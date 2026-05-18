Zakaj diete skoraj nikoli ne delujejo dolgoročno?

Ljubljana, 18. 05. 2026 14.26 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
POP TV
Katja Ravber in Jernej Ogrin

Veliko ljudi se vsaj enkrat v življenju loti diete. Nekateri zaradi zdravja, drugi zaradi videza, tretji zato, ker imajo občutek, da bi morali nekaj narediti zase. A težava je pogosto enaka – kilogrami se po začetnem uspehu vrnejo, pogosto pa jih je na koncu še več kot prej. Ob tem mnogi dobijo občutek, da jim manjka discipline, motivacije ali volje.

A kot opozarjata Jernej Ogrin, mag. inž. prehrane, in Katja Ravber, dr. med., specialistka interne medicine, je realnost veliko bolj kompleksna. Diete pogosto ne odpovejo zato, ker bi ljudje zamočili, ampak zato, ker so številni pristopi preveč ekstremni, nevzdržni in v nasprotju z načinom, kako deluje naše telo.

'Kot da bi šli jutri na Triglav'

Jernej Ogrin, mag. inž. prehrane, pravi, da imajo hitre diete eno veliko težavo – v zelo kratkem času zahtevajo preveč drastične spremembe. "To je približno tako, kot da nikoli ne bi hodili v hribe, potem pa bi rekli: jutri grem na Triglav," ponazori.

Prav zato veliko ljudi začne zelo motivirano, nato pa hitro obupa. "Največja napaka pri hujšanju je pogosto ta, da se ljudje lotijo nevzdržnih sprememb in pričakujejo preveč v prekratkem času. Ko tega ne dosežejo, pride razočaranje, potem pa se vrnejo stare navade," še doda.

Po njegovih besedah ljudje pogosto sledijo trendom in hitrim rešitvam, ne da bi zares razumeli, kako delujejo prehrana, gibanje in dolgoročne spremembe življenjskega sloga.

Telo se proti izgubi kilogramov pogosto bori

Da debelosti ne moremo razumeti zgolj kot vprašanja discipline, opozarja tudi dr. Katja Ravber, specialistka interne medicine. "Biologija je močnejša od volje," poudarja.

Kot pojasnjuje, telo vsak poskus hujšanja dojema kot stres in se začne braniti pred izgubo telesne mase. "Spremenijo se hormoni lakote in sitosti, zniža se tudi bazalni metabolizem, kar pomeni, da telo začne za osnovne življenjske funkcije porabljati manj energije kot prej," razloži dr. Ravberjeva.

Prav zato se po dietah kilogrami pogosto vrnejo. "Telo si zapomni vsako dieto in vedno teži nazaj v svojo cono udobja – pogosto k najvišji telesni teži, ki jo je posameznik dosegel," še doda.

DR. KATJA RAVBER IN JERNEJ OGRIN TUDI NA KONFERENCI PLATFORMA

Dr. Katja Ravber in Jernej Ogrin bosta sodelovala na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v Cukrarni.

Na konferenci bomo odprli vprašanja debelosti kot kronične bolezni, psiholoških dejavnikov, vpliva sodobnega okolja na telesno težo ter pomena dolgoročnega in strokovnega pristopa pri obvladovanju telesne mase. S strokovnjaki različnih področij bomo razbijali najpogostejše mite o debelosti, govorili o sodobnih pristopih zdravljenja ter odprli prostor za razumevanje, podporo in konstruktivno razpravo brez obsojanja. Konferenca želi ustvariti varno okolje za vse, ki jih tema zanima, bodisi zaradi zdravja, osebne izkušnje ali želje po boljšem razumevanju bolezni.

Vstopnice za konferenco so že na voljo, število mest je omejeno!

Zakaj ekstremi ne delujejo?

Po besedah obeh sogovornikov je največji problem sodobnih diet prav v tem, da niso dolgoročno vzdržne. Dieta že sama po sebi pomeni omejitev, restrikcijo in odrekanje, zato dolgoročno preprosto ni vzdržna, opozarja dr. Ravberjeva.

Posledica je pogosto dobro znan jo-jo učinek. Izgubljeni kilogrami se vrnejo, ob tem pa se pojavijo še občutki krivde, neuspeha in nemoči. Jernej Ogrin ob tem poudarja, da ravnovesje ne pomeni popolnosti ali strogih pravil: "Ravnovesje pomeni, da večinoma živimo zdravo, hkrati pa si brez občutka krivde občasno privoščimo tudi stvari, ki nam prinašajo veselje."

Debelost ni vprašanje lenobe

Dr. Ravber opozarja, da debelost danes razumemo kot kronično bolezen, povezano z vrsto bioloških, psiholoških in okoljskih dejavnikov. Ne gre za lenobo ali pomanjkanje samonadzora, ampak za kompleksno bolezen, ki zahteva strokovno obravnavo, o debelosti kot kronični bolezni razlaga dr. Katja Ravber.

Debelost je povezana tudi s številnimi pridruženimi boleznimi, med drugim s sladkorno boleznijo tipa 2, povišanim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja, hormonskimi motnjami, težavami s spanjem in duševnimi stiskami.

Prav zato sogovornika poudarjata, da cilj ne bi smel biti le nižja številka na tehtnici, ampak predvsem boljše zdravje in spremembe, ki jih človek lahko dolgoročno vzdržuje.

Kdaj poiskati pomoč?

Oba sogovornika se strinjata, da ljudje pogosto predolgo poskušajo vse reševati sami. "Če nimamo znanja ali če smo že večkrat poskusili in nam ni uspelo, si je pomembno poiskati pomoč strokovnjaka," pravi Jernej Ogrin.

Dr. Ravber pa dodaja, da univerzalna rešitev za vse ljudi ne obstaja: "Vsak posameznik ima svojo zgodbo, zdravstveno stanje, psihološko ozadje in življenjske okoliščine. Prav zato mora biti pristop individualen in celosten."

