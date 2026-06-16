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Zakaj se izgubljeni kilogrami tako pogosto vrnejo?

Ljubljana, 16. 06. 2026 19.35 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Ženska bere označbo na živilu

Čeprav še nikoli nismo toliko govorili o zdravi prehrani in pomenu gibanja, debelost v razvitem svetu - in tudi pri nas - postaja vse večji javno zdravstveni problem. Na razprodani konferenci, ki je organizirala naša medijska hiša, so o sodobnih pristopih zdravljenja spregovorili številni strokovnjaki, pa tudi znani Slovenci. Kaj sporočajo?

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