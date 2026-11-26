Dokler brez težav vstajamo s stola, nosimo nakupovalne vrečke in se povzpnemo po stopnicah, o mišični moči verjetno ne razmišljamo prav pogosto. A prav te vsakodnevne dejavnosti pokažejo, kako pomembna je za samostojno življenje. Z leti mišično maso in moč postopoma izgubljamo, zato se lahko opravila, ki so bila nekoč samoumevna, začnejo spreminjati v izziv. "Mišična moč je eden ključnih dejavnikov zdravega staranja, saj pomembno vpliva na to, kako dolgo lahko samostojno opravljamo vsakodnevne dejavnosti," poudarja prof. dr. Nejc Šarabon.

Nejc Šarabon FOTO: Arhiv ponudnika

Hoja je koristna, vendar ni dovolj

Redno gibanje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih, vendar vse oblike aktivnosti nimajo enakega učinka na ohranjanje mišične mase in moči. Če želimo mišice tudi v poznejših letih ohraniti, moramo v svojo rutino vključiti vadbo proti uporu oziroma vadbo za moč. Šarabon opozarja, da pri tem pogosto pozabljamo na hitro mišično moč. Ne gre namreč samo za to, koliko sile lahko razvijemo, temveč tudi, kako hitro se lahko mišice odzovejo. To je pomembno v povsem običajnih situacijah. Ko se na primer spotaknemo, moramo dovolj hitro narediti korak, da ponovno ujamemo ravnotežje. Če mišice niso sposobne dovolj hitrega odziva, je večja možnost padca. Zato je poleg klasičnih vaj za moč pomembno vključevati tudi vaje za hitro mišično odzivnost in ravnotežje. Pri vadbi za moč lahko del giba, pri katerem premagujemo breme, izvedemo hitro, v začetni položaj pa se vrnemo nadzorovano. Seveda morajo biti vaje prilagojene posameznikovim sposobnostim in izvedene na način, ki ga lahko varno nadzorujemo.

Telo se na vadbo odziva tudi v poznejših letih

Ena od pogostih zmot je, da je za izboljšanje telesne zmogljivosti po določeni starosti že prepozno. A telo se na ustrezno vadbo odziva tudi v poznejših letih. "Tudi v poznejših letih lahko izboljšamo telesno zmogljivost, tudi ko je ta že začela upadati," pravi Šarabon. Raziskave, na katere opozarja, kažejo, da lahko starejši že po dvanajstih tednih vadbe proti uporu povečajo mišično maso in izboljšajo sposobnost hitrega razvoja sile. Napredek so ugotovili tudi pri ljudeh z izrazitim upadom mišične mase. V vsakdanjem življenju se takšne spremembe pokažejo na zelo konkretne načine: lažje vstajanje s stola, manj napora pri hoji po stopnicah in boljši nadzor nad gibanjem. Pri ohranjanju gibljivosti pa je treba upoštevati, kateri gibi so pri posamezniku omejeni. Pomagajo ciljne raztezne vaje, gibljivost pa lahko izboljšujemo tudi z vajami proti uporu, če jih izvajamo skozi celoten obseg giba, ki ga še lahko nadzorujemo.

Najboljša vadba je tista, ki jo izvajamo redno

Če bi moral izpostaviti eno navado, ki pomembno prispeva k zdravemu staranju, bi Šarabon izbral redno in trajno telesno vadbo. Z njo lahko upočasnimo s starostjo povezan upad mišične mase in moči ter prispevamo k ohranjanju kostne mineralne gostote. Vadbo je smiselno dopolniti z uravnoteženo prehrano, ki pomaga vzdrževati primerno telesno maso in zagotavlja hranila za ohranjanje mišic in kosti. Pomembno je predvsem, da z vadbo ne odlašamo do trenutka, ko že opazimo upad moči. Najboljši čas za vzpostavljanje dobrih navad je čim prej, vendar tudi zamujenih let ni treba razumeti kot izgubljene priložnosti. Začnemo lahko v katerem koli življenjskem obdobju, le obremenitve morajo biti prilagojene našim zmožnostim. Dolgoživost namreč ni samo vprašanje tega, koliko let bomo živeli, ampak tudi, koliko od teh let bomo lahko ostali aktivni in samostojni. In pri tem ima redna vadba veliko večjo vlogo, kot ji pogosto pripisujemo.

Kako lahko že danes naredimo konkretne korake za bolj zdravo in aktivno prihodnost? Tudi o tem bo govora na konferenci Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje. Na panelu Kaj lahko naredimo že danes? bo sodeloval tudi prof. dr. Nejc Šarabon. Konferenca bo 7. decembra 2026 v ljubljanski Cukrarni. Več informacij in vstopnice: https://platforma.si/zdravje-dolgozivost/. Med sponzorji konference je tudi Eli Lilly, mednarodno farmacevtsko podjetje, ki razvija inovativna zdravila na različnih terapevtskih področjih, med drugim na področju sladkorne bolezni, debelosti, onkologije in imunologije. Z raziskavami in razvojem novih terapij prispeva k napredku sodobne medicine.