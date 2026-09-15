Prihodnost slovenske logistike: na konferenci tudi minister Jernej Vrtovec

Logistika danes postaja eden ključnih dejavnikov odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva. Motnje v dobavnih verigah, geopolitična tveganja, rast e-trgovine ter prehod na nove energetske in tehnološke rešitve spreminjajo način, kako podjetja načrtujejo proizvodnjo, skladiščenje in dostavo. Prav tem vprašanjem bo namenjena poslovno-medijska konferenca Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb, ki bo 28. septembra 2026 potekala v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Konferenca Platforme Business bo povezala predstavnike vodilnih podjetij, upravljavce ključne infrastrukture, odločevalce in strokovnjake, ki že danes oblikujejo prihodnost slovenske logistike. Dogodek bo odprl Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS, udeležence pa bo nagovoril tudi Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko.

Na konferenci bo zbrane nagovoril tudi minister Jernej Vrtovec. FOTO: Aljoša Kravanja

Kako odporne so evropske dobavne verige?

Prvi del konference bo namenjen spremembam v globalnih tokovih blaga ter vprašanju, kako se lahko podjetja in države bolje pripravijo na prihodnje motnje. Regionalizacija dobavnih poti, varnost oskrbe in sposobnost prilagajanja postajajo pomemben del poslovnega načrtovanja. O odpornosti dobavnih verig bodo pod vodstvom Uroša Slaka razpravljali Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, Gregor Belič, član uprave Luke Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor Pošte Slovenije. Razprava bo odprla tudi vprašanje položaja Slovenije na stičišču pomembnih evropskih prometnih poti. Luka Koper, drugi tir ter železniški in cestni koridorji državi omogočajo, da okrepi svojo vlogo pri povezovanju Jadrana s srednjo in vzhodno Evropo. O tej priložnosti bosta med drugim govorila Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, in Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago.

Gradnja drugega tira FOTO: Bobo

Umetna inteligenca vstopa tudi v logistiko

Umetna inteligenca, avtomatizacija, internet stvari in podatkovna analitika omogočajo učinkovitejše upravljanje logističnih procesov, hkrati pa povečujejo pomen kibernetske varnosti in zaščite podatkov. Svoje izkušnje bo na tem področju predstavil Mart Dekleva, direktor družbe DKV Mobility Slovenija. Posebna razprava bo namenjena dostavi zadnjega kilometra, kjer se najhitreje kažejo spremembe v nakupnih navadah in pričakovanjih uporabnikov. Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope v družbi BESTSELLER, bo predstavila pogled mednarodnega trgovca na povezovanje spletne in fizične prodaje ter zagotavljanje kakovostne uporabniške izkušnje od naročila do dostave. Jan Škoberne, vodja javnih politik za jadransko regijo pri družbi Wolt, pa bo osvetlil razvoj platformne dostave, priložnosti, ki jih ta odpira lokalnim ponudnikom, ter vprašanje, kako v mestih organizirati hitro in učinkovito dostavo.

Nova logistika potrebuje novo infrastrukturo

Elektrifikacija voznih parkov, skladišč in logističnih centrov povečuje potrebe po električni energiji. Lastna proizvodnja, baterijski hranilniki in pametno upravljanje porabe lahko zmanjšajo stroške ter povečajo zanesljivost oskrbe. O tem, kdaj energetska odpornost postane konkurenčna prednost logistike, bo med drugim govoril dr. Rok Vihar, direktor Ljubljanskega potniškega prometa. Razvoj logistične infrastrukture je tesno povezan tudi z umeščanjem v prostor in odnosom z lokalnim okoljem. V razpravi bodo sodelovali Ana Grabnar Crnčec, partnerica v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva Slovenskih železnic, in dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

Luka Koper FOTO: Damjan Žibert