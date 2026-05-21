Starši, ki so stali za Dončićem, Đokovićem in Pogačarjem: v Ljubljani o nevidnem delu šampionskih poti

Na konferenci Platforma Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo eden najbolj pričakovanih pogovorov namenjen vlogi staršev v športu. Panel Starši v športu: med ambicijo, podporo in odgovornostjo bo potekal med 17.15 in 18.00, pogovor pa bo vodil Matic Flajšman, športni novinar in komentator 24ur.com.

Srdan Doković FOTO: POP TV

V ospredju ne bo iskanje preprostega recepta za uspeh, temveč razumevanje okolja, v katerem se talent razvija v vrhunskost. Gre za prostor, kjer šport še ni oder, rezultat ali kariera, ampak vsakodnevna odločitev: trening, potovanje, poraz, poškodba, dvom, vztrajanje in zaupanje. Marjeta Pogačar s pogledom, da rezultat ni najpomembnejši in da Tadej zanjo ostaja predvsem sin, odpira človeško plat vrhunskega športa. Saša Dončić poudarja pomen veselja do igre, podpore in prostora, da otrok šport najprej vzljubi ter se razvija po svoji poti. Srđan Đoković pa v pogovor prinaša pogled starša, ki mora v otroka verjeti tudi takrat, ko njegove poti še ne vidi nihče drug.

Saša Dončić FOTO: POP TV

Razprava bo odprla vprašanja, ki presegajo zgodbe treh izjemnih športnikov. Kako prepoznati talent, ne da bi ga prezgodaj obremenili? Kako spodbujati ambicijo, ne da bi ta postala pritisk? Kako otroku stati ob strani tako, da mu odrasli ne določijo poti, ampak mu pomagajo, da jo zmore nositi sam?

Mama in ata Pogačar FOTO: POP TV

Konferenca Platforme bo šport obravnavala širše kot igro, rezultat ali spektakel. Šport je danes prostor, kjer se srečujejo družina, vzgoja, gospodarstvo, mediji, podatki, politika, turizem, ugled in odgovornost. Zato Platforma odpira razprave, ki ne govorijo le o tem, kdo zmaguje, ampak tudi o tem, kakšen športni sistem, kakšne vrednote in kakšno družbeno vlogo športa želimo graditi v prihodnje. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 8. junija 2026, v Cukrarni v Ljubljani. Vstopnice za dogodek so na voljo na spletni strani Platforme.