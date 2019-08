Barvni lističi, ponavljanje na glas ... Katera metoda učenja je najboljša?

Pred vrati je obdobje, ki za večino učencev ni najbolj navdušujoče, saj bodo morali zopet sesti šolske klopi in zabavo ločiti od učenja. A kakšno je pravzaprav učinkovito učenje? Tako starši kot otroci si želijo, da bi našli formulo: s čim manj napora si zapomniti čim več. Ali obstaja magični recept? Pogovarjali smo se z mentorico za uspešno učenje Leo Čerin.

Učiti se začnemo v trenutku, ko se rodimo. A pravo učenje se začne v osnovni šoli z ločitvijo prostega časa od učenja. To pomeni, da otroci usmerijo pozornost v snov, ki si jo bodo morali zapomniti. A ne samo otroci, tudi mladostniki in odrasli si nekatere stvari zapomnimo lažje in hitreje, nekatere pa nam gredo težko v glavo. Pedagoginja in mentorica za uspešno učenjeLea Čerin je pojasnila, da je to odvisno od tega, kakšno je naše predznanje. Lažje si zapomnimo snov, o kateri smo že nekaj slišali ali se o njej učili. "Zato ker tisto, kar spoznavamo na novo, ’obesimo’ na staro znanje. Težje gre v spomin nekaj novega, ker se je treba poglobiti, da se lahko usidra v možgane," je razložila.

Snov si najbolje zapomnimo, če se učimo aktivno –izpisujemo, barvamo, rišemo in ne zgolj beremo. FOTO: Tanja Aleš

Lažje si zapomnimo tudi stvari, ki nas zanimajo. To se bolj izrazito odraža predvsem pri otrocih. "Za tisto, kar jih zanima, ne potrebujejo konkretnega učenja, da podatke shranijo v spomin. Lahko pa jih neka druga vsebina pri istem predmetu ne zanima in imajo problem. Malo manj zanimanja in že je treba vložiti več v učenje,"opaža Čerinova. Pomembno vlogo pri pomnjenju ima tudi koncentracija. Tisti otroci, ki se jim ni težko zbrati in poslušati, si bodo hitreje zapomnili snov. "To so slušni tipi, ki imajo dobro razviti slušni kanal in si veliko zapomnijo zgolj s tem, da poslušajo. Preko pogovora si lažje zapomnijo, kot če bi si na primer zapisovali," je pojasnila mentorico za uspešno učenje in ob tem dodala, da je pomemben dejavnik tudi ura. Predmete, ki jih poslušajo pred malico, spremljajo lažje kot zadnje ure pouka.

Pedagoginja Lea Čerin svetuje, usmerja in vodi tako otroke in najstnike kot njihove starše, ki si želijo, da bi se njihovi otroci znali bolj učinkovito učiti. FOTO: Tanja Aleš

Kako se učiti, da bi si čim več zapomnili? Sogovornica meni, da je velika napaka, ki jo delajo otroci, da učno snov zgolj berejo: "Osredotočijo se na branje in potem ponavljajo kot pesmico. To je 'piflanje', pasivno učenje, ki pripelje do tega, da si ne zapomnijo veliko in za zelo kratek čas, ob tem je še dolgočasno." Opaža, da se mnogo otrok uči na tak način, kjer manjka vmesni korak med branjem in ponavljanjem. Zato priporoča drugačen, bolj učinkovit pristop: "Vmesni korak tehnike učenja. Otrok mora imeti ob sebi vedno list papirja, svinčnik, barvice, flomaster oziroma karkoli, da s tem, kar prebere, nekaj naredi. To so torej tisti dobri zapiski. Na kakšen način se lotiti tega, pa je odvisno od vsakega otroka posebej." Eden od primerov, ki jih priporoča Čerinova, so mali, barvasti, lepilni lističi. Opaža, da zlasti fantje ne marajo prepisovanj v zvezke ali liste, ki se lahko zgubijo. "Ti lističi so dovolj veliki, da nanje zapišejo ključne besede, ne prepisujejo pa besedila. Lahko uporabijo tudi simbole, če si jih bolje zapomnijo. Nalepijo jih neposredno v učbenik, zraven besedila, ki so ga ravnokar prebrali," je svetovala.

