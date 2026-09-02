Triglav tek: dan, ko Brdo postane igrišče za vse generacije

Ko septembra na Brdu pri Kranju zavlada tekaško vzdušje, je jasno, da je pred nami nekaj več kot običajna športna prireditev. Triglav tek se vrača že štirinajstič in tudi letos ostaja zvest temu, zaradi česar se udeleženci nanj radi vračajo: čudoviti naravi, raznolikim trasam, druženju, dobri energiji in občutku, da je ta dan namenjen vsem. Prav Brdo je eden od razlogov, zakaj Triglav tek številni tekači uvrščajo med najlepše tekaške dogodke v Sloveniji. Teči po poteh sredi tako posebnega naravnega okolja je izkušnja, ki je na običajnih tekaških prireditvah ne doživiš. Ko se temu pridružijo še glasba, spremljevalne aktivnosti, družine in množica drugih udeležencev, nastane vzdušje, zaradi katerega rezultat ni več edino, kar šteje.

Tradicija, na katero so pri Zavarovalnici Triglav ponosni

Triglav tek je v štirinajstih letih prerasel v prepoznaven športno-družabni dogodek, na katerega so v Skupini Triglav še posebej ponosni. Njegova zgodba se namreč ne začne in konča pri teku. V ospredju so vrednote, ki jih želijo pri Zavarovalnici Triglav spodbujati tudi sicer: zdrav življenjski slog, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, druženje in povezovanje različnih generacij. V Zavarovalnici Triglav verjamemo, da je skrb za zdravje in dobro počutje pomemben del naše odgovornosti do skupnosti. Triglav tek je zato že vrsto let več kot samo tekaško tekmovanje in dokazuje, da lahko s športom povezujemo ljudi različnih generacij, krepimo medsebojne odnose in spodbujamo zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa v naravi, pravi Tjaša Kolenc Filipčič, izvršna direktorica področja Trženjsko in korporativno komuniciranje ter izkušnja strank v Zavarovalnici Triglav. Prav v tem je tudi razlog, da se zgodba Triglav teka nadaljuje in razvija. Čeprav ostaja zvest tradiciji, se odpira novim oblikam gibanja in še širšemu krogu udeležencev.

Ni treba biti tekač, da lahko sodeluješ

Na letošnjem dogodku bodo tako poleg tekačev dobrodošli tudi pohodniki, družine in podjetja. Klasični del programa ostaja: na voljo bodo teki na 5, 10 in 21 kilometrov ter družinski, otroški in vključujoči teki. A če vam tek ni najljubši način gibanja, to še ne pomeni, da morate ostati doma. Letošnji MOJpohod na 10 kilometrov je namenjen vsem, ki si želijo aktivnega dneva v naravi, vendar brez tekmovalnega pritiska. Za podjetja in sodelavce pa je pripravljen Biznis tek trojk na 5 kilometrov, pri katerem je v ospredju ekipni duh. Prav ta širitev je eden od pomembnih korakov v razvoju Triglav teka. Gibanje namreč ni samo tekmovanje in ni rezervirano za tiste, ki trenirajo večkrat na teden. Lahko je tudi sprehod, pohod, družinski izlet ali nekaj kilometrov v družbi sodelavcev.

Ko je cilj več kot samo ciljna črta

Morda je prav zato Triglav tek skozi leta postal tako priljubljen. Na njem se srečajo zelo različni ljudje, ki jih povezuje želja po aktivnem dnevu in dobrem počutju. Nekdo bo prišel lovit osebni rekord. Drugi bo prvič pretekel pet kilometrov. Tretji bo Brdo raje prehodil. Otroci bodo tekli po svojih trasah, družine bodo dan izkoristile za skupno doživetje, sodelavci pa za nekaj drugačnega od običajnega delovnega dne. In potem je tu še vzdušje. Triglav tek že tradicionalno spremljajo glasbeni program in različne aktivacije, zaradi katerih se dogajanje ne konča takrat, ko zadnji tekač prečka ciljno črto. Na Brdu nastane dan, ki je bolj podoben velikemu druženju kot klasičnemu športnemu tekmovanju. Veseli smo, da se pridružujemo zgodbi Triglav teka, dogodka z izjemno tradicijo, čudovito lokacijo in močnim sporočilom povezovanja skozi gibanje. Verjamemo, da aktiven življenjski slog ni rezerviran le za posameznike z jasnimi športnimi cilji, temveč za vse, ki želijo skrbeti za svoje počutje in kakovost vsakdana, pravi Polona Brajkovec Kožar, predstavnica novih organizatorjev Triglav teka by MOJtribe.

Kilometri, ki štejejo tudi za druge

Triglav tek ima poleg športne tudi dobrodelno noto. Tudi letos bodo udeleženci tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov, saj bo del prijavnin namenjen zdravstvenim ustanovam. Posebno dobrodelno noto ima tudi Biznis tek trojk, saj organizator od vsake prijavljene ekipe nameni 20 evrov za dobrodelne namene. Dobrodelnost je pomemben del zgodbe Triglav teka že od njegovih začetkov. V vseh letih izvedbe je bilo prek Triglav teka zbranih že 186.000 evrov donacij, ki so jih prejele slovenske porodnišnice, Pediatrična klinika Ljubljana, UKC Ljubljana in društvo Slojenčki. Dogodek tako vsako leto povezuje šport, družbeno odgovornost in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Vsak pretečen ali prehojen kilometer ima zato lahko še dodaten pomen; ne le za tistega, ki ga naredi, ampak tudi za nekoga, ki potrebuje pomoč.

Brdo bo 12. septembra znova zaživelo