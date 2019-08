11 let nepregledana oprema, laži in pomisleki: Smrtonosen kovinski okus

Prav tako naj bi pri proizvodnji 1000 ton uranovga goriva nastalo okoli 100.000 ton radioaktivne jalovine in skoraj štiri milijone litrov odplak, v katerih so še arzen in težke kovine. Te odplake onesnažujejo reke in jezera. Tudi najnovejše metode pridobivanja goriva, kjer ne nastaja jalovina, ampak le odplake, po njihovih navedbah močno onesnažuje okolje.

Prvi očitek se nanaša že na pridobivanje goriva – urana. Opozarjajo, da je kopanje uranove rude škodljivo tako za okolje kot ljudi. PSR zatrjuje, da so v populaciji rudarjev, ki kopljejo uranovo rudo, zaznali veliko bolezni kot so pljučni rak, druge respiratorne bolezni in tuberuloza.

Organizacija je le ena od številnih, ki so kritične do jedrske energije, ki jo običajno vidijo kot energetski vir, ki bi se moral posloviti s tehnološkim in družbenim napredkom ter obračanjem družbe k obnovljivim virom energije, ki s seboj prinašajo – kot poudarjajo - manj nevarnosti v primeru neseče.

Za najhujšo katastrofo velja nesreča v ukrajinskem Černobilu, ki se je zgodila leta 1986. Po nesreči je moralo domove zapustiti okoli 300.000 ljudi, radioaktivni delci so se razširili preko zahodne Sovjetske zveze, vzhodne Evrope, Skandinavije, Velike Britanije in vzhodnih ZDA. Velika območja Ukrajine, Belorusije in Rusije so bila kontaminirana.

Jedrska energija je svoj pohod začela v petdesetih letih prejšnjega stoletja, danes v približno 30 državah sveta deluje okoli 450 jedrskih reaktorjev. Čeprav je bilo hudih nesreč malo, pa so te imele resne učinke na ljudi in okolje. Zato je varnost eden glavnih argumentov, ki ga izpostavljajo nasprotniki jedrske energije.

Zaradi režima, ki je sprva poskušal prikriti nesrečo, potem pa čim več njenih posledic, danes številni ugibajo, kako realne so številke, ko je govora o žrtvah. Poročilo Združenih narodov iz leta 2005 navaja 56 neposrednih smrti ter do 9000 umrlih zaradi dolgotrajnih bolezni, povezanih z nesrečo.

Med 300.000 in 600.000 delavcev, ki so so znani tudi kot "likvidatorji" in so sodelovali pri čiščenju območja, je prejelo visoke količine sevanja.

Seveda pa černobilska nesreča ni edina. Pred aprilom 1986 sta bili najhujši civilni jedrski nesreči ogenj v reaktorju Windscale 10. oktobra 1957 blizu britanskega Sellafielda in pa stalitev sredice, ki se je 28. marca 1979 zgdila na Otoku Treh milj v ZDA.

Leta 2011 se je nato zgodila še nesreča v japonski elektrarni Fukušima-Daiči, ki je nastala kot posledica močnega potresa in cunamija, zaradi česar je prišlo do odpovedi opreme, taljenja goriva in radioaktivnih izpustov. Nesreča velja za bolj zapleteno od černobilske, saj se je okvarilo več reaktorjev. Čeprav dogodek sam ni zahteval smrtnih žrtev, so mediji kasneje poročali o okoli 1600 žrtvah zaradi stresa, predvsem med starejšimi. Zaradi nesreče so namreč preselili okoli 160.000 ljudi. Danes je še vedno razseljenih 52.000 ljudi in številni se z izgubo življenja kot so ga poznali, niso nikoli sprijaznili.

Nekateri strokovnjaki danes opozarjajo, da se je nevarnostim, ki lahko povzročijo nesreče v jedrskih elektrarnah, pridružila še ena – klimatske spremembe. Ocenjujejo, da lahko globalno segrevanje v prihodnosti pomeni izziv za zagotavljanje proizvodnje in varnosti jedrskih elektrarn, saj smo v preteklosti že videli, da so imele med vročinskimi valovi težave jedrske elektrarne v Franciji, ZDA, Nemčiji in Španiji.

Politična igra moči

Načeloma velja – jedrske elektrarne niso atomske bombe, filmi katastrofe, ki jih predstavljajo kot takšne, pa so bolj plod fikcije kot realnosti. Nekateri kritiki pa opozarjajo na nek drug vidik. Poudarjajo - že mogoče, da jedrske elektrarne niso atomske bombe, je pa mogoče isti proces bogatenja urana za jedrsko gorivo, uporabiti za bogatnje urana do stopnje, ki je potrebna za jedrsko orožje. In to je scenarij, ki skrbi mnoge – da bi se pod krinko uporabe tehnologije za civilne namene, skrivali drugačni nameni, vprašanja, ki so se že porajala na primeru Irana in še kakšne države.

Skrbi jih tudi, da bi v nečedne namene uporabili plutonij, ki nastaja v jedrskih reaktorjih. Poleg tega nekateri jedrske elektrarne že same po sebi vidijo kot dodatno grožnjo, saj naj bi bile potencialna privlačna tarča teroristov.

PSR opozarja, da jedrske elektrarne niso zgrajene, da bi prenesle napad, kot smo ga leta 2001 videli v ZDA, da pa bi bil koordiniran napad na jedrske elektrarne uničujoč za ljudi in okolje. Pred leti je skupina Union of Concerned Scientists izračunala, da bi napad na reaktor Indian Point v newyorškem Westchestru povzročil 44.000 smrti v kratkem času, dolgoročno pa okoli pol milijona mrtvih v 800-kilometrskem krogu okoli reaktorja.

Energetska neodvisnot in nizka cena – dva mita?

Pomisleki se pojavljajo tudi v zvezi z argumentoma, da gre za vir energije, ki pomeni popolno energetsko neodvisnost in je poceni.

Kritiki menijo, da slednje zagotovo ne drži, saj je gradnja jedrske elektrarne izjemno draga. Pri nas nekatere organizacije ocenjujejo, da bi naložba ohromila vse druge energetske naložbe, še posebej tiste v obnovljive vire. Prav tako se nekateri gradbeni projekti jedrskih elektrarn, ki jih trenutno gradijo v tujini, zapletajo zaradi vse večje razlike med ocenjenimi in dejanskimi stroški.

Ko gre za energetsko neodvisnost, pa več strokovnjakov ocenjuje, da je država, ki ima jedrski reaktor še kako odvisna – od držav, ki proizvajajo gorivo zanj.