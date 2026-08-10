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Platforma

Tri konference, ki bodo zaznamovale poslovno jesen

Ljubljana, 10. 08. 2026 13.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Logistika

Tri konference, tri področja, ki bodo krojila prihodnost slovenskega gospodarstva. Platforma bo jeseni v Ljubljani povezala ključne predstavnike gospodarstva, stroke, institucij in medijev ter odprla razpravo o odpornih dobavnih verigah, sodobnem in varnem finančnem sistemu ter zanesljivi in dostopni energiji. Dogodki ne bodo le prostor izmenjave idej, temveč tudi stičišče poslovnih srečanj, novih partnerstev in priložnosti za sodelovanje.

Logistika, finance in energetika so področja, brez katerih ni konkurenčnega gospodarstva. Ko se prekinejo dobavne verige, se ustavi proizvodnja. Ko je financiranje manj dostopno, se upočasnijo naložbe. Ko energetska infrastruktura ne sledi potrebam podjetij, postane razvoj dražji in zahtevnejši.

Prav tem vprašanjem bodo namenjene tri jesenske poslovno-medijske konference Platforme v Ljubljani. Septembra bo v ospredju logistika, oktobra finance in zavarovalništvo, novembra pa energetska prihodnost.

Kako odporne so naše dobavne verige?

Jesenski cikel bo 28. septembra odprla konferenca z naslovom Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. Geopolitične napetosti, rast spletne trgovine, trajnostne zahteve in vedno večja pričakovanja kupcev hitro spreminjajo logistične procese. Konferenca bo zato odprla vprašanja odpornosti dobavnih verig, dostave zadnjega kilometra ter vloge Slovenije kot logističnih vrat Srednje Evrope.

Pomemben del programa bo namenjen tudi Logistiki 4.0. Umetna inteligenca, avtomatizacija in podatkovna analitika prinašajo večjo učinkovitost, hkrati pa povečujejo pomen kibernetske varnosti in zanesljive digitalne infrastrukture.

Finance v novi digitalni dobi

Konferenca Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno bo 19. oktobra povezala predstavnike finančnega in zavarovalniškega sektorja, gospodarstva, stroke in institucij. V ospredju bodo financiranje naložb, digitalne finance, novi plačilni sistemi in kibernetska odpornost. Program bo odprl tudi vprašanje finančne pismenosti ter pomena varčevanja, zavarovanj in premišljenega upravljanja osebnih financ za odpornost posameznikov, podjetij in družbe.

ChatGPT
ChatGPT
FOTO: Shutterstock

Energetski prehod potrebuje konkretne rešitve

Jesenski cikel poslovno-medijskih konferenc Platforme bo 2. decembra sklenila konferenca Energetska prihodnost: globalni izzivi in lokalne rešitve. Energetski prehod ni več le vprašanje ciljev, ampak predvsem izvedbe. Kako zagotoviti dovolj energije po sprejemljivi ceni? Kako posodobiti omrežje, pospešiti naložbe in energetske projekte umestiti v prostor? In kako pri tem ohraniti konkurenčnost gospodarstva?

Razprave bodo segle od obnovljivih virov, hranilnikov in pametnih omrežij do vloge umetne inteligence, energetskih investicij ter sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Ko se pogovor z odra spremeni v poslovno priložnost

Konference Platforme ne bodo le prostor razprav o prihodnosti ključnih gospodarskih področij, temveč tudi stičišče novih poslovnih povezav. Razstavni del in prostor za poslovna srečanja bosta podjetjem omogočila predstavitev rešitev, neposreden stik s potencialnimi partnerji ter odpiranje konkretnih priložnosti za sodelovanje.

V času, ko so gospodarski izzivi vse bolj povezani, so kakovostni stiki pogosto enako pomembni kot dobre ideje. Platforma želi ustvariti prostor za oboje.

Več informacij o konferencah, programih in prijavah je na voljo na platforma.si.

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