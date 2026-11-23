Sto let življenja si je bilo še pred nekaj generacijami težko predstavljati. Danes se pričakovana življenjska doba podaljšuje, znanstveni in medicinski napredek pa odpirata nove možnosti za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Toda daljše življenje prinaša tudi vprašanja, na katera kot posamezniki in družba še nimamo vseh odgovorov. Kako bomo organizirali delo, če bomo živeli in ostali aktivni dlje? Bomo tudi v prihodnje večino poklicne poti opravili v enem obdobju življenja, nato pa se upokojili, ali se bodo delovne poti spreminjale? Kako bomo poskrbeli za finančno varnost, medgeneracijsko solidarnost in vzdržnost sistemov, od katerih smo odvisni? Dolgoživost tako ni samo zdravstveno vprašanje. Je tudi ekonomski, družbeni in osebni izziv, ki zahteva drugačen pogled na celoten življenjski cikel.

Tea Šentjurc FOTO: POP TV

Daljše življenje zahteva drugačno načrtovanje prihodnosti

Če se življenjska doba podaljšuje, se spreminjajo tudi naše potrebe in pričakovanja. Načrtovanje prihodnosti ne more biti več omejeno zgolj na nekaj desetletij delovne aktivnosti in obdobje po upokojitvi. Pomembnejši postajajo finančna varnost, ustrezna zavarovanja, varčevanje in razmislek o tem, kako bomo razporedili svoje aktivnosti skozi daljše življenje. Perspektivo osebne finančne varnosti in zavarovalništva bo predstavila Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice. Njeno delo je povezano z razvojem zavarovalniških rešitev in razumevanjem potreb posameznikov ter podjetij. Na panelu bo pomembno odpreti vprašanje, kako se lahko na daljše življenje pripravimo že danes in kakšno vlogo imajo pri tem osebno načrtovanje, zavarovanja ter finančna varnost.

Kaj o prihodnosti dolgoživosti pravi znanost?

Daljše življenje je povezano tudi z znanstvenim razumevanjem staranja. Raziskave na področju genetike in biologije staranja odpirajo vedno več vprašanj o tem, kako se staramo, kateri dejavniki vplivajo na vitalnost in koliko lahko na te procese vplivamo. Prof. dr. Branka Javornik, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, je pedagoško in raziskovalno delovala na področjih genetike in biotehnologije. Po upokojitvi se je intenzivno posvetila biologiji staranja in znanstvenim vidikom vitalne dolgoživosti. V okviru Gerontološkega društva Slovenije sodeluje pri širjenju znanja o zdravem staranju ter spodbuja razumevanje dolgoživosti kot vprašanja, ki presega zgolj podaljševanje življenjske dobe. Njena perspektiva bo pomembna pri razmisleku o tem, kaj znanost danes že ve o staranju, katere možnosti za ohranjanje vitalnosti se odpirajo in zakaj mora biti cilj predvsem podaljševanje obdobja zdravega, samostojnega in dejavnega življenja.

Kako bo daljše življenje vplivalo na delo in medgeneracijske odnose?

Daljša življenjska doba spreminja tudi demografsko sliko družbe. V njej bodo hkrati živeli in delali ljudje različnih generacij, razmerja med aktivnim prebivalstvom in upokojenci se bodo spreminjala, vse pomembnejša pa bodo vprašanja medgeneracijske solidarnosti in vzdržnosti javnih sistemov. Red. prof. dr. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani raziskuje demografijo, medgeneracijske odnose in dolgoročno vzdržnost javnih financ, zlasti pokojninskega in zdravstvenega sistema. Njegovo strokovno področje vključuje tudi ekonomiko dela in učinke demografskih sprememb na družbo. Njegov pogled bo osvetlil, kako se staranje prebivalstva odraža v gospodarstvu in javnih sistemih, kako se spreminjajo odnosi med generacijami ter kakšne izzive prinaša daljše življenje za prihodnje generacije. Vprašanje namreč ni samo, koliko let bomo živeli, ampak tudi, kako bomo kot družba organizirali življenje, delo in skrb za različne generacije.

Telo, samopodoba in kakovost življenja skozi leta

Pri razmišljanju o prihodnosti dolgoživosti ne smemo pozabiti niti na posameznika in njegov odnos do lastnega telesa. Daljše življenje pomeni tudi več desetletij telesnih sprememb, drugačnih potreb in prilagajanja. Pomembno vprašanje je, kako bomo ohranjali telesno celovitost, samopodobo in kakovost življenja v različnih življenjskih obdobjih. Ta vidik bo predstavil prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter eden vodilnih strokovnjakov na svojem področju v regiji. Ima več kot 25 let kliničnih izkušenj, je avtor oziroma soavtor več kot 600 bibliografskih enot, širši javnosti pa je znan tudi po knjižni uspešnici Skalpel. Njegovo delo povezuje funkcionalne in estetske cilje, pri čemer je v ospredju človek kot celota. Njegov pogled bo razpravo razširil tudi na vprašanje, kako se spreminja naš odnos do telesa in staranja ter kakšno vlogo ima sodobna medicina pri ohranjanju kakovosti življenja.

Ne gre le za to, koliko časa bomo živeli, ampak kako

Stoletno življenje bo od posameznika zahtevalo več prilagajanja, načrtovanja in sprejemanja sprememb, od družbe pa drugačne odgovore na vprašanja dela, pokojnin, zdravstva, medgeneracijske solidarnosti in kakovosti življenja. Nobeno od teh vprašanj nima enostavnega odgovora, zato je pomembno, da o prihodnosti dolgoživosti razmišljamo pravočasno in z različnih strokovnih vidikov. O tem bodo na panelu "Daljše življenje – kako bomo živeli in delali? 100-letno življenje in prihodnost posameznika in družbe" razpravljali Nataša Hajdinjak, prof. dr. Branka Javornik, red. prof. dr. Jože Sambt in prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med. Pogovor bo povezovala Tea Šentjurc.

Pridružite se konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje Panel bo na sporedu 7. decembra 2026 v Cukrarni v Ljubljani, v okviru konference Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Konferenca bo odprla vprašanja, kako lahko ohranjamo zdravje in vitalnost, kako se pripravljamo na daljše življenje ter kako bodo demografske, znanstvene in družbene spremembe vplivale na našo prihodnost. Zagotovite si svoje mesto na konferenci – vstopnice so na voljo na https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.