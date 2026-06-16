Zakaj se izgubljeni kilogrami tako pogosto vrnejo?

Kadrovik se je pogovarjal s kandidatko za prosto delovno mesto: "Žal ste prišli prepozno!" je rekel kandidatki, medtem ko si je ogledoval njeno fotografijo, ki jo je priložila prošnji za delovno mesto. "Kako, prepozna?" je ogorčeno dejala, "saj sem se prijavila takoj, ko je bil vaš oglas aktualen!" "To je sicer res, toda prijaviti bi se morali, ko je bila aktualna vaša fotografija!"