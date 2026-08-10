Tri konference, ki bodo zaznamovale poslovno jesen

Logistika, finance in energetika so področja, brez katerih ni konkurenčnega gospodarstva. Ko se prekinejo dobavne verige, se ustavi proizvodnja. Ko je financiranje manj dostopno, se upočasnijo naložbe. Ko energetska infrastruktura ne sledi potrebam podjetij, postane razvoj dražji in zahtevnejši. Prav tem vprašanjem bodo namenjene tri jesenske poslovno-medijske konference Platforme v Ljubljani. Septembra bo v ospredju logistika, oktobra finance in zavarovalništvo, novembra pa energetska prihodnost.

Kako odporne so naše dobavne verige?

Jesenski cikel bo 28. septembra odprla konferenca z naslovom Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. Geopolitične napetosti, rast spletne trgovine, trajnostne zahteve in vedno večja pričakovanja kupcev hitro spreminjajo logistične procese. Konferenca bo zato odprla vprašanja odpornosti dobavnih verig, dostave zadnjega kilometra ter vloge Slovenije kot logističnih vrat Srednje Evrope. Pomemben del programa bo namenjen tudi Logistiki 4.0. Umetna inteligenca, avtomatizacija in podatkovna analitika prinašajo večjo učinkovitost, hkrati pa povečujejo pomen kibernetske varnosti in zanesljive digitalne infrastrukture.

Finance v novi digitalni dobi

Konferenca Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno bo 19. oktobra povezala predstavnike finančnega in zavarovalniškega sektorja, gospodarstva, stroke in institucij. V ospredju bodo financiranje naložb, digitalne finance, novi plačilni sistemi in kibernetska odpornost. Program bo odprl tudi vprašanje finančne pismenosti ter pomena varčevanja, zavarovanj in premišljenega upravljanja osebnih financ za odpornost posameznikov, podjetij in družbe.

ChatGPT FOTO: Shutterstock

Energetski prehod potrebuje konkretne rešitve

Jesenski cikel poslovno-medijskih konferenc Platforme bo 2. decembra sklenila konferenca Energetska prihodnost: globalni izzivi in lokalne rešitve. Energetski prehod ni več le vprašanje ciljev, ampak predvsem izvedbe. Kako zagotoviti dovolj energije po sprejemljivi ceni? Kako posodobiti omrežje, pospešiti naložbe in energetske projekte umestiti v prostor? In kako pri tem ohraniti konkurenčnost gospodarstva? Razprave bodo segle od obnovljivih virov, hranilnikov in pametnih omrežij do vloge umetne inteligence, energetskih investicij ter sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Ko se pogovor z odra spremeni v poslovno priložnost