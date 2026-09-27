Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Od pristanišč do paketomatov: jutri v Ljubljani o novih pravilih logistike

Ljubljana, 27. 09. 2026 07.00 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Logistika

Ko se dobavne verige prekinejo, posledice hitro občutijo podjetja in potrošniki. Jutri, v ponedeljek, 28. septembra, bo v Grand Plaza Hotelu Ljubljana potekala poslovno-medijska konferenca Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb, na kateri bodo vodilni predstavniki gospodarstva, stroke in javnih institucij razpravljali o odpornosti oskrbe, digitalizaciji, energiji, prostoru in ljudeh, ki bodo oblikovali prihodnost logistike.

Logistika je večino časa skoraj nevidna. Ko deluje, izdelki prispejo na police, proizvodnja dobi potrebne surovine, potniki pa lahko nadaljujejo svojo pot. Ko se ustavi, hitro postane jasno, kako močno so od nje odvisni gospodarstvo, javne storitve in vsakdanje življenje.

Geopolitične spremembe, rast e-trgovine in tehnološki razvoj so v zadnjih letih temeljito spremenili pričakovanja do panoge. Logistika mora biti hitrejša in bolje povezana, hkrati pa dovolj odporna, da lahko deluje tudi ob motnjah. Digitalizacija odpira možnosti za boljše načrtovanje, vendar prinaša tudi nova vprašanja glede varnosti podatkov in zaupanja v sisteme, od katerih postajajo podjetja vse bolj odvisna.

Jernej Vrtovec
Jernej Vrtovec
FOTO: Bobo

Program se bo začel ob 9.30 z nagovorom Aleša Muhiča, direktorja trženja in sodirektorja PRO PLUS, sledil pa bo nagovor Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo in energetiko. V sedmih vsebinskih razpravah bo sodelovalo več kot 20 sogovornikov iz Slovenije in širše regije.

Kako odporne so slovenske dobavne verige?

Uvodna razprava Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb bo odprla vprašanja, kaj smo se iz zadnjih kriz naučili o varnosti oskrbe in kako se spreminja vloga Slovenije v globalnih tokovih blaga. Pogovor bo vodil voditelj 24UR zvečer Uroš Slak, sodelovali pa bodo Dušan Mes, generalni direktor Skupine Slovenske železnice, Gregor Belič, član uprave družbe Luka Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor družbe Pošta Slovenije.

Slovenija ima zaradi svoje lege, Luke Koper in povezav z zalednimi trgi dobre pogoje, da postane pomembnejše logistično vozlišče srednje Evrope. Toda geografska lega sama po sebi ni dovolj. O tem, kako jo spremeniti v gospodarsko prednost, bo z gosti razpravljal Marko Gregorc, novinar 24UR. Sodelovali bodo Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, Ivić Vodopija, generalni direktor za srednjo in južno Evropo pri skupini A.P. Moller Maersk, Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago, in Wolfgang Schrammel, vodja poslovnega razvoja na področju letalskega tovora pri Letališču Gradec.

Ko podatki postanejo del logistične infrastrukture

Umetna inteligenca, avtomatizacija in povezani sistemi že spreminjajo načrtovanje poti, delo v skladiščih ter nadzor nad dobavnimi verigami. Razprava Logistika 4.0 kot nova bitka za učinkovitost, nadzor in varnost verig, ki jo bo vodil Mark Vidrih, bo zato namenjena tudi kibernetski varnosti in zaupanju v digitalno infrastrukturo. Sodelovali bodo Mart Dekleva, direktor DKV Mobility Slovenija, Samo Kastelic, član uprave Intereurope d. d., Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije, in prof. dr. Matevž Obrecht, prodekan za raziskovalne zadeve na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Digitalizacija spreminja tudi zadnji kilometer, kjer se logistika neposredno sreča z uporabnikom. Rast platformne ekonomije, širitev paketomatov in vse večja pričakovanja glede hitrosti odpirajo vprašanje, kako ohraniti prilagodljivost novih modelov ter jo povezati z zaupanjem, jasnimi pravili in vzdržnim razvojem mest. Pogovor bo vodil Marko Gregorc sodelovali pa bodo Jan Škoberne, vodja javnih politik za Adriatic regijo pri Wolt Slovenija, Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope pri podjetju BESTSELLER, Marko Štefančič, direktor Kompetenčnega centra za umetno inteligenco, in Nena Dokuzov, vodja projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport.

Energetski prehod, prostor in ljudje

Elektrifikacija voznih parkov in logističnih centrov ne pomeni le zamenjave vozil, ampak zahteva drugačno načrtovanje oskrbe z energijo. Panel Od omrežja do hranilnika: nova energetska infrastruktura logistike bo vodil novinar 24UR Miha Drozg, sodelovali pa bodo prof. dr. Aleš Ahčan, CEO družbe PowerUp Energy, dr. Rok Vihar, direktor družbe Ljubljanski potniški promet, in prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Govorili bodo o baterijskih hranilnikih, pametnem upravljanju porabe ter povezovanju električne energije in vodika.

Razvoj logistike vedno poseže tudi v prostor, zato brez sodelovanja lokalnih skupnosti ni mogoče graditi zaupanja v večje infrastrukturne projekte. V pogovoru, ki ga bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović, bodo sodelovali Ana Grabnar Crnčec, partnerka v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva Skupine Slovenske železnice, in dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica. V ospredju bodo umeščanje logističnih centrov, prometne obremenitve ter dialog z občinami in prebivalci.

Konferenco bo sklenila razprava o ljudeh, brez katerih tudi najbolj napredni sistemi ne morejo delovati. Maja Sodja, novinarka 24UR, se bo s prof. dr. Tomažem Krambergerjem, dekanom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Petrom Vidmarjem, dekanom Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, in Kristino Ribičić, direktorico za človeške vire pri Rijeka Gateway, pogovarjala o poklicih in znanjih, ki jih bo logistika potrebovala čez deset let.

Od pristanišč in železniških koridorjev do podatkovnih sistemov, paketomatov in baterijskih hranilnikov bo konferenca povezala teme, ki skupaj odločajo o tem, kako zanesljiva in konkurenčna bo slovenska logistika. Prav od odločitev, ki jih sprejemamo danes, bo odvisno, ali bo Slovenija svojo lego in znanje v prihodnjih letih znala spremeniti v trajno razvojno prednost.

Konferenca Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb bo potekala v ponedeljek, 28. septembra 2026, v Grand Plaza Hotelu Ljubljana. Celoten program in vstopnice so na voljo na spletni strani platforma.si/logistika/.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
platforma logistika

Od skladišča do algoritma: kako logistika 4.0 spreminja dobavne verige

24ur.com Prihodnost slovenske logistike: na konferenci tudi minister Jernej Vrtovec
24ur.com Kako pripravljena je slovenska logistika na nove krize?
24ur.com Tri konference, ki bodo zaznamovale poslovno jesen
24ur.com Odpornost dobavnih verig v času globalnih sprememb: kakšna bo vloga Slovenije?
24ur.com Logistični velikan na Brniku razširil svoj skladiščni center
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961