Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Starši, ki so stali za Dončićem, Đokovićem in Pogačarjem: v Ljubljani o nevidnem delu šampionskih poti

Ljubljana , 21. 05. 2026 13.04 pred 54 minutami 2 min branja 4

Avtor:
POP TV
Mama in ata Pogačar

Preden so Luka Dončić, Novak Đoković in Tadej Pogačar postali globalne športne zvezde, so bili predvsem otroci z velikimi sanjami, talentom in družinami, ki so morale skupaj z njimi nositi treninge, dvome, pritiske, odrekanja in prve velike odločitve. Prav o tem, kar se v vrhunskem športu pogosto ne vidi, bodo 8. junija v Cukrarni spregovorili Saša Dončić, Srđan Đoković in Marjeta Pogačar.

Na konferenci Platforma Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi bo eden najbolj pričakovanih pogovorov namenjen vlogi staršev v športu. Panel Starši v športu: med ambicijo, podporo in odgovornostjo bo potekal med 17.15 in 18.00, pogovor pa bo vodil Matic Flajšman, športni novinar in komentator 24ur.com.

Srdan Doković
Srdan Doković
FOTO: POP TV

V ospredju ne bo iskanje preprostega recepta za uspeh, temveč razumevanje okolja, v katerem se talent razvija v vrhunskost. Gre za prostor, kjer šport še ni oder, rezultat ali kariera, ampak vsakodnevna odločitev: trening, potovanje, poraz, poškodba, dvom, vztrajanje in zaupanje.

Marjeta Pogačar s pogledom, da rezultat ni najpomembnejši in da Tadej zanjo ostaja predvsem sin, odpira človeško plat vrhunskega športa. Saša Dončić poudarja pomen veselja do igre, podpore in prostora, da otrok šport najprej vzljubi ter se razvija po svoji poti. Srđan Đoković pa v pogovor prinaša pogled starša, ki mora v otroka verjeti tudi takrat, ko njegove poti še ne vidi nihče drug.

Saša Dončić
Saša Dončić
FOTO: POP TV

Razprava bo odprla vprašanja, ki presegajo zgodbe treh izjemnih športnikov. Kako prepoznati talent, ne da bi ga prezgodaj obremenili? Kako spodbujati ambicijo, ne da bi ta postala pritisk? Kako otroku stati ob strani tako, da mu odrasli ne določijo poti, ampak mu pomagajo, da jo zmore nositi sam?

Mama in ata Pogačar
Mama in ata Pogačar
FOTO: POP TV

Konferenca Platforme bo šport obravnavala širše kot igro, rezultat ali spektakel. Šport je danes prostor, kjer se srečujejo družina, vzgoja, gospodarstvo, mediji, podatki, politika, turizem, ugled in odgovornost. Zato Platforma odpira razprave, ki ne govorijo le o tem, kdo zmaguje, ampak tudi o tem, kakšen športni sistem, kakšne vrednote in kakšno družbeno vlogo športa želimo graditi v prihodnje.

Konferenca bo potekala v ponedeljek, 8. junija 2026, v Cukrarni v Ljubljani. Vstopnice za dogodek so na voljo na spletni strani Platforme.

Več kot igra
Več kot igra
FOTO: POP TV
platforma šport

Novela zakona o parlamentarni preiskavi: novo odločanje o vrsti postopka

Tuje vplivanje na volitve? 30 državljanov na ustavno sodišče

24ur.com Novi kapetan Dončić: V precej boljšem stanju sem, kar lahko tudi vidite
24ur.com Pogačar in Dončić v en glas: Z vsem srcem za Slovenijo!
24ur.com Sagadin: Z Dončićem smo konkurenčni, brez njega niti povprečni
24ur.com Športni direktor Saša Dončić: O zlati generaciji se pogovarjajmo po četrtfinalu
24ur.com Saša Dončić po odlični predstavi: Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa
24ur.com Prepelič poudarja, da je zaradi Dončića možno prav vse
24ur.com Za zgodovino: četrta oče in sin ter šesta brata z nastopom za Slovenijo
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
21. 05. 2026 14.06
Za vsemi uspešnimi športnicami in športniki stojimo starši, ki za desetletje ali dve svoje življenje postavimo na stranski tir, v korist otroka.
Odgovori
0 0
Gargamel35
21. 05. 2026 14.02
Pri Luki pa res ni fer, da vabite očeta, ki ga ni bilo nikjer zraven ko si je utiral pot v mladosti, nato skozi Real in tudi v Nba. Šele ko je mama izgubila moč besede nad njim, se je pojavil oče, ki zdaj kar naenkrat povsod bedi zraven, mamo pa je čisto odrezal. In temu primerno so tudi privatno življenje in odločitve Luka močno zanihale.
Odgovori
+3
3 0
wsharky
21. 05. 2026 13.40
a ni Saša zapustil ženo in prepustil Lukeca samo mami, med tem pa se je Saša ukvarjal s kakšno brestvico, ko pa je lukec podpisal milione v nba pa se je atek prilepil na njega
Odgovori
+4
4 0
jobo
21. 05. 2026 13.59
Ja je, samo je tudi javno v intervjujih priznal svoje napake (gembling, pijačo, ženske), ona nikoli, bila pa je kar aktivna glede varanja.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725