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Platforma

Platforma odpira vprašanja, kam gre sodobni šport

Ljubljana, 07. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
POP TV
Vadba

Jutrišnja konferenca, ki nastaja v okviru projekta Platforma, Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, bo povezala ljudi, ki šport vodijo, financirajo, spremljajo, organizirajo, podpirajo in živijo. Na enem mestu se bodo srečali vrhunske športne organizacije, gospodarstvo, mediji, turizem, podatki, rekreacija, starši mladih športnikov, organizatorji velikih dogodkov in osebne zgodbe športnikov, ki so zaznamovali slovenski in mednarodni prostor.

Platforma bo šport pogledala širše: kot prostor odločanja, javnih politik, poslovnih modelov, skupnosti, ugleda in izkušenj, ki močno presegajo tekmovalni trenutek. V ospredju ne bo le vprašanje, kdo zmaguje, ampak tudi, kdo ustvarja pogoje za uspeh, kdo financira razvoj, kako nastajajo športne skupnosti in kakšno vlogo ima šport v družbi prihodnosti.

Od geopolitike do javnega interesa

Konferenco bo uvodoma nagovoril Branko Čakarmiš, direktor vsebinske strategije PRO PLUS, nato pa bo sledil pogovor z Aleksandrom Čeferinom o geopolitiki in športu. Pogovor bo vodila Sanja Modrić, športna novinarka 24UR in voditeljica. Uvodni del bo odprl vprašanje, kako se šport znajde v svetu, kjer se prepletajo ugled, moč, kapital, politika, odgovornost in vpliv velikih organizacij.

Dopoldanski del bo nadaljeval razpravo o tem, kje se ustvarjajo pogoji za športni razvoj. V pogovoru Šport med nacionalnimi in evropskimi politikami bo z videonagovorom sodeloval Glenn Micallef, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport, v razpravi pa bodo sodelovali Branko Zorman, Miran Kos in dr. Maja Zalaznik. Govorili bodo o financiranju, upravljanju, vlogi države, evropskih priložnostih, dostopnosti gibanja in razumevanju športa kot javnega interesa.

Zakaj je Slovenija športno uspešna in kako dolgo lahko to ostane

Sledil bo pogovor o mejah uspeha slovenskega športa, v katerem bodo Matej Erjavec, Radenko Mijatović, Metod Ropret in Luka Steiner razpravljali o tem, kaj Slovenija potrebuje, da bi lahko tudi v prihodnje dosegala rezultate, ki so glede na velikost države pogosto izjemni. V ospredju ne bo le vprašanje, zakaj smo uspešni, ampak tudi, kako dolgo lahko takšno raven ohranimo brez jasnega sistema, stabilnih pogojev in dolgoročne podpore.

Šport kot prostor, destinacija in ekonomija

Del programa bo namenjen tudi vse tesnejši povezavi med športom in turizmom. Pogovor na temo športnih destinacij prihodnosti bo pokazal, kako lahko šport obogati turistično ponudbo, podaljša obisk destinacij skozi vse leto ter poveže naravne danosti, infrastrukturo, lokalna doživetja, kulturo in kakovost bivanja. Karmen Novarlič, Dubravko Šimenc, Samo Turel in Marta Bon bodo govorili o tem, kako se destinacije prihodnosti razvijajo takrat, ko šport ni le posamezen dogodek, temveč del širše zgodbe prostora, ljudi in izkušenj.

Pred zaključkom prvega dela bo sledila še razprava o novi ekonomiji športa, ki jo zaznamujejo novi viri financiranja, vse večji pomen podatkov ter spreminjajoča se pravila in regulativni okviri, ki jo bo vodil Miha Drozg, novinar 24UR. Luka Steiner, Dejan Zadnikar in Matevž Mazij bodo odprli vprašanja, ki vse bolj določajo ozadje športnega sistema: kdo financira šport, kako se ustvarja nova vrednost, kaj pomenijo podatki za klube, medije in navijače ter zakaj je pregledno in odgovorno regulirano okolje pomembno za dolgoročni razvoj.

Popoldne o rekreaciji, klubih in starših

Popoldanski del programa se bo začel s panelom Rekreacija kot nova družbena energija. Aleš Hostnik, Niko Zadnik, Kristjan Jerončič in Sara Vehovec bodo z Markom Gregorcem, novinarjem 24UR, govorili o tem, zakaj množični rekreativni dogodki danes pomenijo veliko več kot tek, kolo ali cilj. Postajajo skupnosti, izkušnje, prostor pripadnosti in vse pomembnejše stičišče organizatorjev, partnerjev, blagovnih znamk in ljudi, ki skozi gibanje iščejo energijo, motivacijo in povezanost.

Sledil bo pogovor z Emilom Tedeschijem o prihodnosti športnih klubov. V pogovoru z Markom Mlakarjem bo v ospredju vprašanje, kdo danes oblikuje prihodnost klubov, kako se prepletajo lokalna identiteta, stabilno upravljanje, vlaganja, ambicije in dolgoročna vizija.

Eden bolj pričakovanih delov popoldneva bo tudi pogovor Starši v športu: med ambicijo, podporo in odgovornostjo, ki nastaja v sodelovanju z Mastercardom. Marjeta Pogačar, Saša Dončić in Srđan Đoković bodo z Maticem Flajšmanom govorili o vlogi staršev na poti mladih športnikov: o podpori, pričakovanjih, zaupanju, pritisku in odgovornosti, ki jo nosijo tisti, ki so ob športniku pogosto veliko prej, kot pridejo prvi veliki rezultati.

Ugled, veliki dogodki in zgodbe iz ozadja

Program bo odprl tudi vprašanje ugleda v sodobnem športu. Na panelu Moč ugleda v sodobnem športu bodo Patricia Pangeršič, Robert Korošec in Jernej Smisl s Špelo Bezjak Zrim razpravljali o osebnih znamkah, zaupanju, javni podobi in vplivu, ki ga imajo športniki, ustvarjalci in športne osebnosti tudi zunaj tekmovališč.

V večernem delu bo sledil pogled v ozadje velikih dogodkov. Pogovor o tem, kaj vse se dogaja v ozadju največjih športnih prireditev, bo z Bogdanom Finkom, dr. Martinom Koželjem in Gorazdom Penkom odprl tisto stran športa, ki je gledalci pogosto ne vidijo: organizacijo, varnost, logistiko, ekipe, prostovoljce, načrtovanje in vse podrobnosti, zaradi katerih lahko velik športni dogodek deluje brezhibno.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Damjan Žibert

Zaključek z Domnom Prevcem

Dan bo sklenil pogovor z Domnom Prevcem, svetovnim rekorderjem s poletom 254,5 metra. Z Majo Sodja, novinarko 24UR in voditeljico, bo spregovoril o osebni plati vrhunskega športa: o poti do vrha, vztrajnosti, mirnosti pod pritiskom, pričakovanjih, uspehih in vprašanju, kako po največjih trenutkih najti motivacijo za naslednji skok.

Konferenca Platforme Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo jutri na enem mestu povezala različne poglede na šport in ljudi, ki ga soustvarjajo. Pokazala bo, da šport ni le vprašanje rezultatov in tekmovanj, ampak tudi prostor, kjer se srečujejo institucije, podjetja, mediji, športniki, starši, navijači, organizatorji in skupnosti ter skupaj oblikujejo njegov vpliv na družbo.

Na voljo je še nekaj zadnjih vstopnic za konferenco. Več informacij in vstopnice so na voljo na platforma.si/sport.

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