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Zakaj se izgubljeni kilogrami tako pogosto vrnejo?
Čeprav še nikoli nismo toliko govorili o zdravi prehrani in pomenu gibanja, debelost v razvitem svetu - in tudi pri nas - postaja vse večji javno zdravstveni problem. Na razprodani konferenci, ki je organizirala naša medijska hiša, so o sodobnih pristopih zdravljenja spregovorili številni strokovnjaki, pa tudi znani Slovenci. Kaj sporočajo?
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