Miselni vzorci in alineje so učinkovit način učenja, vendar ne ustrezajo vsem otrokom. FOTO: Tanja Aleš

Seveda pa je od vsakega posameznega otroka odvisno, kakšen način učenja mu bolj ustreza. Miselni vzorci so na primer zelo učinkoviti in uporabni, ampak jih večina otrok ne mara ali pa jih ne zna uporabljati, opaža strokovnjakinja za uspešno učenje: "Tudi klasične alineje, ki jih delajo, ker jih tako usmerjajo starši – da je treba snov izpisovati in delati alineje – se da popraviti in popestriti, narediti drugačne črtice, uporabiti barve. Predvsem pa je pomembno, da ko preberejo snov, jo povežejo s tistim, kar že znajo. Torej, iščejo asociacije. Nekaj neznanega povežejo z že znanim – kar že vedo o stvari." Učenje za mizo ne velja več za nujno zlo Otroci že v šoli ogromno presedijo. Sogovornica meni, da če bi morala nenehno sedeti na stolu za mizo še doma, medtem ko se uči, bi to pomenilo preveč sedenja: "Naj si sami poiščejo, kje jim najbolj ustreza. Ali je to na tleh, na preprogi, ali na vadbeni žogi. Lahko tudi na postelji, ampak če jih uspava, potem to ni primerno mesto. Lahko se tudi sprehajajo gor in dol in si govorijo na glas." Tudi govorjenje na glas je še ena od učinkovitih metod učenja, saj se otroci slišijo in si snov lažje zapomnijo. Spet drugi pa si jo bodo morali zapisati, je dodala Čerinova.

Učenje za mizo, z učbenikom v roki, je postalo za mnoge otroke mučno, kar starši težko sprejmejo, saj ne poznajo prednosti učenja na različnih mestih. FOTO: Tanja Aleš

A kako otroke sploh spodbuditi, da sedejo za mizo, na tla, žogo … da ne bodo tega občutili kot prisilo in nekaj negativnega? Ali je potrebna trda roka ali milejši pristopi? Konkretno učenje se začne nekje v četrtem razredu. Čerinova svetuje, da začnemo otoka čim prej spremljati. Po njenem mnenju danes ni več dovolj, da mu rečemo: pojdi se učit v svojo sobo, ko se naučiš pridi, da te vprašam."V šolah veščinam učenja žal ne posvečajo toliko časa, kolikor bi morali, ker enostavno ni časa za to. Zato smo dobili to nalogo starši, da spremljamo in vidimo, kako se naš otrok uči. Če opazimo, da se uči na pamet, da samo bere, začnemo počasi uvajati oziroma mu pokažemo različne metode," je pojasnila mentorica. Starši to lahko naredijo tako, da mu razložijo, kako so se učili sami, ko so bili šolarji. Če ugotovijo, da otroku tak način ne ustreza, iščejo nasvete in načine drugje. Čerinova meni, da je na koncu ključno, da med več metodami otrok izbere sam. Koliko časa lahko otrok ostane osredotočen? Čerinova je na osnovi pogovorov z otroki ugotovila, da lahko ostanejo osredotočeni od 20 do 30 minut. Pri tem je imela v mislih aktivno učenje in ne zgolj branje. Učenje je namreč miselno delo."Po 30 minutah postanejo utrujeni in potrebujejo malo odmora – 10 minut in potem spet nadaljujejo. 30 minut in odmor. Naredijo naj tri sklope, potem daljši odmor ali zaključijo z učenjem,"je svetovala.

Ohranjajmo osredotočenost: 30 minut učenja, 10 minut odmora. Po treh ciklih naj sledi daljši premor. FOTO: Tanja Aleš