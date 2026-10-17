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Moja Slovenija: Po znanje preživetja v gozd, kjer se je kalil zmagovalec šova Alone

Kočevje, 17. 10. 2026 12.05 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Taya Damjan
Moja Slovenija na Kočevskem

V tokratni oddaji Moja Slovenija se podajamo v zavetje kočevskih gozdov. Preizkusimo se v veščinah prižiganja ognja v vlažnih razmerah, odkrivamo skrivnosti pragozda Krokar in doživimo pravi gozdni piknik z dih jemajočim razgledom na Kolpo.

V novi epizodi Moja Slovenija raziskujemo zavetje kočevskih gozdov. Tokrat smo se z izkušenimi vodniki podali v srce divjine, kjer so nam razložili osnove preživetja, ki na tem območju veljajo za več kot le turistično ponudbo, ampak so del lokalne identitete. Vodniki Društva za gozdove Kočevsko obiskovalce učijo, kako v teh gozdovih obstati brez sodobnih pripomočkov.

Kot pravi Miha Ogorelec, je čar teh gozdov v tem, da se v njih lahko resnično odklopiš. Delil je tudi navdihujočo zgodbo o svojem bratu Žigu, ki je zmagal na svetovno znanem tekmovanju v preživetju Alone v ZDA. Na preizkušnji, kjer se pomerijo le najboljši, so udeleženci postavljeni v divjino z le desetimi predmeti. "Gre za velike olimpijske igre preživetja, kjer izberejo deset ljudi, ki jih vržejo vsakega posebej v divjino," pojasnjuje Miha. Prav veščine, ki jih prenašajo na Kočevskem, kot je kurjenje ognja z lokom namesto uporabe sodobnih kresil, so bile ključne za uspeh na arktičnem območju Kanade, kjer temperature padejo do minus 30 stopinj Celzija.

V nadaljevanju nas Gal Hočevar popelje do roba pragozda Krokar, ki je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine. Gre za območje, kjer narava že stoletja deluje popolnoma brez človekovega posega, in ker je vstop v samo osrčje pragozda strogo prepovedan zaradi varovanja ekosistema, so vodniki uvedli inovativen način spoznavanja s pomočjo očal za navidezno resničnost. Doživetje zaokrožimo na Loški steni, kjer obiskovalce ob razgledu na dolino Kolpe pričaka košarica lokalnih dobrot.

S Petro Draškovič Pelc pa gozd spoznamo še drugače. Med gozdnim odmikom se prepustite zvokom, vonjem in drobnim podrobnostim, ki jih v vsakdanjem hitenju pogosto spregledamo. Več si oglejte v prispevku.

Razgled na dolino Kolpe in prostrane gozdove pa je idealen zaključek, kjer obiskovalec občuti vrednost ohranjene narave. Kočevsko tako s svojo ponudbo združuje avanturo in popolno sprostitev, kar je v današnjem svetu izjemno dragocena kombinacija za vsakega popotnika.

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Kočevska preživetje v naravi pragozd Krokar UNESCO gozdni detox

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KOMENTARJI2

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Žmavc
17. 10. 2026 12.25
Sreča da ni imela štiklov obutih za v gozd. 🤦
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0 0
dark Cat
17. 10. 2026 12.30
Se je preobula k je stopla iz avta
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