'Pri 61 sem pomirjena sama s sabo': Alenka Godec o telesu, zdravju in pritiskih družbe

Ko govorimo o telesni teži, se pogovor pogosto zelo hitro ustavi pri številkah, videzu ali popolnosti. Veliko redkeje pa govorimo o zdravju, psihološkem pritisku in dejstvu, da je debelost kompleksna kronična bolezen, ne zgolj vprašanje videza ali volje.
Debelost lahko pomembno vpliva na kakovost življenja in je povezana s številnimi pridruženimi boleznimi, med drugim s sladkorno boleznijo tipa 2, srčno-žilnimi boleznimi, povišanim krvnim tlakom, težavami s sklepi, hormonskimi motnjami, motnjami spanja ter tudi duševnim zdravjem. Prav zato stroka opozarja, da debelosti ne smemo obravnavati zgolj skozi estetiko ali družbene ideale, ampak predvsem kot zdravstveni problem, ki zahteva razumevanje, strokovno podporo in celosten pristop.
Kot pravi Alenka Godec, se sama nikoli ni želela ocenjevati skozi kilograme: "Izhajam iz tega, da sem kot javna oseba izpostavljena zaradi svojega glasu, petja in glasbe in želim, da me ljudje ocenjujejo po tem, ne po kilogramih."
Ob tem priznava, da je tudi sama opazila, kako hitro ljudje komentirajo izgubo telesne teže. "Srečavala sem se s pozitivnimi komentarji potem, ko sem izgubila kilograme, predvsem v času po porodu," je povedala.
Danes veliko ljudi išče hitre rešitve in diete, ki obljubljajo takojšnje rezultate. Sama pravi, da v takšne pristope nikoli ni verjela: "Ne verjamem v priporočila in reklame za hitro izgubo kilogramov, ker verjamem, da se to na dolgi rok ne obrestuje." Namesto ekstremov zagovarja zmernost in spremembe, ki jih človek lahko dolgoročno živi: "Zmernost se mi zdi zelo pomembna, pa tudi privoščiti si je treba tisto, kar ti paše. Življenje je treba uživati."
Posebej poudarja tudi pomen psihološkega odnosa do sebe in lastnega telesa. "Pri mojih 61 letih se je večina stvari že postavila na svoje mesto, predvsem v glavi," je dodala.
"Pomembno se mi zdi, da se človek v svoji koži počuti dobro in da telesna teža ne vpliva na njegovo zdravje," poudarja. Ob tem opozarja še na eno pomembno stvar – ljudje danes prepogosto iščejo odgovore na spletu, namesto pri strokovnjakih: "Ko menijo, da sami ne zmorejo in bi nekaj morali narediti ali spremeniti, je nasvet strokovnjaka oziroma zdravnika zagotovo prava izbira." In še: "Predvsem pa naj ne verjamejo večini tega, kar jim ponuja splet."