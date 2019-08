Elektrarno za pet milijard evrov bi gradili deset let, sodelovalo bi 25.000 ljudi

Novšak je "stari maček" slovenske energetike. Vprašanje proizvodnje elektrike ga je zasvojilo že v šoli, ko je družina obnavljala domačo hidroelektrarno, prav tako so bili to časi, ko so gradili JEK in je bila jedrska energija videna kot nekaj novega, kot tehnologija prihodnosti. V krški elektrarni se je znašel takoj po študiju, leta 1982, ko je naša edina nuklearka šele začenjala obratovanje. Mlada ekipa je takrat bdela nad procesi, katerih vodenje danes zaupajo le najbolj izkušenim sodelavcem. Novšak je bil tako že pri 29 letih vodja proizvodnje, skozi kariero pa je spoznal vse procese, ki potekajo v elektrarni. Trdi, da se še vedno spomni vseh del, ki jih je opravljal, tudi tega, da je kot inženir izmene vsakih 14 dni v JEK tudi spal."To je neki drug svet, z veliko izzivi, kjer se goji neko kulturo, vrednote, pri vrhu katerih je neprestano učenje. Učili smo se predvsem od tujine, danes pa od tam prihajajo k nam in gledajo, kako delamo," pravi.

Skozi desetletja je spremljal tudi, kako je jedrska energija v očeh javnosti doživljala vzpone in padce – od velikih pričakovanj, preko katastrofe v Černobilu, do današnjega evropskega soglasja, da je ob obnovljivih virih jedrska energija tista, ki lahko pomaga zagotoviti zadostno oskrbo z elektriko, hkrati pa tudi doseganje okoljsko-podnebnih ciljev. "Ko sem imel sam otroke in so v šoli povedali, da oče dela v JEK, so imeli zaradi tega težave,"se spominja obdobja, ko je bila naklonjenost jedrski energiji na dnu. To je bilo obdobje, ko so bili spomini na Černobil še sveži, sovpadalo je tudi z osamosvojitvijo in močno vlogo Zelenih v koaliciji Demos. "Takrat so mi na okoljskem ministrstvu dejali, da jo bodo v dveh letih zaprli."

To se seveda ni zgodilo: "Danes se pogovarjamo, da bi življenjsko dobo JEK podaljšali do leta 2043."Pravzaprav vse bolj v igro kot zadnje leto obratovanja prihaja leto 2053. Ker drugih možnosti ni prav veliko, kar ugotavljajo tudi po Evropi, kjer so se ponekod, predvsem zaradi burnega odziva javnosti na nesrečo v japonski Fukušimi leta 2011, odzvali nekoliko prenagljeno."V Belgiji so sprejeli zakon, lastniki so elektrarne zaprli, potem pa so ugotovili, da imajo pomanjkanje elektrike. Pa so ugasnili razsvetljavo avtocest, česar pa ljudje niso bili vajeni, in od zasebnih lastnikov zahtevali, da spet poženejo elektrarne, za katere vmes niso izobraževali kadrov ali kupovali goriva," opozarja sogovornik.

Burni odzivi ob nesrečah ga ne presenečajo, se mu pa zdijo predvsem v primeru Fukušime nesorazmerni v primerjavi z realnimi posledicami: "Po nesreči so bila tako napihnjena poročanja, da je nastal vtis, kot da 15.000 ljudi ni umrlo zaradi potresa in cunamija, ampak nesreče v elektrarni." Še posebej silovit je bil odziv v Nemčiji: "Nemci so znani po tem, da odločitve sprejemajo hitro, ampak zaradi njih nas potem pogosto vse boli glava."