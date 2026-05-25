'Pri 61 sem pomirjena sama s sabo': Alenka Godec o telesu, zdravju in pritiskih družbe

Ljubljana, 25. 05. 2026 06.00 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Alenka Godec

Pevka Alenka Godec pravi, da se danes s kilogrami ne obremenjuje več tako kot nekoč. Veliko pomembnejše se ji zdi, da se človek dobro počuti v svoji koži in da telesna teža ne vpliva na njegovo zdravje. Ob tem opozarja tudi na nevarnost hitrih rešitev, diet in nasvetov, ki jih danes ponuja splet.

Ko govorimo o telesni teži, se pogovor pogosto zelo hitro ustavi pri številkah, videzu ali popolnosti. Veliko redkeje pa govorimo o zdravju, psihološkem pritisku in dejstvu, da je debelost kompleksna kronična bolezen, ne zgolj vprašanje videza ali volje.

Debelost lahko pomembno vpliva na kakovost življenja in je povezana s številnimi pridruženimi boleznimi, med drugim s sladkorno boleznijo tipa 2, srčno-žilnimi boleznimi, povišanim krvnim tlakom, težavami s sklepi, hormonskimi motnjami, motnjami spanja ter tudi duševnim zdravjem. Prav zato stroka opozarja, da debelosti ne smemo obravnavati zgolj skozi estetiko ali družbene ideale, ampak predvsem kot zdravstveni problem, ki zahteva razumevanje, strokovno podporo in celosten pristop.

Alenka Godec
FOTO: Ivo Pogorelčnik

ALENKA GODEC TUDI NA KONFERENCI PLATFORMA

Alenka Godec bo ena izmed gostij konference Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v Cukrarni. Sodelovala bo na panelu Debelost ni samo slaba volja – je bolezen, panel bo moderirala Maja Sodja.

Panel bo odprl vprašanja odnosa do telesa, stigme, psiholoških pritiskov ter razumevanja debelosti kot kompleksne kronične bolezni, ne zgolj vprašanja volje ali discipline.

Vstopnice (https://www.eventim.si/artist/platforma/) za konferenco so že na voljo, število mest je omejeno!

Kot pravi Alenka Godec, se sama nikoli ni želela ocenjevati skozi kilograme: "Izhajam iz tega, da sem kot javna oseba izpostavljena zaradi svojega glasu, petja in glasbe in želim, da me ljudje ocenjujejo po tem, ne po kilogramih."

FOTO: Ivo Pogorelčnik

Ob tem priznava, da je tudi sama opazila, kako hitro ljudje komentirajo izgubo telesne teže. "Srečavala sem se s pozitivnimi komentarji potem, ko sem izgubila kilograme, predvsem v času po porodu," je povedala.

Danes veliko ljudi išče hitre rešitve in diete, ki obljubljajo takojšnje rezultate. Sama pravi, da v takšne pristope nikoli ni verjela: "Ne verjamem v priporočila in reklame za hitro izgubo kilogramov, ker verjamem, da se to na dolgi rok ne obrestuje." Namesto ekstremov zagovarja zmernost in spremembe, ki jih človek lahko dolgoročno živi: "Zmernost se mi zdi zelo pomembna, pa tudi privoščiti si je treba tisto, kar ti paše. Življenje je treba uživati."

Posebej poudarja tudi pomen psihološkega odnosa do sebe in lastnega telesa. "Pri mojih 61 letih se je večina stvari že postavila na svoje mesto, predvsem v glavi," je dodala.

"Pomembno se mi zdi, da se človek v svoji koži počuti dobro in da telesna teža ne vpliva na njegovo zdravje," poudarja. Ob tem opozarja še na eno pomembno stvar – ljudje danes prepogosto iščejo odgovore na spletu, namesto pri strokovnjakih: "Ko menijo, da sami ne zmorejo in bi nekaj morali narediti ali spremeniti, je nasvet strokovnjaka oziroma zdravnika zagotovo prava izbira." In še: "Predvsem pa naj ne verjamejo večini tega, kar jim ponuja splet."

Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Nanjo se J.Lo lahko vedno zanese
Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih
Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
To so poklici, ki danes prinašajo največ denarja (in razlika do povprečja vas lahko šokira)
Kdo so inženirji, ki prejemajo devetmestne zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Kmetija
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
