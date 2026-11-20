Živimo v času številnih pričakovanj. Od sebe želimo veliko, pogosto hkrati na več področjih: v službi, družini, odnosih in pri skrbi zase. Obveznosti se kopičijo, počitek pa pogosto pride na vrsto šele takrat, ko nam zmanjka energije. Dolgotrajna izpostavljenost stresu, težave s spanjem in občutek izčrpanosti lahko postopoma vplivajo na naše počutje, odnose in sposobnost vsakodnevnega delovanja. Če želimo živeti dlje in predvsem kakovostno, zato ne moremo govoriti samo o telesnem zdravju. Pomembno je tudi, kako skrbimo za svojo duševno kondicijo, kako prepoznamo prve znake preobremenjenosti in ali si znamo pravočasno poiskati pomoč.

Ko stres postane del vsakdana

Stres je običajen del življenja, vendar lahko dolgotrajna preobremenjenost pusti posledice. Te niso vedno očitne. Človek lahko še naprej opravlja svoje delo in izpolnjuje vsakodnevne obveznosti, čeprav se v ozadju spopada z nespečnostjo, tesnobo ali izčrpanostjo. Pri razumevanju teh stanj je pomemben psihološki pogled. Mag. Aleš Vičič, psiholog in vedenjsko-kognitivni terapevt, ima več kot 20 let izkušenj s športno psihologijo, danes pa svoje znanje uporablja tudi pri delu z vodilnimi in ključnimi kadri v podjetjih. Sodeloval je z več kot 400 športniki in trenerji, med njimi tudi z vrhunskimi športniki in olimpijci. Izkušnje iz športa, kjer so pritisk, pričakovanja in doseganje ciljev del vsakdana, prenaša tudi v poslovno okolje. Njegov pogled odpira vprašanja, kako se soočamo s pritiski, zakaj si pogosto težko dovolimo počitek in kdaj nas želja po uspehu začne izčrpavati.

Nuša Lesar FOTO: POP TV

Spanje ni razkošje, ampak pomemben del zdravja

Med prvimi področji, na katerih se lahko pokažejo posledice preobremenjenosti, je spanje. Težave z uspavanjem, pogosto prebujanje ali občutek, da se kljub dovolj dolgemu spanju ne zbudimo spočiti, lahko pomembno vplivajo na naše vsakodnevno delovanje. Medicinski pogled na spanje bo prispevala asist. Saša Vipotnik, dr. med., specialistka nevrologije, zaposlena na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Strokovno se posveča predvsem epilepsijam in motnjam spanja, leta 2024 pa je opravila tudi evropski izpit iz somnologije. Njeno področje odpira pomembno povezavo med spanjem, delovanjem možganov in zdravjem. Kdaj so težave s spanjem posledica življenjskega sloga in kdaj je smiselno poiskati zdravniško pomoč? Kako se pomanjkanje spanja povezuje s stresom in kakšen pomen ima kakovosten spanec za ohranjanje zdravja skozi življenje?

O izgorelosti tudi skozi osebno izkušnjo

Strokovna pojasnila so pomembna, vendar lahko razumevanje duševnih stisk dopolni tudi osebna izkušnja. Igralka Maja Martina Merljak je javno spregovorila o lastnih izkušnjah z izgorelostjo, nespečnostjo in tesnobo ter o poti okrevanja. Njena perspektiva bo pogovoru dodala osebno razsežnost: kako prepoznati, da smo šli predaleč, zakaj si včasih težko priznamo, da ne zmoremo več, in kako zahtevno je lahko spreminjanje vzorcev, ki so nas pripeljali do izčrpanosti. Osebna izkušnja lahko pomaga razumeti tudi, da duševne stiske niso vedno vidne navzven in da se lahko zgodijo ljudem v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah.

Kakšno odgovornost imajo pri tem tudi delodajalci?

Pomemben del življenja preživimo na delovnem mestu, zato duševnega zdravja ne moremo obravnavati samo kot osebne odgovornosti posameznika. Na počutje zaposlenih vplivajo tudi delovne obremenitve, odnosi, organizacija dela in način vodenja. Perspektivo delodajalcev in zavarovalništva bo predstavila Maja Benko, izvršna direktorica osebnih in zdravstvenih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav. Spregovorila bo o tem, kako lahko podjetja ustvarjajo okolje, v katerem zaposleni lažje spregovorijo o stiskah, kako pomembna sta zgodnje prepoznavanje težav in dostop do strokovne pomoči ter kakšno vlogo imajo pri tem dodatne oblike podpore zaposlenim.

Duševna kondicija je del dolgoživosti

Stresu se ne moremo vedno izogniti, lahko pa se naučimo drugače odzivati nanj, prepoznati svoje meje in pravočasno ukrepati. Pri tem ni enega samega recepta. Pomembni so kakovosten spanec, odnosi, počitek, ustrezna podpora in okolje, v katerem lahko o težavah spregovorimo.

O teh vprašanjih bodo govorili na panelu Duševna kondicija: stres, spanje, izgorelost in odnosi – Ko telo ni edini del zdravja, ki ga bo moderirala Nuša Lesar. Panel bo potekal v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. Pridružite se konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje Panel bo na sporedu 7. decembra 2026 v Cukrarni v Ljubljani, v okviru konference Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Konferenca bo povezala strokovnjake z različnih področij in odprla vprašanja, kako ohranjati zdravje, vitalnost in kakovost življenja skozi različna življenjska obdobja. Zagotovite si svoje mesto na konferenci – vstopnice so na voljo na https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/.