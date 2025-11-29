Svetli način
Podeželje z zgodbo: Pilonova galerija, skrivnostna Šverc tura in Lijak

Nova Gorica, 29. 11. 2025 14.54

Ko povprašaš domačine v Novi Gorici, se jih veliko še dobro spominja, kako vznemirljivo je bilo prenašanje določenih dobrin čez mejo v času Jugoslavije. In prav takšno izkušnjo je naša ekipa doživela ob obisku Nove Gorice, kjer se je Taya udeležila Šverc ture. S pomočjo virtualnih očal je poletela s padalom in odkrila, kaj se skriva v rumeno-modri hiši v Ajdovščini.

Taya se je tokrat podala v raziskovanje območij Nove Gorice in Vipavske doline, z željo po spoznavanju lokalnih posebnosti in doživetij. Načrt potovanja je vključeval ogled Pilonove galerije v Ajdovščini, obisk interaktivne 'Šverc ture', ki obuja spomine na nekdanje življenje ob meji in preizkušanje virtualnega leta nad Novo Gorico. Posebna pozornost je bila namenjena tudi kulinariki in obiskom novih trajnostnih turističnih točk, ki krepijo lokalno ponudbo.

Sprehod po Ajdovščini nas je popeljal do rumeno-modre mestne hiše, v kateri se danes nahaja Pilonova galerija. Gre za prvo monografsko ustanovo v Sloveniji, ki je v celoti posvečena enemu avtorju – Venu Pilonu, ki je v tej hiši odraščal in ustvarjal. Pilon je eden najpomembnejših slovenskih ekspresionistov. V galeriji so na ogled stalne zbirke njegovih del ter dela Pilonovih prijateljev in sodobnikov, kar omogoča vpogled v širši umetniški kontekst obdobja.

Z Ajdovščine se je ekipa podala v Novo Gorico, kjer so raziskali edinstveno turistično izkušnjo: Šverc turo. Ta interaktivni sprehod obiskovalce popelje v čas Jugoslavije in omogoča vživetje v vlogo tihotapcev. Pot se začne na Trgu Evrope, natanko na meji med Slovenijo in Italijo, kjer so udeleženci opremljeni z novimi identitetami in predmeti za tihotapljenje, kot so salame, sir, jajca in žganje. Lokalni prebivalci so bili v tistih časih v privilegiranem položaju, saj so za lažje prehajanje meje posedovali poseben dokument – prepustnico, kar je udeležencem ture ponudilo verodostojen vpogled v preteklost.

Gurmansko popotovanje se je nadaljevalo v Ošteriji Žogica, ki se nahaja v idilični bližini Solkanskega mostu. Ta ošterija se ponaša z bogato 30-letno tradicijo, ki je rezultat dolgotrajnega trdega dela. Lastnik, ki je, kot pravi, zrastel v lokalu, sedaj z mlajšimi rodovi nadaljuje to uspešno zgodbo in se prizadeva, da bi ohranili kakovost. Kraj je prava destinacija za ljubitelje avtentične domače hrane, še posebej mesa in svežih testenin. Za obisk so pripravili izjemen meni, ki je vključeval sočne goveje ličnice s prazničnim pirejem, aromatično zeliščno omako in korenček na maslu s pridihom čilija – kombinacija, ki zagotavlja nepozabno kulinarično izkušnjo.

Vipavska dolina se je septembra letos razširila s sodobnim trajnostnim zelenim vstopnim centrom Lijak, ki predstavlja pomembno pridobitev tako za lokalno prebivalstvo kot za proste letalce. Center, ki je del projekta Mestne občine Nova Gorica, bo pripomogel k razvoju jadralnega padalstva, priljubljenega športa v regiji. Poleg virtualnih letov, ki jih je ekipa tudi preizkusila, center razvija turistične produkte, osredotočene na lokalno kulinariko, vinarsko ponudbo ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nova Gorica Pilonova galerija Šverc tura Lijak Ajdovščina moja slovenija
