Moja Slovenija: Po Kolpi za vonjem sveže pečene belokranjske pogače

S takšnim sodelovanjem obiskovalcem omogočajo, da Belo krajino spoznajo skozi njene ljudi, zgodbe, okuse in doživetja, ponudnikom pa povečujejo prepoznavnost in ustvarjamo nove priložnosti.

Dober primer je torej teritorialna kolektivna znamka Belokranjsko, ki povezuje več kot 50 ponudnikov iz različnih dejavnosti. S produktom Odprta vrata Bele krajine povezujejo muzeje, galerije, ponudnike doživetij, kmetije, rokodelce in ponudnike aktivnosti na prostem. S projektom Okusi Bele krajine pa povezujejo gostinsko ponudbo ter poudarjajo lokalno kulinariko in značilne belokranjske jedi.

Svoje raziskovanje smo pričeli v starem mestnem jedru Metlike, kjer se v Hiši dobrot Bele krajine nahajajo odlični izdelki lokalnih pridelovalcev. Osrednji del prvega stika z regijo je belokranjska pogača, ki velja za zaščiteno posebnost. "Ko te nekdo pričaka s toplo, sveže pečeno belokranjsko pogačo, to pomeni, da si dobrodošel v hiši," pojasni Vita Jankovič iz Hiše dobrot. Pri razvoju turizma sledijo Strategiji razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2024–2029 Bela krajina SKUPAJ. Za razvoj prepoznavne in kakovostne destinacije je pomembno sodelovanje vseh treh belokranjskih občin, turističnih zavodov in ponudnikov.

Potem smo se odpravili v slikovito vasico Cerovec pri Črešnjevcu, kjer domačija Čebela krajina ponuja posebno doživetje, kjer se postavite v vlogo čebelarja. Namen doživetja je izobraževanje o pomenu čebel za okolje in njihovih pridelkih. Gostiteljica Ana Štublar obiskovalce popelje skozi zeliščni vrt in jim predstavi zeliščne koktajle z medom. "Moja želja je obiskovalcem predstaviti čebele, njihov pomen za naravo in kako si lahko z njimi izboljšamo počutje," pojasnjuje Ana. Praktični del vključuje pregled panjev, kjer se ugotavlja zrelost medu skozi zaprte satne celice, polne energije sonca in truda čebel.

Spoznavanje rastlin v zeliščnem vrtu dopolnjuje zgodbo o tem, kako pomembna je simbioza med naravo in človekom. To doživetje v Beli krajini obiskovalce opomni na nujnost varovanja čebel in jim hkrati ponudi trenutek miru sredi neokrnjene narave južne Slovenije.

Turizem ponuja številne možnosti za zaposlitev, podjetništvo in dodaten zaslužek. Priložnosti niso samo v nastanitvah in gostinstvu, temveč tudi na turističnih kmetijah, pri vodenju obiskovalcev, pripravi doživetij, izdelavi lokalnih izdelkov ter organizaciji prireditev.

Razvoj turizma omogoča, da ljudje svoje znanje, ideje in podjetniško ustvarjalnost uresničujejo v domačem okolju. Pomembno je, da znamo prepoznati lokalne posebnosti in jih pretvoriti v kakovostne produkte, ki obiskovalcem ponujajo nekaj pristnega in drugačnega.

Spust po Kolpi pa ponuja edinstven pogled na bregove Slovenije in Hrvaške. Izkušnja gastronomskega čolnarjenja je zasnovana tako, da združuje motoriko in navigacijo z uživanjem v miru narave. Zaključek z razkošno kulinarično ponudbo na prostem zaokroži celodnevno avanturo, ki obiskovalca pusti polnega novega znanja in spoštovanja do neokrnjenih lepot Bele krajine.

Turizem je za Belo krajino pomembna gospodarska panoga z veliko priložnostmi za nadaljnji razvoj, ki ne prinaša koristi samo nastanitvenim ponudnikom in gostincem, temveč tudi kmetijam, vinarjem, rokodelcem, organizatorjem dogodkov in drugim lokalnim ponudnikom.