Po 174 dneh konec policijske ure, učenci in del dijakov znova v šolah

V šolske klopi so tretjič letos znova "prvič" sedli učenci in del dijakov, najmlajši pa so se vrnili v vrtce. Vrata so znova odprle tudi trgovine, frizerji, kozmetični saloni, turistične agencije, muzeji, knjižnice in galerije. Po premoru so lahko začeli trenirati vrhunski registrirani športniki, z določenimi omejitvami pa lahko trenirajo tudi rekreativci. S spoštovanjem ukrepov nam je po besedah vodje strokovne skupine Mateje Logar uspelo ustaviti eksponentno rast okužb, a to še ne pomeni, da ukrepi niso več potrebni.

