Človeška nečimrnost: katastrofa v Italiji, zaradi katere je umrlo skoraj 2 tisoč ljudi

"Na začetku zime se je nekaj ljudi skrivoma vrnilo v zapuščeno vas ... Postali so tujci v lastnem domu," je leta 1983 v svojih spominih zapisala Tina Merlin, novinarka iz italijanskega mesta Belluno, ki je le okoli 25 kilometrov oddaljen od mesta, kjer se je leta 1963 zgodila tragična nesreča, ki bi jo lahko preprečili – a zmagali so človeška nečimrnost, pohlep in ponos ...

9. oktobra 1963 je namreč plaz v dolini Vajont, ki leži na meji med deželama Veneto in Furlanija - Julijska krajina, zdrsnil z gore Toc v akumulacijsko jezero s takrat najvišjim jezom na svetu in povzročil vodni val, ki je pod seboj pokopal mesto Longarone in več okoliških vasi. V sedmih minutah je tako umrlo skoraj dva tisoč ljudi.

A začnimo na začetku ...

Ko so bile vsaj malo pozabljenje grozote druge svetovne vojne, so se države počasi a vztrajno začele postavljati na noge. Med njimi je bila tudi Italija, iz leta v leto je industrija cvetela, vedno več je bilo potreb po energiji in sever Italije je s svojimi rekami in ozkimi strugami kar klical po gradnji hidroelektrarn. Tako je bilo tudi v dolini Vajont, ozka dolina je bila videti idealna za gradnjo jezu. In ambicije so bile velike – zasebno podjetje je leta 1957 začelo graditi najvišji jez na svetu.

A že zelo hitro, že ob začetku gradnje jezu, so se začele težave, toda lastniki so opozorila ignorirali in gradnja se je nadaljevala. Naslednji temačni znanilec je bil zdrs zemlje blizu jezera Pontesei, kjer je umrla ena oseba. Nato so prebivalci na hribu opazili velike razpoke. Lastniki so odločno zanikali, da je karkoli narobe. Zgodili so se celo manjši potresi, a gradnja se ni ustavila.