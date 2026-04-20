Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Šport kot industrija prihodnosti: kdo ustvarja vrednost in kam se razvija?

Ljubljana, 20. 04. 2026 16.52 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Več kot igra

Platforma na temo športa z naslovom Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo 8. junija v ljubljanski Cukrarni združila ključne akterje iz športa, gospodarstva in medijev ter odprla razpravo o tem, kako se šport spreminja v eno najvplivnejših industrij današnjega časa.

Šport danes presega okvir tekmovanja. Postaja prostor, kjer se prepletajo tehnologija, mediji, gospodarstvo in skupnosti, njegova vloga pa vse bolj vpliva tudi na način, kako nastajajo vsebine, kako podjetja komunicirajo z ljudmi in kako se razvijajo sodobne skupnosti.

Šport kot sistem, ne več le tekmovanje

Dopoldanski del programa bo namenjen razumevanju športa v širšem kontekstu. Razprave bodo naslovile vlogo športa v nacionalnih in evropskih politikah ter vprašanja financiranja, upravljanja in zakonodaje, ki vplivajo na razvoj celotnega sistema. Pomemben poudarek bo namenjen uspešnosti slovenskega športa. Slovenija dosega vrhunske rezultate, hkrati pa se odpirajo vprašanja dolgoročne vzdržnosti, razvoja talentov in organizacije sistema. Razprava bo iskala odgovore na to, kaj omogoča uspeh in kje so meje obstoječega modela.

V nadaljevanju se bo fokus preusmeril v razvojni in gospodarski vidik. Športne destinacije postajajo pomemben del turizma, medtem ko se modeli financiranja spreminjajo in zahtevajo nove pristope ter večjo stabilnost. Dopoldanski program bo zaključil pogled v prihodnost športa skozi podatke in tehnologijo. Analitika in digitalne platforme postajajo ključni del odločanja, spremljanja in ustvarjanja vrednosti, s tem pa spreminjajo tudi razmerja moči v industriji.

Od kapitala do ugleda: kako se spreminja šport

Popoldanski program bo odprl vpogled v ključne spremembe, ki danes oblikujejo šport. Med njimi je lastništvo klubov, kjer globalni kapital prinaša nove priložnosti, hkrati pa odpira vprašanja identitete, upravljanja in dolgoročnih ciljev. Sledila bo razprava o vlogi staršev v športu ter vplivu, ki ga imajo na razvoj mladih športnikov.

Posebno mesto bo namenjeno ugledu v športu. Komunikacija, percepcija in zaupanje postajajo ključni dejavniki, ki vplivajo na vrednost športnikov, klubov in celotnega sistema. Pomemben del programa bo tudi razprava o medijih in medijskih pravicah. Šport se vse bolj oblikuje kot medijski produkt, kjer distribucija, vsebina in uporabniška izkušnja določajo njegov doseg in vpliv.

Rekreativni šport in izkušnja kot nova realnost

Vzporedni popoldanski program bo odprl vprašanje rekreativnega športa, ki danes postaja pomemben del življenjskega sloga in rastoča industrija. Razprave bodo naslovile tudi, kako nastaja športno doživetje, ki vključuje celotno uporabniško izkušnjo, od dogodkov do digitalnih platform. Poseben poudarek bo namenjen prehrani in športni opremi, kjer se prepletajo znanost, trendi in tehnologija.

Zaključek programa bo usmerjen v vpliv podatkov in digitalnih platform na gibanje in rekreacijo ter vloge, ki jih imajo pri oblikovanju sodobnih športnih skupnosti.

Dogodek za vse, ki želijo razumeti šport danes

Konferenca bo povezala predstavnike športnih organizacij, gospodarstva, medijev in strokovnjake ter odprla prostor za razpravo o tem, kako šport kot sistem ustvarja vrednost v sodobni družbi.

Podroben program in vstopnice so na voljo na platforma.si/sport, kjer si lahko zagotovite svoje mesto na enem ključnih dogodkov o prihodnosti športa v letošnjem letu.

Vstopnice že na voljo, število omejeno

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641