Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Prihodnost slovenske logistike: na konferenci tudi minister Jernej Vrtovec

Ljubljana, 15. 09. 2026 10.12 pred 24 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Gradnja drugega tira

Globalne dobavne poti se spreminjajo, tehnološki razvoj posega v vse dele logističnih procesov, podjetja pa morajo ob vse večjih pričakovanjih naročnikov zagotavljati hitrejšo in zanesljivejšo dostavo. O prihodnosti panoge in položaju Slovenije bodo 28. septembra na konferenci Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb razpravljali vodilni predstavniki gospodarstva, infrastrukture, prometa in logistike. Konferenco bo s svojim nagovorom odprl tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

Logistika danes postaja eden ključnih dejavnikov odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva. Motnje v dobavnih verigah, geopolitična tveganja, rast e-trgovine ter prehod na nove energetske in tehnološke rešitve spreminjajo način, kako podjetja načrtujejo proizvodnjo, skladiščenje in dostavo.

Prav tem vprašanjem bo namenjena poslovno-medijska konferenca Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb, ki bo 28. septembra 2026 potekala v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Konferenca Platforme Business bo povezala predstavnike vodilnih podjetij, upravljavce ključne infrastrukture, odločevalce in strokovnjake, ki že danes oblikujejo prihodnost slovenske logistike.

Dogodek bo odprl Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS, udeležence pa bo nagovoril tudi Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko.

Na konferenci bo zbrane nagovoril tudi minister Jernej Vrtovec.
Na konferenci bo zbrane nagovoril tudi minister Jernej Vrtovec.
FOTO: Aljoša Kravanja

Kako odporne so evropske dobavne verige?

Prvi del konference bo namenjen spremembam v globalnih tokovih blaga ter vprašanju, kako se lahko podjetja in države bolje pripravijo na prihodnje motnje. Regionalizacija dobavnih poti, varnost oskrbe in sposobnost prilagajanja postajajo pomemben del poslovnega načrtovanja. O odpornosti dobavnih verig bodo pod vodstvom Uroša Slaka razpravljali Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, Gregor Belič, član uprave Luke Koper, Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, in Marko Cegnar, generalni direktor Pošte Slovenije.

Razprava bo odprla tudi vprašanje položaja Slovenije na stičišču pomembnih evropskih prometnih poti. Luka Koper, drugi tir ter železniški in cestni koridorji državi omogočajo, da okrepi svojo vlogo pri povezovanju Jadrana s srednjo in vzhodno Evropo. O tej priložnosti bosta med drugim govorila Miha Butara, direktor družbe SŽ-Potniški promet, in Miha Tavčar, glavni izvršni direktor družbe Nomago.

Gradnja drugega tira
Gradnja drugega tira
FOTO: Bobo

Umetna inteligenca vstopa tudi v logistiko

Umetna inteligenca, avtomatizacija, internet stvari in podatkovna analitika omogočajo učinkovitejše upravljanje logističnih procesov, hkrati pa povečujejo pomen kibernetske varnosti in zaščite podatkov. Svoje izkušnje bo na tem področju predstavil Mart Dekleva, direktor družbe DKV Mobility Slovenija.

Posebna razprava bo namenjena dostavi zadnjega kilometra, kjer se najhitreje kažejo spremembe v nakupnih navadah in pričakovanjih uporabnikov. Marija Davidović-Lazić, vodja operacij za regijo jugovzhodne Evrope v družbi BESTSELLER, bo predstavila pogled mednarodnega trgovca na povezovanje spletne in fizične prodaje ter zagotavljanje kakovostne uporabniške izkušnje od naročila do dostave. Jan Škoberne, vodja javnih politik za jadransko regijo pri družbi Wolt, pa bo osvetlil razvoj platformne dostave, priložnosti, ki jih ta odpira lokalnim ponudnikom, ter vprašanje, kako v mestih organizirati hitro in učinkovito dostavo.

Nova logistika potrebuje novo infrastrukturo

Elektrifikacija voznih parkov, skladišč in logističnih centrov povečuje potrebe po električni energiji. Lastna proizvodnja, baterijski hranilniki in pametno upravljanje porabe lahko zmanjšajo stroške ter povečajo zanesljivost oskrbe. O tem, kdaj energetska odpornost postane konkurenčna prednost logistike, bo med drugim govoril dr. Rok Vihar, direktor Ljubljanskega potniškega prometa.

Razvoj logistične infrastrukture je tesno povezan tudi z umeščanjem v prostor in odnosom z lokalnim okoljem. V razpravi bodo sodelovali Ana Grabnar Crnčec, partnerica v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Aleš Mihelič, svetovalec poslovodstva Slovenskih železnic, in dr. Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

Luka Koper
Luka Koper
FOTO: Damjan Žibert

Program bo sklenila razprava o znanjih in kadrih, ki jih bo logistika potrebovala v prihodnjem desetletju. Med sogovorniki bo Simona Špilak, direktorica BOC Institute, razpravo pa bo vodila Maja Sodja.

Konferenca bo ponudila cel dan vsebinskih razprav, srečanj z vodilnimi predstavniki podjetij in institucij ter priložnosti za nove poslovne povezave. Več informacij o programu in prijavi je na platforma.si.

Kako pripravljena je slovenska logistika na nove krize?

24ur.com Kako pripravljena je slovenska logistika na nove krize?
24ur.com Tri konference, ki bodo zaznamovale poslovno jesen
24ur.com Pri Drnovšku o zunanji politiki
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
15. 09. 2026 10.42
Če bi dva tira zgradili z enim projektom, bi mogoče še verjel. Tako pa vseskupaj smrdi po korupciji. Uspelo vam je uničit železnico, dodatno obremenit AC in s tem spodbudit zaobídenje Slovenije preko Avstrije ali Hrvaške. Medtem so za propad krivi migranti in ženske, moški pa jezni na internetu na napačne. SLOLvenija.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
vizita
Portal
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
Nova študija kaže, da je morda že 8 od 10 mladih izpostavljenih povečanemu tveganju za srčno-žilne dogodke
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Vijoličen, nenavaden in vse prej kot dolgočasen
Ganil občinstvo: dvakrat so ga nagradili s stoječimi ovacijami
Ganil občinstvo: dvakrat so ga nagradili s stoječimi ovacijami
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
okusno
Portal
'Ful sem dober!' Tadej po zmagi: 'Najboljši dan v lajfu'
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956