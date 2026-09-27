Od pristanišč do paketomatov: jutri v Ljubljani o novih pravilih logistike

Logistika je večino časa skoraj nevidna. Ko deluje, izdelki prispejo na police, proizvodnja dobi potrebne surovine, potniki pa lahko nadaljujejo svojo pot. Ko se ustavi, hitro postane jasno, kako močno so od nje odvisni gospodarstvo, javne storitve in vsakdanje življenje. Geopolitične spremembe, rast e-trgovine in tehnološki razvoj so v zadnjih letih temeljito spremenili pričakovanja do panoge. Logistika mora biti hitrejša in bolje povezana, hkrati pa dovolj odporna, da lahko deluje tudi ob motnjah. Digitalizacija odpira možnosti za boljše načrtovanje, vendar prinaša tudi nova vprašanja glede varnosti podatkov in zaupanja v sisteme, od katerih postajajo podjetja vse bolj odvisna.

Jernej Vrtovec FOTO: Bobo

Program se bo začel ob 9.30 z nagovorom Aleša Muhiča, direktorja trženja in sodirektorja PRO PLUS, sledil pa bo nagovor Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo in energetiko. V sedmih vsebinskih razpravah bo sodelovalo več kot 20 sogovornikov iz Slovenije in širše regije.

Kako odporne so slovenske dobavne verige?

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dušan Mes P.R.

Gregor Belič P.R.

Matej Oset P.R.

Marko Cegnar P.R.







Uvodna razprava Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb bo odprla vprašanja, kaj smo se iz zadnjih kriz naučili o varnosti oskrbe in kako se spreminja vloga Slovenije v globalnih tokovih blaga. Pogovor bo vodil voditelj 24UR zvečer Uroš Slak, sodelovali pa bodo Dušan Mes, generalni direktor Skupine Slovenske železnice, Gregor Belič, član uprave družbe Luka Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor družbe Pošta Slovenije.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Miha Butara POP TV

Ivić Vodopija POP TV

Miha Tavčar POP TV

Wolfgang Schrammel POP TV







Slovenija ima zaradi svoje lege, Luke Koper in povezav z zalednimi trgi dobre pogoje, da postane pomembnejše logistično vozlišče srednje Evrope. Toda geografska lega sama po sebi ni dovolj. O tem, kako jo spremeniti v gospodarsko prednost, bo z gosti razpravljal Marko Gregorc, novinar 24UR. Sodelovali bodo Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, Ivić Vodopija, generalni direktor za srednjo in južno Evropo pri skupini A.P. Moller Maersk, Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago, in Wolfgang Schrammel, vodja poslovnega razvoja na področju letalskega tovora pri Letališču Gradec.

Ko podatki postanejo del logistične infrastrukture

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Mart Dekleva PRO PLUS

Samo Kastelic PRO PLUS

Slavko Ovčina PRO PLUS

Matevž Obrecht PRO PLUS







Umetna inteligenca, avtomatizacija in povezani sistemi že spreminjajo načrtovanje poti, delo v skladiščih ter nadzor nad dobavnimi verigami. Razprava Logistika 4.0 kot nova bitka za učinkovitost, nadzor in varnost verig, ki jo bo vodil Mark Vidrih, bo zato namenjena tudi kibernetski varnosti in zaupanju v digitalno infrastrukturo. Sodelovali bodo Mart Dekleva, direktor DKV Mobility Slovenija, Samo Kastelic, član uprave Intereurope d. d., Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije, in prof. dr. Matevž Obrecht, prodekan za raziskovalne zadeve na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Jan Škoberne PRO PLUS

Marija Davidović-Lazić PRO PLUS

Marko Štefančič PRO PLUS

Nena Dokuzov PRO PLUS







Digitalizacija spreminja tudi zadnji kilometer, kjer se logistika neposredno sreča z uporabnikom. Rast platformne ekonomije, širitev paketomatov in vse večja pričakovanja glede hitrosti odpirajo vprašanje, kako ohraniti prilagodljivost novih modelov ter jo povezati z zaupanjem, jasnimi pravili in vzdržnim razvojem mest. Pogovor bo vodil Marko Gregorc sodelovali pa bodo Jan Škoberne, vodja javnih politik za Adriatic regijo pri Wolt Slovenija, Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope pri podjetju BESTSELLER, Marko Štefančič, direktor Kompetenčnega centra za umetno inteligenco, in Nena Dokuzov, vodja projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport.

Energetski prehod, prostor in ljudje

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Aleš Ahčan POP TV

Rok Vihar POP TV

Tomaž Katrašnik POP TV





Elektrifikacija voznih parkov in logističnih centrov ne pomeni le zamenjave vozil, ampak zahteva drugačno načrtovanje oskrbe z energijo. Panel Od omrežja do hranilnika: nova energetska infrastruktura logistike bo vodil novinar 24UR Miha Drozg, sodelovali pa bodo prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy, dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet, in prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Govorili bodo o baterijskih hranilnikih, pametnem upravljanju porabe ter povezovanju električne energije in vodika.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Ana Grabnar Crnčec POP TV

Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva SŽ, izpostavlja, da ni ključno vprašanje, ali Slovenija potrebuje sodobne logistične rešitve, temveč kako hitro in usklajeno jih bomo znali razviti. POP TV

Župan Občine Hoče-Slivnica dr. Marko Soršak izpostavlja, da mora razvoj logistike temeljiti na tesnem sodelovanju gospodarstva, države in lokalnih skupnosti, saj je le tako mogoče razvojne priložnosti povezati z odgovornim umeščanjem v prostor ter ohranj POP TV





Razvoj logistike vedno poseže tudi v prostor, zato brez sodelovanja lokalnih skupnosti ni mogoče graditi zaupanja v večje infrastrukturne projekte. V pogovoru, ki ga bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović, bodo sodelovali Ana Grabnar Crnčec, partnerka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva Skupine Slovenske železnice, in dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica. V ospredju bodo umeščanje logističnih centrov, prometne obremenitve ter dialog z občinami in prebivalci. Konferenco bo sklenila razprava o ljudeh, brez katerih tudi najbolj napredni sistemi ne morejo delovati. Maja Sodja, novinarka 24UR, se bo s prof. dr. Tomažem Krambergerjem, dekanom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Petrom Vidmarjem, dekanom Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, in Kristino Ribičić, direktorico za človeške vire pri Rijeka Gateway, pogovarjala o poklicih in znanjih, ki jih bo logistika potrebovala čez deset let. Od pristanišč in železniških koridorjev do podatkovnih sistemov, paketomatov in baterijskih hranilnikov bo konferenca povezala teme, ki skupaj odločajo o tem, kako zanesljiva in konkurenčna bo slovenska logistika. Prav od odločitev, ki jih sprejemamo danes, bo odvisno, ali bo Slovenija svojo lego in znanje v prihodnjih letih znala spremeniti v trajno razvojno prednost.