Slovenija – športna velesila: kako izkoristiti naš globalni potencial?

Ljubljana, 11. 05. 2026 20.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Slovenija - Anglija navijači

Država Luke Dončića, Tadeja Pogačarja, Janje Garnbret, Jana Oblaka in družine Prevc. Država vrhunskih navijačev in športnih zgodb, ki navdušujejo svet. Kako šport danes spreminja družbo, gospodarstvo, medije in identiteto naroda? Odgovore prinaša Platforma, poslovno-medijska konferenca o prihodnosti športa, ki bo 8. junija v Cukrarni v Ljubljani. Vstopnice so že v prodaji.

Glede na število prebivalcev se Slovenija tradicionalno uvršča med države z največ olimpijskimi kolajnami. Smo eni redkih na svetu, ki imamo globalne športne zvezdnike v tako različnih športih, zato se pogovori v tujini pogosto začnejo z enakim vprašanjem:

"Kaj za božjo voljo se pri vas dogaja, da je temu tako? Zdaj, če gremo k imenom, saj veste, kam lahko pridemo," pravi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki bo tudi panelist na Platformi.

Kitajsko trese naša Garnbret manija! // To, kar počne, in to, kar se dogaja Luki Dončiću, je neopisljivo, to je čudež. // S sinočnjim uspehom je družina Prevc še utrdila status pravega športnega fenomena. // "Tadej Pogačar je najboljši kolesar vseh časov." To je le nekaj izsekov iz naše osrednje informativne oddaje.

"Tim Gajser, Benjamin Šeško, Jan Oblak, pa še bi lahko stala tu nekaj minut in naštevala," še nekaj imen naniza moderator na Platformi, naš športni novinar Matic Flajšman. "Mogoče se ne zavedamo, kako izjemni ambasadorji, kako izjemni promotorji in predvsem, kako zelo veliko delajo za Slovenijo v res velikem svetu," nadaljuje.

Slovenija slovi kot država športnega talenta, delovne etike in postaja vse pomembnejša športno-turistična destinacija. O strateški vlogi športa in njegovi prihodnosti bomo govorili na prvi Platformi letošnjega leta, ki jo 8. junija v ljubljanski Cukrarni organizira naša medijska hiša. Med gosti bo tudi predsednik UEFE Aleksander Čeferin.

"Slovenija je enako šport, šport v vseh oblikah. Šport oblikujejo naši rezultati, vrhunski tekmovalci, talenti, ki jih imamo. Nenazadnje ta šport opredeljujejo tudi izjemno organizirani dogodki," razmišlja Ropret.

"Vemo, kakšna navijaška evforija je tresla Slovenijo in kako glasno je bilo denimo v Stožicah, ko so igrali odbojkarji, ali pa na tekmah slovenske nogometne reprezentance," spomni Flajšman.

Globalna športna industrija je po nekaterih ocenah analitikov danes težka več kot 370 milijard evrov, da je moč športa že zdavnaj presegla igrišča, pa dokazujejo zvezdniki, kot je denimo Cristiano Ronaldo, ki naj bi z vsako objavo na Instagramu zaslužil več milijonov evrov.

Slovenija ogromno dosega s precej manjšimi vložki: "Bi želeli več, bolje, drugače. Ampak vendarle je treba povedati, da razpolagamo z zgledno športno infrastrukturo. Imamo potencial. Predvsem imamo potencial za razvoj talentov, kar zadeva infrastrukture, seveda v lokalnih okoljih," meni Ropret.

Ob tem se odpira vprašanje, kako dolgoročno ohraniti uspešen model slovenskega športa in kje so njegove meje. Med panelisti Platforme bodo tudi predsedniki vodilnih športnih zvez. 8. junija vas v Cukrarni čaka celodnevni program na dveh odrih. Program je že objavljen, vstopnice so v prodaji, več gostov pa razkrijemo v prihodnjih dneh.

