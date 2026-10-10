Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Od dronov do AI-agentov: zadnji kilometer postaja tehnološki poligon

Ljubljana, 10. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Dostava z dronom

Kupec želi hitro dostavo, trgovec nizke stroške, dostavljavec pošteno plačilo, platforma pa mora vse interese uskladiti. Prihodnost zadnjega kilometra zato ne bo samo hitrejša dostava. Spreminjajo se način odločanja, vloga umetne inteligence, avtonomna vozila in celo vprašanje, kdo bo namesto človeka opravil zadnji del poti.

Čas je postal nova valuta spletnega nakupovanja. Kupec ne želi samo izdelka. Želi vedeti, kdaj bo prišel, spremljati njegovo pot in ga po možnosti dobiti čim prej. Prav zato zadnji kilometer postaja eden najbolj kompleksnih delov logistične verige.

Jan Škoberne, vodja javnih politik za Adriatic regijo pri Woltu Slovenija, je na konferenci Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb opozoril, da ljudje z dostavo v resnici kupujejo čas. Hitrost tako postaja dobrina, za katero so pripravljeni plačati.

Vse se začne pri algoritmu

Platforme morajo hkrati uravnotežiti več interesov: strošek za trgovca, ceno dostave za kupca in plačilo dostavljavca. Pri tem imajo algoritmi vse pomembnejšo vlogo. Umetna inteligenca lahko pomaga določiti, katero naročilo bo prevzel kateri dostavljavec, po kateri poti bo potoval in kako razporediti zmogljivosti. Toda naslednji korak je še bolj ambiciozen.

Marko Štefančič, direktor Kompetenčnega centra za umetno inteligenco, pričakuje, da bi AI v prihodnosti lahko orkestrirala celoten proces dostave: od izbire načina prevoza do kraja in časa dostave. Še korak dlje so AI-agenti, ki bi lahko v imenu uporabnika nakupovali in med ponudniki izbirali glede na ceno, hitrost dostave in druge parametre.

Ko dostavo prevzame robot

Dostava z dronom
Dostava z dronom
FOTO: Shutterstock

Avtonomna dostava ne pomeni nujno, da bodo človeški dostavljavci izginili.

Škoberne vidi možnost, da bi enostavnejše dostave prevzela avtonomna vozila, ljudje pa bi se ukvarjali z zahtevnejšimi primeri. Droni bi lahko imeli posebno vlogo na težje dostopnih območjih. Pri tem pa tehnologija ni edino vprašanje.

Nena Dokuzov, vodja projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, je opozorila, da regulacija pogosto sledi tehnološkemu razvoju. Ena od možnosti so regulatorni peskovniki, v katerih je mogoče nove rešitve najprej preizkusiti v nadzorovanem okolju.

Bi lahko bila Slovenija testni poligon?

Škoberne vidi Slovenijo kot potencialno zanimivo okolje za preizkušanje novih načinov dostave. Na relativno majhnem območju imamo zelo različna okolja, od gosto poseljenih urbanih območij do redko poseljenih krajev. To omogoča testiranje različnih scenarijev.

Slovenija sicer nima ekonomije obsega velikih držav, vendar bi lahko imela drugo prednost: nove rešitve bi lahko razvijala in preizkušala sama, namesto da jih kasneje samo kupuje.

Tehnologija mora rešiti resničen problem

Pri trgovcih ostaja v središču kupec. Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za SEE regijo pri BESTSELLER, je opozorila, da se uporabniška izkušnja ne konča z nakupom. Hitrost postaja standard, vendar mora biti dostava tudi zanesljiva. Kupec mora vedeti, kje je pošiljka in kdaj jo lahko pričakuje.

Zato pri avtomatizaciji ni najpomembneje vprašanje, ali je neka tehnologija na voljo. Pomembnejše je, kateri problem rešuje in ali jo je uporabnik pripravljen sprejeti.

Zadnji kilometer bo tudi vprašanje zaupanja

Več algoritmov pomeni tudi več odločitev, ki jih uporabnik ne sprejme več sam. Katera dostava je bila izbrana? Zakaj je sistem ponudil določenega ponudnika? Zakaj je priporočil določeno pot ali čas?

Zadnji kilometer tako postaja vprašanja zaupanja in tehničnega vprašanja, kako paket čim hitreje pripeljati do vrat. V teh vprašanjih se bodo srečali umetna inteligenca, avtomatizacija, regulacija, ekonomija in človeško zaupanje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tehnologija dostava ponudnik platforma

Slovenija ima vrata v Srednjo Evropo. Vprašanje je, kaj bo skozi njih ustvarila

24ur.com Kakšna bo 'avtocesta prihodnosti', ki jo načrtuje Dars?
24ur.com AI spreminja logistiko, a brez ljudi ne bo šlo: odločali bodo znanje, komunikacija in plača
Moskisvet.com Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
24ur.com Novost na ljubljanskih vpadnicah: dinamično upravljanje hitrosti
24ur.com Od samovozečih vozil do robotaksijev in nekoč tudi dostave z droni?
24ur.com Namesto širitve nova zagrebška obvoznica. Za nadzor prometa pa UI
24ur.com Kako zanesljivi so digitalni sopotniki?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009