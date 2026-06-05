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Več kot tek: zakaj so športni dogodki za ženske pomembni za družbo

Ljubljana, 05. 06. 2026 15.18 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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V 20 letih je dm tek za ženske prerasel okvirje športa in postal skupnost, ki vsako leto poveže tisoče žensk iz vse Slovenije.

Ko je dm Slovenija pred dvajsetimi leti organiziral prvi dm tek za ženske, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo dogodek postal ena največjih ženskih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji. Danes pa je jasno, da zgodba presega šport.

dm tek za ženske ni več zgolj tek. Je skupnost. Je tradicija. Je dogodek, ki vsako leto poveže tisoče žensk različnih generacij, poklicev, življenjskih zgodb in športnih izkušenj. In prav v tem je njegova največja vrednost.

V zadnjih letih se je močno spremenilo tudi razumevanje športa in rekreacije. Če je bil šport nekoč predvsem povezan z rezultati in dosežki, danes vse bolj postaja del širše zgodbe o zdravju, dobrem počutju, kakovosti življenja in medsebojni povezanosti. Še posebej pri ženskah.

Šport kot prostor povezovanja

Mnoge udeleženke dm teka za ženske ne pridejo zaradi osebnega rekorda ali tekmovalnosti. Pridejo zaradi druženja, občutka pripadnosti in skupnega doživetja. S prijateljicami, sodelavkami, sestrami, mamami ali hčerkami. Dogodek zanje predstavlja dan, namenjen gibanju, druženju in skrbi zase.

Prav zato imajo športni dogodki za ženske danes pomembno družbeno vlogo. Ne spodbujajo zgolj telesne aktivnosti, ampak ustvarjajo okolje, v katerem se ženske medsebojno podpirajo, motivirajo in navdihujejo. V času, ko se družba vse bolj sooča z izzivi stresa, pomanjkanja časa zase in vse večje odtujenosti, takšni dogodki ponujajo nekaj, česar ni mogoče kupiti - občutek pripadnosti.

Dm tek za ženske že 20 let povezuje tisoče žensk in ustvarja eno največjih ženskih skupnosti v Sloveniji
Dm tek za ženske že 20 let povezuje tisoče žensk in ustvarja eno največjih ženskih skupnosti v Sloveniji
FOTO: Žiga Intihar

Pri dm Slovenija že vrsto let verjamejo, da skrb za dobro počutje ni zgolj vprašanje izdelkov, temveč tudi življenjskega sloga. Zato dm tek za ženske ni le sponzoriran dogodek, temveč eden najpomembnejših projektov, skozi katerega podjetje svoje vrednote uresničuje v praksi.

Ko skupnost postane močnejša od dogodka

V dveh desetletjih je dogodek zrasel iz približno 2.200 tekačic na več kot 6.000 udeleženk, celotno prizorišče pa vsako leto obišče okoli 11.000 ljudi. Jubilejna, 20. izvedba je postavila še en pomemben mejnik: v enem samem dnevu je bilo oddanih skoraj 4.000 prijav.

To niso zgolj impresivne številke. So dokaz zaupanja in močne skupnosti, ki se je okoli dogodka gradila dvajset let.

Največji uspeh dm teka za ženske namreč ni v številu pretečenih kilometrov, temveč v tem, da se udeleženke vračajo leto za letom. Dogodka ne dojemajo več kot enkratne izkušnje, temveč kot del svojega življenjskega sloga in osebne zgodbe.

Za mnoge je to več kot tek. Je tradicija, skupno doživetje in dan, namenjen sebi.
Za mnoge je to več kot tek. Je tradicija, skupno doživetje in dan, namenjen sebi.
FOTO: Nejc Pernek

Dvajset let gradnje skupnosti

Takšne skupnosti ne nastanejo čez noč. Nastajajo z dolgoročnim delom, poslušanjem udeleženk, stalnim nadgrajevanjem izkušnje in iskreno željo ustvarjati nekaj, kar ljudem prinaša resnično vrednost. Zato dm tek za ženske, danes ni zgolj eden največjih ženskih športnih dogodkov v Sloveniji, temveč tudi eden najlepših primerov, kako lahko blagovna znamka skozi leta gradi skupnost, ki jo ljudje vzamejo za svojo.

Danes ljudje ne iščejo več samo vsebine. Iščejo občutek, da nekam pripadajo. Prav zato rekreativni dogodki niso več samo športni dogodki - postajajo skupnosti, kjer nastajajo resnični odnosi, izkušnje in občutek povezanosti, pravi Kristjan Jerončič, vodja marketinga in spletne prodaje pri dm Slovenija.

Dogodek, ki že dve desetletji navdihuje ženske k gibanju, povezovanju in skrbi za dobro počutje.
Dogodek, ki že dve desetletji navdihuje ženske k gibanju, povezovanju in skrbi za dobro počutje.
FOTO: Žiga Intihar

In morda je prav to razlog, da je dm tek za ženske po dvajsetih letih še vedno tako priljubljen. Ker ne gradi le športnega dogodka. Gradi prostor, kjer se ženske povezujejo, navdihujejo in skupaj ustvarjajo zgodbo, ki je veliko več kot tek.

Oglasno sporočilo

dm tek za ženske dm slovenija rekreacija žensko zdravje skupnost
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