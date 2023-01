Pohorje namesto Zlate lisice v odprtje Bike Parka

Še ena pretopla zima je Mariboru znova odnesla Zlato lisico. Temperature so za ta letni čas občutno previsoke, Pohorje se tudi danes kopa v soncu, namesto smučarjev pa tam srečamo pohodnike. In napovedi vremenoslovcev za v prihodnje niso optimistične, podnebne spremembe in segrevanje ozračja bo 'terjalo davek'. Kaj to pomeni za nižje ležeča smučišča? Naravnega snega ni, umetno zasneževanje ob temperaturah krepko nad ničlo ne pride v poštev. Bo smuka denimo na Cerknem, v Kranjski gori in na Kopah tako le še bled spomin? Nekatera smučišča se medtem že preusmerjajo v letni turizem. Na Pohorju so tako že odprli Bike Park.

Ta vikend bi na Mariborskem Pohorju morala potekati tradicionalna tekma alpskih smučark za svetovni pokal – 59. Zlata lisica. A ker ustreznih pogojev ni – temperature so (pre)visoke, posledično se tudi Pohorje namesto v snegu 'kopa' v blatu – je tekmovanje že četrtič zapored prestavljeno v Kranjsko Goro. To se je sicer v zadnjih 13. letih zgodilo že sedmič, enkrat – leta 2011 – pa je mednarodno smučarsko tekmo v celoti (obe tekmi) odneslo toplo vreme. Želja po nepreklicni vrnitvi 'nazaj domov' Mariborski organizatorji si bodo v prihodnje sicer še naprej prizadevali, da tekmo vrnejo nazaj v štajersko prestolnico. To bi izpeljali z alternativno progo z višje ležečo ciljno areno. "Da bo 60. Zlata lisica 2024 ponovno nazaj na Mariborskem Pohorju, kamor tudi sodi," pravijo na Mestni občini Maribor (MOM).

icon-expand Zlata lisica nekoč FOTO: POP TV

V okviru Partnerstva za Pohorje je bila tako sprejeta Strategija razvoja in trženja Destinacije Pohorje 2021–2027, mariborska občina in podjetje Marprom pa sta pristopila k posodabljanju žičniških naprav na območju Maribora in Ruš. Za modernizacijo žičniških naprav in izgradnjo zunanjega centra Maribor – Areh sta pridobila šest milijonov evrov evropskih sredstev. Kot so še sporočili z mariborske občine, sta ključni investiciji v odobrenem projektu vmesna postaja krožne kabinske žičnice (KKŽ) in odstranitev ter izgradnja nove štirisedežnice Ruška. Ob tem je v letu 2021 MOM iz stečaja Športnega centra Pohorje odkupila osnovna sredstva KKŽ na Mariborskem Pohorju v vrednosti šest milijonov evrov. Zime težke, snega čedalje manj, pred vrati pa šolske počitnice Posodobljena infrastruktura na višje ležečem Arehu, kjer je smuka zagotovljena dlje, bo predvidoma zaživela prihodnje leto. Še vedno pa je tukaj letošnja sezona, upravljavci smučišč jo skušajo vsaj za silo rešiti. "Zaradi toplega vremena in precej spomladanskih razmer, ki so tukaj praktično že od božiča naprej, je sneg skopnel tudi v zgornjem delu, na Bellevueju," pravi vodja smučišč na Mariborskem Pohorju Marko Rataj. Kot dodaja, so bili določeni predeli preveč izpostavljeni visokim temperaturam, vzdrževanje snega na progah pa tako enostavno ni več mogoče. Okoliški hoteli so kljub temu še vedno polni, tudi zaradi šolskih počitnic na sosednjem Hrvaškem, zato se trudijo, da kljub razmeram še omogočajo smuko vsaj na delu prog. "Na Arehu obratujejo vse žičniške naprave, odprte so še skoraj vse proge, z izjemo povezav s sedežnico Pisker, na Bellevueju pa delujeta dva trakova," razlaga.

icon-expand FOTO: Jana Ujčič icon-chevron-left icon-chevron-right

Bi bila pa nova pošiljka snega in mraz vseeno dobrodošla. "Šolske počitnice so že pred vrati. Želimo si ugodnih temperatur, da bomo lahko vsa smučišča znova – vsaj do konca počitnic –odprli." Odprtje Bike Parka: ne aprila, pač pa sredi zime Priložnost za vsaj delno rešitev sezone na Pohorju zato vidijo v preusmeritvi v letni turizem. Danes so zato že odprli eno od prog v Bike Parku. Prvi adrenalinski navdušenci so se tako že spustili v dolino, tako hitre otvoritve sezone – kar v začetku januarja – pa so zelo veseli. "V začetku tega tedna smo se lahko lotili priprave proge do spodnjega dela gondole," pove Rataj. "Zgodilo se je včasih, če je bil toplejši februar, da smo lahko malce pohiteli s sezono, tako zgodaj kot letos pa še ne."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po drugi strani pa si še vedno želijo snega, nizkih temperatur oziroma mraza in, kot pravi, nekako upajo, da ta "otvoritev Bike Parka ne bo preveč dolga".

Naša želja je razvoj turizma, ki je mogoč skozi vse leto. S prijavo na razpis gospodarskega ministrstva za sofinanciranje infrastrukture, ki je namenjena tovrstnim programom, smo bili uspešni. —Marko Rataj, vodja smučišč in Bike Parka na Mariborskem Pohorju

Hkrati smučanje in kolesarjenje Tudi Rataj pa prihodnost športnega turizma na Mariborskem Pohorju vidi v združevanju oziroma povezovanju zimske in poletne sezone ter večjim vlaganjem v letni turizem. "Zima je težka – ne samo letošnja, tudi pretekle niso več omogočale tako bogatega izplena sezone. Zato delamo na tem, da bi tudi poleti razvili programe, ki bi tudi privabili čim več gostov, da so tudi kapacitete smučišč in hotelov v okolici tudi čez leto polne." V prihodnje računa, da bo z vmesno postajo gondole, ki jo bodo zgradili letošnje leto, odprtje Bike Parka v spodnjem delu omogočeno praktično celo leto. Tako bo recimo tudi sedežnica Ruška, ki se gradi, čez poletje namenjena kolesarjem. "S tem pa širimo tudi Bike Park – z Bellevueja še na Areha."

icon-expand FOTO: Jana Ujčič icon-chevron-left icon-chevron-right