarstva, medijev in vse ostale, ki jih zanima svet športa, ter ponudil prostor za razmislek o ključnih izzivih in priložnostih razvoja športa v prihodnjih letih.