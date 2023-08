Po hudih požarih na Havajih pogrešajo 1000 ljudi, 67 jih je umrlo

Havajska generalna tožilka Anne Lopez je v petek napovedala, da bo njen urad preiskoval ravnanja odgovornih v času pred, med in po uničujočih požarih. Požar je mnoge domačine in turiste presenetil, tako da so se pred plameni številni zatekli kar v morje. Kljub izrednemu dogodku odgovorni s sirenami prebivalcev namreč niso opozorili na prihajajočo nevarnost.